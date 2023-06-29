https://ria.ru/20230629/turizm-1881209623.html

Нижегородские предприниматели получат средства на проекты туризма

Нижегородские предприниматели получат средства на проекты туризма - РИА Новости, 29.06.2023

Нижегородские предприниматели получат средства на проекты туризма

Нижегородские предприниматели получат более 265 миллионов рублей в виде грантов и субсидий на реализацию новых проектов в сфере туризма, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T16:29

2023-06-29T16:29

2023-06-29T16:30

нижегородская область

туризм

нижегородская область

глеб никитин

экономика

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июн - РИА Новости. Нижегородские предприниматели получат более 265 миллионов рублей в виде грантов и субсидий на реализацию новых проектов в сфере туризма, сообщает пресс-служба правительства региона. Прием заявок на участие в конкурсе проводит министерство туризма и промыслов региона до 10 июля 2023 года. Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, эта мера поддержки общественных инициатив направлена на улучшение туристической инфраструктуры. "У нижегородских предпринимателей очень много интересных идей по поводу развития отрасли. Недавно это подтвердила профильная стратегическая сессия по актуализации планов развития региона. Считаю правильным максимально широко поддерживать такие инициативы, привлекая федеральные и выделяя региональные средства. Нам важно, чтобы туристы не только приезжали в регион, но и возвращались сюда снова и снова, а у жителей были качественные условия для отдыха на территории родного региона", – цитирует пресс-служба слова Никитина. Гранты можно получить на разработку новых туристских маршрутов, создание электронных путеводителей, приобретение туристского оборудования, расширение доступности плавательных бассейнов, а также на развитие доступной туристской среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Размер гранта составит от 3,1 миллиона до 5,7 миллиона рублей в зависимости от направленности проекта. Доля внебюджетного финансирования должна составлять не менее 50% от размера расходов на реализацию мероприятий, предусмотренных проектом. В свою очередь субсидии будут предоставлены тем предпринимателям, которые намерены заняться созданием и развитием нижегородских пляжей. Размер субсидии составит от 7,8 миллиона до 10,4 миллиона рублей. Доля внебюджетного финансирования должна составлять не менее 30% от размера расходов на реализацию мероприятий, предусмотренных проектом.

https://ria.ru/20230628/putin-1880995166.html

https://ria.ru/20230619/kurorty-1877721222.html

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

туризм, нижегородская область, глеб никитин, экономика