В Британии ограничат доступ российских компаний к услугам местных юристов
Лондон хочет ограничить доступ российских компаний к услугам британских юристов
Лондон, Великобритания. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Великобритания представила законопроект, ограничивающий доступ РФ к услугам британских юристов, говорится в заявлении британского правительства.
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"Новый законопроект, представленный сегодня (29 июня) правительством, не позволит британским юристам консультировать российские компании в определенных деловых сделках, что помешает стране получить экономическую выгоду от ведущего мирового юридического опыта Великобритании", - сказано в заявлении.
Отмечается, что новый законопроект основывается на уже существующих санкциях против России, в результате которых российским компаниям был ограничен доступ к различным юридическим консультациям и экспертным услугам британских юристов. Предполагается, что новые правила расширят санкции и будут, к примеру, блокировать консультирование международных компаний по вопросам кредитования российского бизнеса.
По данным британского правительства, в прошлом Британия ежегодно предоставляла российским компаниям юридические услуги на сумму 56 миллионов фунтов.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.