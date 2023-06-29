https://ria.ru/20230629/ubiystvo-1881272565.html

В Бердянске подростки ранили полицейского и из его автомата убили человека

В Бердянске подростки ранили полицейского и из его автомата убили человека - РИА Новости, 29.06.2023

В Бердянске подростки ранили полицейского и из его автомата убили человека

Два подростка, ликвидированные несколько дней назад в Бердянске, ранили полицейского и отобрали у него автомат, из которого убили прохожего и ранили нескольких... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T18:14

2023-06-29T18:14

2023-06-29T18:14

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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Два подростка, ликвидированные несколько дней назад в Бердянске, ранили полицейского и отобрали у него автомат, из которого убили прохожего и ранили нескольких человек, а затем отказались сдаться правоохранителям, сообщает управление СК РФ по Запорожской области. По данным СК, стрельбу в центре Бердянска 24 июня устроили двое местных 16-летних подростков - приверженцев неонацистской идеологии. Сперва они на крыльце здания отдела по вопросам миграции №2 ОМВД России "Бердянский" "причинили колющим предметом множественные резаные раны" полицейскому. "После этого, воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшего, они незаконно завладели его табельным снаряженным оружием", - говорится в телеграм-канале ведомства. Скрывшись с автоматом, подростки по пути своего маршрута произвели несколько выстрелов, в результате "не менее чем трем лицам причинены огнестрельные и осколочные ранения". "Потерпевшие самостоятельно обратились в медицинские учреждения, где им оказана первая помощь", - уточнили следователи. Затем злоумышленники в одном из дворов по улице Шмидта беспричинно застрелили незнакомого мужчину 1998 года рождения, убив его на месте, заявили в СК; последним их пристанищем стало заброшенное помещение дома №16 по улице Шмидта. "Подчиниться законным и обоснованным требованиям сотрудников правоохранительных органов сдаться и сложить оружие несовершеннолетние отказались, вследствие чего были ликвидированы", - говорится в релизе. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, хищении оружия и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Назначены медицинские, криминалистические и баллистические судебные экспертизы. Кроме того, оба этих подростка в сентябре прошлого года разрушили объекты транспортной инфраструктуры – устройства железнодорожной автоматики на участке местности в районе 194-го километра перегона Берда-Трояны пикета №2 ГП "Мелитопольская железная дорога". Это дело уже направлено в суд, резюмировали в СК.

https://ria.ru/20230510/diversii-1870821479.html

https://ria.ru/20220621/patriotizm-1795868893.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, запорожская область, бердянск, следственный комитет россии (ск рф), ситуация в днр и лнр