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"Пришлось отступать". В США признали неприятную правду о положении ВСУ - РИА Новости, 29.06.2023
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09:48 29.06.2023 (обновлено: 11:01 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/ukhudshenie-1881038350.html
"Пришлось отступать". В США признали неприятную правду о положении ВСУ
"Пришлось отступать". В США признали неприятную правду о положении ВСУ - РИА Новости, 29.06.2023
"Пришлось отступать". В США признали неприятную правду о положении ВСУ
Вооруженные силы Украины признают, что ситуация возле Кременной в Луганской области становится все более сложной для украинцев, пишет The Washington Post. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T09:48
2023-06-29T11:01
в мире
кременная
луганская область
красный лиман
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Вооруженные силы Украины признают, что ситуация возле Кременной в Луганской области становится все более сложной для украинцев, пишет The Washington Post."Кременской лес сейчас — одно из самых опасных мест на линии фронта", — говорится в материале.По словам украинских солдат, ситуация в лесу под Кременной становится все сложнее, так как ВСУ подвергаются тяжелым атакам со стороны российских войск, указали авторы статьи.&quot;Нам пришлось отступать. Без должного артиллерийского прикрытия пехоте было очень трудно удерживать линию, потому что нас очень сильно атаковали русские&quot;, — цитируют обозреватели одного из бойцов ВСУ.Украинские медики также заявили, что число погибших в районе Красного Лимана увеличилось в десять раз, отметили журналисты.Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщал, что Вооруженные силы Украины находятся на грани полного развала.
https://ria.ru/20230629/ukraina-1881014502.html
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кременная
луганская область
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в мире, кременная, луганская область, красный лиман, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
В мире, Кременная, Луганская область, Красный Лиман, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
"Пришлось отступать". В США признали неприятную правду о положении ВСУ

WP: ВСУ признали ухудшение обстановки возле Кременной

© AP Photo / Andriy AndriyenkoВоеннослужащий в форме ВСУ
Военнослужащий в форме ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Военнослужащий в форме ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Вооруженные силы Украины признают, что ситуация возле Кременной в Луганской области становится все более сложной для украинцев, пишет The Washington Post.
"Кременской лес сейчас — одно из самых опасных мест на линии фронта", — говорится в материале.
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В США сделали неожиданный для американцев вывод относительно Украины
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По словам украинских солдат, ситуация в лесу под Кременной становится все сложнее, так как ВСУ подвергаются тяжелым атакам со стороны российских войск, указали авторы статьи.
«

"Нам пришлось отступать. Без должного артиллерийского прикрытия пехоте было очень трудно удерживать линию, потому что нас очень сильно атаковали русские", — цитируют обозреватели одного из бойцов ВСУ.

Украинские медики также заявили, что число погибших в районе Красного Лимана увеличилось в десять раз, отметили журналисты.
Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщал, что Вооруженные силы Украины находятся на грани полного развала.
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В миреКременнаяЛуганская областьКрасный ЛиманВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны США
 
 
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