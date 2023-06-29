https://ria.ru/20230629/vskarmlivanie-1881009994.html

"Единая Россия" разработает законопроект по грудному вскармливанию

"Единая Россия" разработает законопроект по грудному вскармливанию - РИА Новости, 29.06.2023

"Единая Россия" разработает законопроект по грудному вскармливанию

"Единая Россия" разработает законопроект, которым предполагается поддержать грудное вскармливание, инициатива поможет матерям стать осведомленными в этом... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T00:45

2023-06-29T00:45

2023-06-29T00:45

татьяна буцкая

общество

единая россия

госдума рф

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. "Единая Россия" разработает законопроект, которым предполагается поддержать грудное вскармливание, инициатива поможет матерям стать осведомленными в этом вопросе, сообщила РИА Новости один из авторов идеи, первый зампред комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая (ЕР). "Мы начали разрабатывать проект в рамках законодательной группы ЕР по законопроектам по материнскому детству", - сказала она. Она уточнила, что в рамках федеральной программы по поддержке грудного вскармливания необходимо поддерживать женщину на каждом этапе, начиная с беременности. "Вообще грудное вскармливание считается четвертым периодом беременности, потому что то, что ребенок получает через грудное молоко, совершенно невозможно положить в банку с заменителем", - сказала Буцкая. Она добавила, что в молочной смеси нет стволовых клеток и нужных для ребенка микроэлементов. Также парламентарий отметила, что грудное вскармливание играет важную роль в предотвращении рака у женщин. "Отсутствие грудного вскармливания - это прямой путь к раку молочной железы, раку яичников", - уточнила она. Буцкая добавила, что в рамках поддержки будут проводиться образовательные методики для акушеров и педиатров. "Внутри роддома должна вестись такая работа, чтобы женщина захотела кормить", - сказала она. По ее мнению, чтобы предотвратить нежелательные советы по грудному вскармливанию, необходимо определить, кто будет экспертом по грудному вскармливанию. "Мы должны ввести штатную единицу, эксперт или консультант по грудному вскармливанию, который будет получать зарплату", - дополнила автор идеи. Она сказала, что в планах - выстроить единую федеральную систему молочных кухонь, которые не будут способствовать пренебрежению грудным вскармливанием. "Заменитель женского молока - это не еда, это лекарство, которое должен назначать педиатр. Именно в такой логике и должны работать молочные кухни. Педиатр осмотрел ребенка, выявил проблему и назначил лечение, специальное питание, которое должны выдать на молочной кухне. Просто так, по желанию мамы молочную смесь ребенку давать опасно. Может быть все - от колик и запоров и анафилактического шока и реанимации. До мам надо обязательно доносить эту информацию", - заключила Буцкая.

https://ria.ru/20230605/sertifikat-1876215900.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230511/zags-1870939142.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

татьяна буцкая, общество, единая россия, госдума рф