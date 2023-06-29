https://ria.ru/20230629/vodokhranilische-1881018116.html

Каховское водохранилище продолжает мелеть

Каховское водохранилище продолжает мелеть - РИА Новости, 29.06.2023

Каховское водохранилище продолжает мелеть

Вода в Каховском водохранилище остается на уровне шести метров, оно продолжает мелеть, сообщил РИА Новости глава Мелитопольского района Запорожской области... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T03:29

2023-06-29T03:29

2023-06-29T07:38

запорожская область

разрушение каховской гэс

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Вода в Каховском водохранилище остается на уровне шести метров, оно продолжает мелеть, сообщил РИА Новости глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута."Оно (водохранилище - ред.) полностью не высохло, вода еще есть на уровне шести метров. Воду постоянно берут на пробы, несколько раз в сутки. Также есть вода в каналах… постоянно проводятся анализы", - сказал он.Сигута отметил, что точная площадь высохшего участка водохранилища пока не подсчитывалась. "Мы ждем, когда закончится спад воды, чтобы принимать какие-то решения. Пока это будет пустая трата времени", - добавил он.Потребителей, которые получали воду из Днепра, сейчас переводят на альтернативные источники. В основном это скважины, уточнил собеседник агентства.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области вниз по течению Днепра.По последним данным, жертвами наводнения стали 48 человек. СК возбудил уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20230628/diversiya-1880938111.html

запорожская область

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запорожская область, разрушение каховской гэс