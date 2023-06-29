https://ria.ru/20230629/ubiystvo-1881272565.html
В Бердянске подростки ранили полицейского и из его автомата убили человека
В Бердянске подростки ранили полицейского и из его автомата убили человека - РИА Новости, 29.06.2023
В Бердянске подростки ранили полицейского и из его автомата убили человека
Два подростка, ликвидированные несколько дней назад в Бердянске, ранили полицейского и отобрали у него автомат, из которого убили прохожего и ранили нескольких... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T18:14
2023-06-29T18:14
2023-06-29T18:14
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
бердянск
следственный комитет россии (ск рф)
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_339:0:3980:2048_1920x0_80_0_0_225630db01ef0b2cd98c28934be40736.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Два подростка, ликвидированные несколько дней назад в Бердянске, ранили полицейского и отобрали у него автомат, из которого убили прохожего и ранили нескольких человек, а затем отказались сдаться правоохранителям, сообщает управление СК РФ по Запорожской области. По данным СК, стрельбу в центре Бердянска 24 июня устроили двое местных 16-летних подростков - приверженцев неонацистской идеологии. Сперва они на крыльце здания отдела по вопросам миграции №2 ОМВД России "Бердянский" "причинили колющим предметом множественные резаные раны" полицейскому. "После этого, воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшего, они незаконно завладели его табельным снаряженным оружием", - говорится в телеграм-канале ведомства. Скрывшись с автоматом, подростки по пути своего маршрута произвели несколько выстрелов, в результате "не менее чем трем лицам причинены огнестрельные и осколочные ранения". "Потерпевшие самостоятельно обратились в медицинские учреждения, где им оказана первая помощь", - уточнили следователи. Затем злоумышленники в одном из дворов по улице Шмидта беспричинно застрелили незнакомого мужчину 1998 года рождения, убив его на месте, заявили в СК; последним их пристанищем стало заброшенное помещение дома №16 по улице Шмидта. "Подчиниться законным и обоснованным требованиям сотрудников правоохранительных органов сдаться и сложить оружие несовершеннолетние отказались, вследствие чего были ликвидированы", - говорится в релизе. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, хищении оружия и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Назначены медицинские, криминалистические и баллистические судебные экспертизы. Кроме того, оба этих подростка в сентябре прошлого года разрушили объекты транспортной инфраструктуры – устройства железнодорожной автоматики на участке местности в районе 194-го километра перегона Берда-Трояны пикета №2 ГП "Мелитопольская железная дорога". Это дело уже направлено в суд, резюмировали в СК.
https://ria.ru/20230510/diversii-1870821479.html
https://ria.ru/20220621/patriotizm-1795868893.html
россия
запорожская область
бердянск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_148a8d4cc58b61ca35837dfd861ca965.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, запорожская область, бердянск, следственный комитет россии (ск рф), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Бердянск, Следственный комитет России (СК РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
В Бердянске подростки ранили полицейского и из его автомата убили человека
СК: в Бердянске двое подростков отобрали у полицейского автомат и убили прохожего
МЕЛИТОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости.
Два подростка, ликвидированные несколько дней назад в Бердянске, ранили полицейского и отобрали у него автомат, из которого убили прохожего и ранили нескольких человек, а затем отказались сдаться правоохранителям, сообщает управление СК РФ
по Запорожской области.
По данным СК, стрельбу в центре Бердянска 24 июня устроили двое местных 16-летних подростков - приверженцев неонацистской идеологии. Сперва они на крыльце здания отдела по вопросам миграции №2 ОМВД России "Бердянский" "причинили колющим предметом множественные резаные раны" полицейскому.
В Совбезе рассказали, сколько Киев платил российским подросткам за диверсии
"После этого, воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшего, они незаконно завладели его табельным снаряженным оружием", - говорится в телеграм-канале ведомства. Скрывшись с автоматом, подростки по пути своего маршрута произвели несколько выстрелов, в результате "не менее чем трем лицам причинены огнестрельные и осколочные ранения". "Потерпевшие самостоятельно обратились в медицинские учреждения, где им оказана первая помощь", - уточнили следователи.
Затем злоумышленники в одном из дворов по улице Шмидта беспричинно застрелили незнакомого мужчину 1998 года рождения, убив его на месте, заявили в СК; последним их пристанищем стало заброшенное помещение дома №16 по улице Шмидта. "Подчиниться законным и обоснованным требованиям сотрудников правоохранительных органов сдаться и сложить оружие несовершеннолетние отказались, вследствие чего были ликвидированы", - говорится в релизе. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, хищении оружия и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Назначены медицинские, криминалистические и баллистические судебные экспертизы.
Кроме того, оба этих подростка в сентябре прошлого года разрушили объекты транспортной инфраструктуры – устройства железнодорожной автоматики на участке местности в районе 194-го километра перегона Берда-Трояны пикета №2 ГП "Мелитопольская железная дорога". Это дело уже направлено в суд, резюмировали в СК.
Прививка ненависти. Патриотизм по-украински