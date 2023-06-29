Рейтинг@Mail.ru
Волонтеры приморского Большого Камня передали маскировочные сети в зону СВО - РИА Новости, 29.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
09:25 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/volontery-1881035853.html
Волонтеры приморского Большого Камня передали маскировочные сети в зону СВО
Волонтеры приморского Большого Камня передали маскировочные сети в зону СВО - РИА Новости, 29.06.2023
Волонтеры приморского Большого Камня передали маскировочные сети в зону СВО
Волонтеры Большого Камня Приморского края передали военнослужащим в зоне специальной военной операции свыше 30 маскировочных сетей, сообщает правительство... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T09:25
2023-06-29T09:25
надежные люди
олег кожемяко
приморский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875292191_337:177:2837:1583_1920x0_80_0_0_7f2e886cebaa9826750973f00c30e5c4.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 29 июн – РИА Новости. Волонтеры Большого Камня Приморского края передали военнослужащим в зоне специальной военной операции свыше 30 маскировочных сетей, сообщает правительство региона. "Маскировочные сети волонтеры начали плести около двух месяцев назад, но за это время на фронт уже передано 36 штук. У каждой сети свое предназначение – для укрытия блиндажей, танков. Изделия направляются в том числе добровольческому отряду "Тигр", - говорится в сообщении. Производственную площадку осмотрел глава региона Олег Кожемяко, он поблагодарил волонтеров.
https://ria.ru/20230626/shvei-1880477917.html
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875292191_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3e1c3ca1c50fa9cbedd71a29f2cae9a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
олег кожемяко, приморский край
Надежные люди, Олег Кожемяко, Приморский край
Волонтеры приморского Большого Камня передали маскировочные сети в зону СВО

Волонтеры приморского Большого Камня передали более 30 маскировочных сетей в зону СВО

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ на самоходной артиллерийско-минометной установке 2С9 "Нона-С" в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ на самоходной артиллерийско-минометной установке 2С9 Нона-С в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ на самоходной артиллерийско-минометной установке 2С9 "Нона-С" в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 29 июн – РИА Новости. Волонтеры Большого Камня Приморского края передали военнослужащим в зоне специальной военной операции свыше 30 маскировочных сетей, сообщает правительство региона.
"Маскировочные сети волонтеры начали плести около двух месяцев назад, но за это время на фронт уже передано 36 штук. У каждой сети свое предназначение – для укрытия блиндажей, танков. Изделия направляются в том числе добровольческому отряду "Тигр", - говорится в сообщении.
Производственную площадку осмотрел глава региона Олег Кожемяко, он поблагодарил волонтеров.
Сельские швеи в Башкирии шьют защитные костюмы для участников спецоперации
В Башкирии шьют защитные костюмы для участников спецоперации
26 июня, 14:56
 
Надежные людиОлег КожемякоПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала