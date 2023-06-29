https://ria.ru/20230629/ukraintsy-1881270560.html

Украинцы снова стали беднее на фоне западных обещаний, заявил Медведчук

Украинцы снова стали беднее на фоне западных обещаний, заявил Медведчук - РИА Новости, 29.06.2023

Украинцы снова стали беднее на фоне западных обещаний, заявил Медведчук

Экономическое положение граждан Украины значительно ухудшилось на фоне европейских и американских обещаний о лучшей жизни, заявил в авторской колонке в... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T18:06

2023-06-29T18:06

2023-06-29T18:06

специальная военная операция на украине

в мире

украина

виктор медведчук

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Экономическое положение граждан Украины значительно ухудшилось на фоне европейских и американских обещаний о лучшей жизни, заявил в авторской колонке в телеграм-канале "Другая Украина" украинский оппозиционный политик, бывший депутат Верховной рады Виктор Медведчук. "Западный рай, который обещают Украине Европа и США, на самом деле оказывается яркой оберткой, в которой даже не пустота, а смерть и нищета. ООН в своем отчете по Украине от 19 июня 2023 года указывает, что 65% домохозяйств сообщили о снижении доходов с февраля 2022, а доля семей, для которых основным источником дохода является оплачиваемая работа, уменьшилась с 67% до 53%", - написал Медведчук. Из этого следует, что половина семей на Украине не живут на заработную плату, при этом безработица затронула 25-26% украинцев в 2022 году, что соответствует общему числу безработных в 3,2 миллиона человек, добавляет политик. Он отмечает со ссылкой на данные ООН, что 44% семей не могут себе позволить самое необходимое, а 43% сообщили, что ограничивают себя в потреблении или берут продукты в долг. "На этом фоне власть второй год сохраняет критически низкие параметры социальных стандартов. Размер минимальной заработной платы на Украине в 2023 г. сохраняется практически без изменений на уровне $183,1, прожиточный минимум – $70,7, минимальная пенсия — $57,2", - подчеркивает политик. Помимо этого, растут цены и на лечение, власть повышает цены на электроэнергию, а молодежь не имеет доступа к качественному образованию, это приводит к тому, что безграмотность становится нормой, а деградация не прекращается, пишет бывший депутат Рады. "Фундаментальные ошибки и деструктивный курс экономической политики Киева обернулись рекордным падением ВВП, экспорта и деиндустриализацией", - считает Медведчук, указывая на уровень сокращения ВВП страны и падение уровня промышленного производства. "Госдолг Украины по состоянию на 31 мая 2023 г. вырос до $125,6 млрд или 4,593 трлн грн, что в полтора раза превышает годовой бюджет страны (3,1 трлн грн)", - подчеркивает он, указывая на то, что Национальный банк при этом повышает учетную ставку, которая выросла в 2022–2023 годах с 10% до 25% годовых. "О чем это говорит? Что украинская экономика — это не экономика европейской процветающей страны, а весьма отсталого, умирающего государства. И что бы ни говорили европейские политики, никто Украину за европейский стол с таким "приданым" не пустит. Она нужна только как центр дестабилизации региона", - заключает политик.

https://ria.ru/20230502/ukraina-1869085873.html

https://ria.ru/20230412/ukraina-1864531754.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, виктор медведчук, ситуация в днр и лнр