https://ria.ru/20230629/vuzy-1881331171.html

Верховный суд США признал незаконным расовый подход при приеме в вузы

Верховный суд США признал незаконным расовый подход при приеме в вузы - РИА Новости, 29.06.2023

Верховный суд США признал незаконным расовый подход при приеме в вузы

Верховный суд США признал незаконным применяемый рядом американских вузов расовый принцип при приеме абитуриентов. РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T23:49

2023-06-29T23:49

2023-06-29T23:57

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северная каролина

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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Верховный суд США признал незаконным применяемый рядом американских вузов расовый принцип при приеме абитуриентов. Иск о неправомерном использовании расового принципа, так называемой позитивной дискриминации при приеме абитуриентов, в отношении Колледжа при университете Гарварда и университета Северной Каролины был подан некоммерческой правозащитной организацией "Студенты за равные права при поступлении" (Students for Fair Admission, SFFA). Авторы иска обвиняли вузы в применении различных стандартов, в частности завышенных требованиях для абитуриентов азиатского происхождения и более низких планок для афроамериканцев и латиноамериканцев. Рассмотрение дела дошло до верховного суда, члены которого пришли сегодня к выводу, что подобный подход нарушает четырнадцатую поправку конституции США, гарантирующую равные права всем гражданам страны независимо от их происхождения. Председатель Верховного суда судья Джон Робертс заявил, что университеты "ошибочно считали, что главным в личности является не достижение, не навыки или выученные уроки, а цвет их кожи". "История нашей конституции этого не потерпит", - говорится в заявлении судьи. Решение, между тем, как отметил Робертс, "не запрещает университетам учитывать мнение абитуриентов о том, как принадлежность к той или иной расе повлияла на их жизнь - будь то дискриминация, вдохновение или еще как-либо". Политика позитивной дискриминации, еще называемая политикой равных возможностей, продолжает действовать в военных вузах, решило большинство Верховного суда. Консервативное большинство пришло к выводу, что аргументы, которые приводят представители вузов, объясняя свои действия, не поддаются юридической верификации и не отражают заявляемые ими цели. За сохранение действовавших норм выступило либеральное крыло суда. Аналогичную позицию занимает администрация президента США. В ноябре Джо Байден выразил надежду, что минюст не допустит отмены политики, которая гарантирует возможности поступления менее защищенных слоев. Комментируя решение суда, Байден, заявил: "Я не согласен". Он подчеркнул, что согласно действовавшим до сегодняшнего дня правилам, "расовый подход применялся лишь к уже прошедшим отбор кандидатам" и делалось это в интересах "инклюзивности". "Я считаю, что наши университеты сильнее, когда они представлены различными расами", - сказал президент США, выступая с обращением в прямом эфире. "Мы не можем позволить, чтобы это решение стало заключительным", - сказал Байден, добавив, что "у всех должен быть равный шанс".

https://ria.ru/20230114/ssha-1844787633.html

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северная каролина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

в мире, сша, джо байден, северная каролина