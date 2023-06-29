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СМИ передали, что Пенс первым из кандидатов в президенты США посетил Киев - РИА Новости, 29.06.2023
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18:11 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/vizit-1881271387.html
СМИ передали, что Пенс первым из кандидатов в президенты США посетил Киев
СМИ передали, что Пенс первым из кандидатов в президенты США посетил Киев - РИА Новости, 29.06.2023
СМИ передали, что Пенс первым из кандидатов в президенты США посетил Киев
Бывший вице-президент США, кандидат в президенты Майк Пенс в четверг посетил с частным визитом Киев, где встретился с Владимиром Зеленским, передает телеканал... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T18:11
2023-06-29T18:11
в мире
киев
майк пенс
нато
владимир зеленский
сша
украина
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Бывший вице-президент США, кандидат в президенты Майк Пенс в четверг посетил с частным визитом Киев, где встретился с Владимиром Зеленским, передает телеканал NBC News. Как отмечает телеканал, таким образом, Пенс стал первым кандидатом в американской президентской гонке 2024 года, побывавшим в Киеве с момента объявления старта своей предвыборной кампании. "Я считаю, что Америка - лидер свободного мира. Однако приехать сюда просто как частное лицо...лишь укрепляет мою решимость внести свой вклад и продолжать призывы к поддержке наших украинских друзей и союзников со стороны США", - заявил Пенс. Из материала NBC News следует, что Пенс за день посетил несколько прилегающих к Киеву городов, включая Бучу, а также провел в украинской столице встречу с Владимиром Зеленским. Подробности их дискуссии не раскрываются. Бывший вице-президент США в прошлом неоднократно критически высказывался о российской спецоперации на Украине и даже выражал мнение, что Москва, в случае победы над Киевом, перейдет границу одной из стран НАТО, вынудив тем самым американских военных сражаться за своих союзников. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20230618/pens-1879015049.html
https://ria.ru/20230605/pens-1876292004.html
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в мире, киев, майк пенс, нато, владимир зеленский, сша, украина, владимир путин
В мире, Киев, Майк Пенс, НАТО, Владимир Зеленский, США, Украина, Владимир Путин
СМИ передали, что Пенс первым из кандидатов в президенты США посетил Киев

NBC News: Пенс первым из кандидатов в президенты США посетил Киев и встретился с Зеленским

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкБывший вице-президент США, кандидат в президенты Майк Пенс
Бывший вице-президент США, кандидат в президенты Майк Пенс - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Бывший вице-президент США, кандидат в президенты Майк Пенс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Бывший вице-президент США, кандидат в президенты Майк Пенс в четверг посетил с частным визитом Киев, где встретился с Владимиром Зеленским, передает телеканал NBC News.
Как отмечает телеканал, таким образом, Пенс стал первым кандидатом в американской президентской гонке 2024 года, побывавшим в Киеве с момента объявления старта своей предвыборной кампании.
Бывший вице-президент США Майк Пенс - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
В случае победы Россия не остановится у границ стран НАТО, считает Пенс
18 июня, 17:59
«
"Я считаю, что Америка - лидер свободного мира. Однако приехать сюда просто как частное лицо...лишь укрепляет мою решимость внести свой вклад и продолжать призывы к поддержке наших украинских друзей и союзников со стороны США", - заявил Пенс.
Из материала NBC News следует, что Пенс за день посетил несколько прилегающих к Киеву городов, включая Бучу, а также провел в украинской столице встречу с Владимиром Зеленским. Подробности их дискуссии не раскрываются.
Бывший вице-президент США в прошлом неоднократно критически высказывался о российской спецоперации на Украине и даже выражал мнение, что Москва, в случае победы над Киевом, перейдет границу одной из стран НАТО, вынудив тем самым американских военных сражаться за своих союзников.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
Бывший вице-президент США Пенс зарегистрировался кандидатом на выборы
5 июня, 18:27
 
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