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Импортер вина Simple Group не планирует повышать цены на свой ассортимент - РИА Новости, 29.06.2023
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02:38 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/vino-1881015084.html
Импортер вина Simple Group не планирует повышать цены на свой ассортимент
Импортер вина Simple Group не планирует повышать цены на свой ассортимент - РИА Новости, 29.06.2023
Импортер вина Simple Group не планирует повышать цены на свой ассортимент
Simple Group, один из крупнейших импортеров премиального вина и крупнейший импортер итальянских вин в России, в настоящий момент не планирует пересматривать... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T02:38
2023-06-29T02:38
россия
экономика
европа
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Simple Group, один из крупнейших импортеров премиального вина и крупнейший импортер итальянских вин в России, в настоящий момент не планирует пересматривать цены на свой ассортимент, волатильность валют уже была заложена в стоимость, рассказал РИА Новости основатель и президент компании Максим Каширин. "Мы пока не планируем повышать цены, потому что когда мы принимали решение по ценообразованию, понимали, что укрепление рубля носит временный характер. Было ясно, ситуация не финальная, плюс для государства эта история невыгодная. Мы предполагали, что курс вернется на уровень 90 (рублей за евро - ред.), и исходили именно из этого. Конечно, какая-то волатильность будет, но в данный момент, когда потребитель и так в стрессе - цены остаются на прежнем уровне", - заявил он. По его словам, компания что-то пытается закрывать своей маржой, где-то сокращает затраты и активность. "Я считаю, что стабильность цен сейчас - это важный фактор. Есть объективные причины, на которые мы не можем повлиять - это инфляция в Европе и странах производства. Мы уже столкнулись с ростом цен у поставщиков и ощутимо подорожавшей и усложнившейся логистикой. До осени будем смотреть на развитие событий и анализировать текущую ситуацию", - заключил Каширин. В конце февраля прошлого года компания на непродолжительное время приостанавливала отгрузки продукции "в связи с резким скачком евро". Но уже в начале марта возобновила поставки импортной продукции с учетом повышения цен в среднем на 15%. В конце марта Simple Group объявила о снижении с 1 апреля цен на большую часть ассортимента в среднем на 10-15%, а позже, в мае, о повторном снижении цен на импортный алкоголь на фоне укрепления курса рубля.
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россия, экономика, европа
Россия, Экономика, Европа
Импортер вина Simple Group не планирует повышать цены на свой ассортимент

Президент Simple Group Каширин исключил пересмотр и повышение цен на вино

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМужчина выходит из магазина "Красное & Белое" в Москве
Мужчина выходит из магазина Красное & Белое в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мужчина выходит из магазина "Красное & Белое" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Simple Group, один из крупнейших импортеров премиального вина и крупнейший импортер итальянских вин в России, в настоящий момент не планирует пересматривать цены на свой ассортимент, волатильность валют уже была заложена в стоимость, рассказал РИА Новости основатель и президент компании Максим Каширин.
«
"Мы пока не планируем повышать цены, потому что когда мы принимали решение по ценообразованию, понимали, что укрепление рубля носит временный характер. Было ясно, ситуация не финальная, плюс для государства эта история невыгодная. Мы предполагали, что курс вернется на уровень 90 (рублей за евро - ред.), и исходили именно из этого. Конечно, какая-то волатильность будет, но в данный момент, когда потребитель и так в стрессе - цены остаются на прежнем уровне", - заявил он.
По его словам, компания что-то пытается закрывать своей маржой, где-то сокращает затраты и активность. "Я считаю, что стабильность цен сейчас - это важный фактор. Есть объективные причины, на которые мы не можем повлиять - это инфляция в Европе и странах производства. Мы уже столкнулись с ростом цен у поставщиков и ощутимо подорожавшей и усложнившейся логистикой. До осени будем смотреть на развитие событий и анализировать текущую ситуацию", - заключил Каширин.
В конце февраля прошлого года компания на непродолжительное время приостанавливала отгрузки продукции "в связи с резким скачком евро". Но уже в начале марта возобновила поставки импортной продукции с учетом повышения цен в среднем на 15%.
В конце марта Simple Group объявила о снижении с 1 апреля цен на большую часть ассортимента в среднем на 10-15%, а позже, в мае, о повторном снижении цен на импортный алкоголь на фоне укрепления курса рубля.
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