https://ria.ru/20230629/usiliya-1881113176.html

В Кремле заявили об усилиях для достижения целей СВО дипломатическим путем

В Кремле заявили об усилиях для достижения целей СВО дипломатическим путем - РИА Новости, 29.06.2023

В Кремле заявили об усилиях для достижения целей СВО дипломатическим путем

Есть определенные усилия для вывода достижения целей спецоперации в политико-дипломатическое русло, но пока предпосылок для такого решения нет, заявил... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T13:09

2023-06-29T13:09

2023-06-29T13:09

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий песков

украина

в мире

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Есть определенные усилия для вывода достижения целей спецоперации в политико-дипломатическое русло, но пока предпосылок для такого решения нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Для России главное достижение тех целей, которые перед нами, которые были сформулированы президентом. Эти цели будут достигнуты. И есть определенные усилия по тому, чтобы вывести процент достижения этих целей в политико-дипломатическое русло. Но, к сожалению, пока для этого предпосылок нет. Поэтому специальная военная операция продолжается", - сказал Песков журналистам.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230628/ukraina-1880951827.html

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россия, дмитрий песков, украина, в мире