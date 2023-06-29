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В Москве у Ленинградского вокзала произошло задымление - РИА Новости, 29.06.2023
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14:49 29.06.2023 (обновлено: 14:53 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/zadymlenie-1881174370.html
В Москве у Ленинградского вокзала произошло задымление
В Москве у Ленинградского вокзала произошло задымление - РИА Новости, 29.06.2023
В Москве у Ленинградского вокзала произошло задымление
Сильное задымление возникло в здании бургерной возле Ленинградского вокзала на Комсомольской площади в центре Москвы, люди покинули здание, рассказал РИА... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T14:49
2023-06-29T14:53
происшествия
москва
ленинградский вокзал
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Сильное задымление возникло в здании бургерной возле Ленинградского вокзала на Комсомольской площади в центре Москвы, люди покинули здание, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Рядом с Ленинградским вокзалом возникло сильное задымление в бургерной", - сказал собеседник агентства.По его словам, все посетители покинули здание. По предварительной информации, очаг возгорания находится на кухне бургерной.
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происшествия, москва, ленинградский вокзал
Происшествия, Москва, Ленинградский вокзал
В Москве у Ленинградского вокзала произошло задымление

В Москве задымилась бургерная у Ленинградского вокзала, посетители эвакуировались

© РИА Новости / Леонид ФедоровПамятник Георгию Победоносцу у здания Ленинградского вокзала в Москве
Памятник Георгию Победоносцу у здания Ленинградского вокзала в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Леонид Федоров
Памятник Георгию Победоносцу у здания Ленинградского вокзала в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Сильное задымление возникло в здании бургерной возле Ленинградского вокзала на Комсомольской площади в центре Москвы, люди покинули здание, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Рядом с Ленинградским вокзалом возникло сильное задымление в бургерной", - сказал собеседник агентства.
По его словам, все посетители покинули здание. По предварительной информации, очаг возгорания находится на кухне бургерной.
 
ПроисшествияМоскваЛенинградский вокзал
 
 
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