https://ria.ru/20230629/volontery-1881035853.html
Волонтеры приморского Большого Камня передали маскировочные сети в зону СВО
Волонтеры приморского Большого Камня передали маскировочные сети в зону СВО - РИА Новости, 29.06.2023
Волонтеры приморского Большого Камня передали маскировочные сети в зону СВО
Волонтеры Большого Камня Приморского края передали военнослужащим в зоне специальной военной операции свыше 30 маскировочных сетей, сообщает правительство... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T09:25
2023-06-29T09:25
2023-06-29T09:25
надежные люди
олег кожемяко
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн – РИА Новости. Волонтеры Большого Камня Приморского края передали военнослужащим в зоне специальной военной операции свыше 30 маскировочных сетей, сообщает правительство региона. "Маскировочные сети волонтеры начали плести около двух месяцев назад, но за это время на фронт уже передано 36 штук. У каждой сети свое предназначение – для укрытия блиндажей, танков. Изделия направляются в том числе добровольческому отряду "Тигр", - говорится в сообщении. Производственную площадку осмотрел глава региона Олег Кожемяко, он поблагодарил волонтеров.
https://ria.ru/20230626/shvei-1880477917.html
приморский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег кожемяко, приморский край
Надежные люди, Олег Кожемяко, Приморский край
Волонтеры приморского Большого Камня передали маскировочные сети в зону СВО
Волонтеры приморского Большого Камня передали более 30 маскировочных сетей в зону СВО
ВЛАДИВОСТОК, 29 июн – РИА Новости. Волонтеры Большого Камня Приморского края передали военнослужащим в зоне специальной военной операции свыше 30 маскировочных сетей, сообщает правительство региона.
"Маскировочные сети волонтеры начали плести около двух месяцев назад, но за это время на фронт уже передано 36 штук. У каждой сети свое предназначение – для укрытия блиндажей, танков. Изделия направляются в том числе добровольческому отряду "Тигр", - говорится в сообщении.
Производственную площадку осмотрел глава региона Олег Кожемяко
, он поблагодарил волонтеров.
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