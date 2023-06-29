https://ria.ru/20230629/uchebniki-1881074731.html

На закупку учебников в Ростовской области направят полтора миллиарда рублей

На закупку учебников в Ростовской области направят полтора миллиарда рублей - РИА Новости, 29.06.2023

На закупку учебников в Ростовской области направят полтора миллиарда рублей

Полтора миллиарда рублей будет в общей сложности направлено на закупку новых учебников для школьников Ростовской области в 2023 году, сообщил журналистам... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T11:40

2023-06-29T11:40

2023-06-29T11:40

ростовская область

ростовская область

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июн - РИА Новости. Полтора миллиарда рублей будет в общей сложности направлено на закупку новых учебников для школьников Ростовской области в 2023 году, сообщил журналистам председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко. В четверг депутаты регионального парламента утвердили изменения в областной закон "Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов". Изменения предполагают увеличение расходов на 13,4 миллиарда рублей. По данным Ищенко, значительную прибавку - 2,4 миллиарда рублей - получит сфера образования. "В том числе на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году в поправках к бюджету на 2023 год заложено 930,8 миллиона рублей. Всего же, вместе с ранее выделенными средствами, в этом году на закупку учебников будет потрачено 1,5 миллиарда рублей", - сказал он. Новые учебники в текущем году планируется закупить для первых, пятых и десятых классов, а также по два-три учебника разных дисциплин во всех остальных уровнях школьного образования. Всего же до 2026 года в регионе предстоит заменить все школьные учебники для всех ступеней общего образования, с 1 по 11 класс. Ранее депутаты фракции "Единая Россия" в заксобрании области обратились к губернатору региона Василию Голубеву с просьбой принять оперативное решение по выделению финансирования, чтобы к 1 сентября школьники по всей Ростовской области получили новые учебные пособия. По словам замгубернатора Ростовской области - министра финансов Лилии Федотовой, значительные средства в текущем году будут направлены на строительство, реконструкцию и капремонт школ и детских садов. Расходы на здравоохранение увеличатся на 789,4 миллиона рублей. Сфера ЖКХ получит 3,7 миллиарда рублей, которые пойдут, в частности, на строительство и капремонт объектов водоснабжения и канализационного хозяйства. Дорожный фонд Ростовской области увеличится на 1,3 миллиарда рублей. "В целом с учетом изменений доходы областного бюджета на 2023 год составят 285,3 миллиарда рублей, а расходы - 332,7 миллиарда рублей", - уточнила Федотова.

https://ria.ru/20230623/remont-1880097352.html

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ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ростовская область, василий голубев