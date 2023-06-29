https://ria.ru/20230629/volontery-1881035853.html

Волонтеры приморского Большого Камня передали маскировочные сети в зону СВО

Волонтеры приморского Большого Камня передали маскировочные сети в зону СВО - РИА Новости, 29.06.2023

Волонтеры приморского Большого Камня передали маскировочные сети в зону СВО

Волонтеры Большого Камня Приморского края передали военнослужащим в зоне специальной военной операции свыше 30 маскировочных сетей, сообщает правительство... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T09:25

2023-06-29T09:25

2023-06-29T09:25

надежные люди

олег кожемяко

приморский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875292191_337:177:2837:1583_1920x0_80_0_0_7f2e886cebaa9826750973f00c30e5c4.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 29 июн – РИА Новости. Волонтеры Большого Камня Приморского края передали военнослужащим в зоне специальной военной операции свыше 30 маскировочных сетей, сообщает правительство региона. "Маскировочные сети волонтеры начали плести около двух месяцев назад, но за это время на фронт уже передано 36 штук. У каждой сети свое предназначение – для укрытия блиндажей, танков. Изделия направляются в том числе добровольческому отряду "Тигр", - говорится в сообщении. Производственную площадку осмотрел глава региона Олег Кожемяко, он поблагодарил волонтеров.

https://ria.ru/20230626/shvei-1880477917.html

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

олег кожемяко, приморский край