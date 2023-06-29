https://ria.ru/20230629/ukraina-1881103170.html

В Госдуме заявили, что Украину в НАТО никто не ждет

В Госдуме заявили, что Украину в НАТО никто не ждет - РИА Новости, 29.06.2023

В Госдуме заявили, что Украину в НАТО никто не ждет

Украину в НАТО никто не ждет, а все заявления вокруг ее возможного членства делаются с целью "пощекотать нервы" России, заявил депутат Госдумы от Севастополя... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T12:47

2023-06-29T12:47

2023-06-29T12:47

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

дмитрий белик

госдума рф

нато

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Украину в НАТО никто не ждет, а все заявления вокруг ее возможного членства делаются с целью "пощекотать нервы" России, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. Ранее газета Le Monde со ссылкой на источники сообщила, что власти Франции рассматривают вариант присоединения Украины к НАТО как самостоятельную гарантию безопасности. "Украину в НАТО никто не ждет. Париж лишь выполняет функции, которые ему отведены США. Мол, посмотрите, какая у нас в альянсе демократия, некоторые даже имеют право высказываться. Но все это делается лишь с целью "пощекотать нервы" Москве и хоть как-то насолить российскому народу. На самом деле, Париж – это всего лишь ручной попугай, которому щелкнул пальцем, и он запел, щелкнул, и он остановится", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, решение по членству Украины в НАТО будет приниматься США. "Если включить Украину в НАТО, то США придется и самим впрягаться в глобальный конфликт, что никак не входит в планы Вашингтона. Американцы не собираются втягиваться в большую войну в Европе, им куда удобнее оставить все как есть и воевать чужими руками", - сказал депутат. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в РФ отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html

https://ria.ru/20230628/ukraina-1880933343.html

https://ria.ru/20230419/nato-1866303221.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, дмитрий белик, госдума рф, нато, ситуация в днр и лнр