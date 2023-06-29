https://ria.ru/20230629/turkmeniya-1881011272.html

В Туркмении откроют первый "умный" город Аркадаг

В Туркмении откроют первый "умный" город Аркадаг - РИА Новости, 29.06.2023

В Туркмении откроют первый "умный" город Аркадаг

В Туркмении в четверг, в день рождения экс-главы государства Гурбангулы Бердымухамедова, торжественно откроют первый в стране "умный" город Аркадаг (Опора),... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T01:06

2023-06-29T01:06

2023-06-29T01:06

туркмения

ашхабад

сердар бердымухамедов

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АШХАБАД, 29 июн - РИА Новости. В Туркмении в четверг, в день рождения экс-главы государства Гурбангулы Бердымухамедова, торжественно откроют первый в стране "умный" город Аркадаг (Опора), названный в его честь и построенный по его инициативе, сообщает корреспондент РИА Новости. Праздничные мероприятия в честь этого события пройдут в городе Аркадаг при участии руководительского корпуса страны, во главе с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым, и иностранных гостей. Нынешние торжества посвящены открытию объектов первого этапа застройки города. Это 336 современных зданий, в числе которых – двух- и многоэтажные комфортабельные жилые дома, общественные, образовательные, медицинские, культурные, спортивные и другие сооружения. Согласно официальным сообщениям, все эти объекты построены из экологически чистых материалов и оснащены цифровыми технологиями. А всего на строительство объектов первого этапа застройки Аркадага потрачено более 3,3 миллиарда долларов. В рамках второго этапа городской застройки, который продлится с 2023 по 2026 годы, в Аркадаге предстоит построить сервисные и производственные объекты по выпуску продовольственной, промышленной, фармацевтической и медицинской продукции. Предполагается, что в городе Аркадаг, построенном на основе концепции "смарт-сити", будут жить около 70 тысяч семей. Горожане будут пользоваться экологически чистым городским автотранспортом - электробусами и электромобилями, а также "умными" парковками, солнечными батареями, ветрогенераторами и другими экологическими и цифровыми благами. Город Аркадаг, расположенный в 30 километрах юго-западнее Ашхабада, начинали строить в апреле 2019 года, как новый административный центр Ахалского велаята (области). Однако впоследствии цели проекта изменились и достраивали Аркадаг на основе концепции "смарт-сити", как прообраз туркменских городов будущего. В марте этого года Меджлис (парламент) Туркмении принял закон "О городе Аркадаг", в соответствии с которым, впервые в истории государства, Аркадагу был присвоен особый правовой статус – город государственного значения. В новом городе уже созданы Государственный архив города Аркадаг, а также одноименные телеканал, газета и футбольный клуб.

https://ria.ru/20230612/turkmeniya-1877590827.html

https://ria.ru/20230611/turkmeniya-1877466355.html

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туркмения, ашхабад, сердар бердымухамедов , в мире