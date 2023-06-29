СМИ передали, что Пенс первым из кандидатов в президенты США посетил Киев
NBC News: Пенс первым из кандидатов в президенты США посетил Киев и встретился с Зеленским
© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкБывший вице-президент США, кандидат в президенты Майк Пенс
Бывший вице-президент США, кандидат в президенты Майк Пенс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Бывший вице-президент США, кандидат в президенты Майк Пенс в четверг посетил с частным визитом Киев, где встретился с Владимиром Зеленским, передает телеканал NBC News.
Как отмечает телеканал, таким образом, Пенс стал первым кандидатом в американской президентской гонке 2024 года, побывавшим в Киеве с момента объявления старта своей предвыборной кампании.
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"Я считаю, что Америка - лидер свободного мира. Однако приехать сюда просто как частное лицо...лишь укрепляет мою решимость внести свой вклад и продолжать призывы к поддержке наших украинских друзей и союзников со стороны США", - заявил Пенс.
Из материала NBC News следует, что Пенс за день посетил несколько прилегающих к Киеву городов, включая Бучу, а также провел в украинской столице встречу с Владимиром Зеленским. Подробности их дискуссии не раскрываются.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".