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В Британии ограничат доступ российских компаний к услугам местных юристов - РИА Новости, 29.06.2023
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10:21 29.06.2023 (обновлено: 10:23 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/yuristy-1881052406.html
В Британии ограничат доступ российских компаний к услугам местных юристов
В Британии ограничат доступ российских компаний к услугам местных юристов - РИА Новости, 29.06.2023
В Британии ограничат доступ российских компаний к услугам местных юристов
Великобритания представила законопроект, ограничивающий доступ РФ к услугам британских юристов, говорится в заявлении британского правительства. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T10:21
2023-06-29T10:23
экономика
великобритания
россия
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Великобритания представила законопроект, ограничивающий доступ РФ к услугам британских юристов, говорится в заявлении британского правительства. "Новый законопроект, представленный сегодня (29 июня) правительством, не позволит британским юристам консультировать российские компании в определенных деловых сделках, что помешает стране получить экономическую выгоду от ведущего мирового юридического опыта Великобритании", - сказано в заявлении. Отмечается, что новый законопроект основывается на уже существующих санкциях против России, в результате которых российским компаниям был ограничен доступ к различным юридическим консультациям и экспертным услугам британских юристов. Предполагается, что новые правила расширят санкции и будут, к примеру, блокировать консультирование международных компаний по вопросам кредитования российского бизнеса. По данным британского правительства, в прошлом Британия ежегодно предоставляла российским компаниям юридические услуги на сумму 56 миллионов фунтов. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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экономика, великобритания, россия, в мире, санкции в отношении россии
Экономика, Великобритания, Россия, В мире, Санкции в отношении России
В Британии ограничат доступ российских компаний к услугам местных юристов

Лондон хочет ограничить доступ российских компаний к услугам британских юристов

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в медиабанкЛондон, Великобритания
Лондон, Великобритания - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Лондон, Великобритания. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Великобритания представила законопроект, ограничивающий доступ РФ к услугам британских юристов, говорится в заявлении британского правительства.
«
"Новый законопроект, представленный сегодня (29 июня) правительством, не позволит британским юристам консультировать российские компании в определенных деловых сделках, что помешает стране получить экономическую выгоду от ведущего мирового юридического опыта Великобритании", - сказано в заявлении.
Отмечается, что новый законопроект основывается на уже существующих санкциях против России, в результате которых российским компаниям был ограничен доступ к различным юридическим консультациям и экспертным услугам британских юристов. Предполагается, что новые правила расширят санкции и будут, к примеру, блокировать консультирование международных компаний по вопросам кредитования российского бизнеса.
По данным британского правительства, в прошлом Британия ежегодно предоставляла российским компаниям юридические услуги на сумму 56 миллионов фунтов.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Лондон, Великобритания - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Британия хочет обязать попавших под санкции раскрывать сведения об активах
19 июня, 14:54
 
ЭкономикаВеликобританияРоссияВ миреСанкции в отношении России
 
 
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