https://ria.ru/20230629/zadymlenie-1881174370.html

В Москве у Ленинградского вокзала произошло задымление

В Москве у Ленинградского вокзала произошло задымление - РИА Новости, 29.06.2023

В Москве у Ленинградского вокзала произошло задымление

Сильное задымление возникло в здании бургерной возле Ленинградского вокзала на Комсомольской площади в центре Москвы, люди покинули здание, рассказал РИА... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T14:49

2023-06-29T14:49

2023-06-29T14:53

происшествия

москва

ленинградский вокзал

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Сильное задымление возникло в здании бургерной возле Ленинградского вокзала на Комсомольской площади в центре Москвы, люди покинули здание, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Рядом с Ленинградским вокзалом возникло сильное задымление в бургерной", - сказал собеседник агентства.По его словам, все посетители покинули здание. По предварительной информации, очаг возгорания находится на кухне бургерной.

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, ленинградский вокзал