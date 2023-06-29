https://ria.ru/20230629/uregulirovanie-1881008933.html

СМИ: на встрече в Дании по Украине разошлись во взглядах на урегулирование

СМИ: на встрече в Дании по Украине разошлись во взглядах на урегулирование - РИА Новости, 29.06.2023

СМИ: на встрече в Дании по Украине разошлись во взглядах на урегулирование

Участники встречи по Украине, прошедшей в Копенгагене, столкнулись с разногласиями в вопросе деталей и методов мирного урегулирования кризиса, передает... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T00:22

2023-06-29T00:22

2023-06-29T00:57

россия

копенгаген

украина

владимир зеленский

евросоюз

оон

андрей ермак

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859805991_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_67718e4a00ce89cac746839eb4faa3ac.jpg

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Участники встречи по Украине, прошедшей в Копенгагене, столкнулись с разногласиями в вопросе деталей и методов мирного урегулирования кризиса, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. В прошлое воскресенье глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что во встрече в Копенгагене приняли участие советники по национальной безопасности и политические советники из Бразилии, Великобритании, Дании, ЕС, Италии, Индии, Канады, Германии, Южной Африки, Саудовской Аравии, США, Турции, Украины, Франции и Японии, главной темой стало обсуждение украинского урегулирования, стороны договорились продолжать этот формат консультаций. "Хотя большинство участников в целом согласились с тем, что любое окончательное урегулирование должно соответствовать основным принципам ООН, таким как территориальная целостность и суверенитет, с некоторыми из них были серьезные разногласия по поводу подробностей и методов", - говорится в сообщении агентства. По словам источников, чиновники из ЕС и стран G7 заявили, что прекращения огня позволит России сохранить за собой новые регионы, и выступили за то, чтобы мирное соглашение предусматривало вывод российских сил с Украины.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.

https://ria.ru/20230628/lavrov-1880943630.html

https://ria.ru/20230628/ukraina-1880931533.html

россия

копенгаген

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, копенгаген, украина, владимир зеленский, евросоюз, оон, андрей ермак, владимир путин, в мире