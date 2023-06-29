https://ria.ru/20230629/ukhudshenie-1881038350.html

"Пришлось отступать". В США признали неприятную правду о положении ВСУ

"Пришлось отступать". В США признали неприятную правду о положении ВСУ - РИА Новости, 29.06.2023

"Пришлось отступать". В США признали неприятную правду о положении ВСУ

Вооруженные силы Украины признают, что ситуация возле Кременной в Луганской области становится все более сложной для украинцев, пишет The Washington Post. РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T09:48

2023-06-29T09:48

2023-06-29T11:01

в мире

кременная

луганская область

красный лиман

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Вооруженные силы Украины признают, что ситуация возле Кременной в Луганской области становится все более сложной для украинцев, пишет The Washington Post."Кременской лес сейчас — одно из самых опасных мест на линии фронта", — говорится в материале.По словам украинских солдат, ситуация в лесу под Кременной становится все сложнее, так как ВСУ подвергаются тяжелым атакам со стороны российских войск, указали авторы статьи."Нам пришлось отступать. Без должного артиллерийского прикрытия пехоте было очень трудно удерживать линию, потому что нас очень сильно атаковали русские", — цитируют обозреватели одного из бойцов ВСУ.Украинские медики также заявили, что число погибших в районе Красного Лимана увеличилось в десять раз, отметили журналисты.Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщал, что Вооруженные силы Украины находятся на грани полного развала.

https://ria.ru/20230629/ukraina-1881014502.html

https://ria.ru/20230628/konflikt-1880959677.html

кременная

луганская область

красный лиман

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в мире, кременная, луганская область, красный лиман, вооруженные силы украины, министерство обороны сша