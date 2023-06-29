https://ria.ru/20230629/turisty-1881330959.html

В горах Карачаево-Черкесии пропали туристы из Краснодарского края

В горах Карачаево-Черкесии пропали туристы из Краснодарского края - РИА Новости, 29.06.2023

В горах Карачаево-Черкесии пропали туристы из Краснодарского края

Спасатели в горах Карачаево-Черкесии ищут группу туристов из Краснодарского края, состоящую из восьми человек, которые не выходят на связь, сообщило... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T23:42

2023-06-29T23:42

2023-06-29T23:42

туризм

краснодарский край

россия

архыз

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

карачаево-черкесская республика (кчр)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40458/41/404584192_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_20e3cb5d871374074b0b06d3f765db4a.jpg

НАЛЬЧИК, 29 июн – РИА Новости. Спасатели в горах Карачаево-Черкесии ищут группу туристов из Краснодарского края, состоящую из восьми человек, которые не выходят на связь, сообщило региональное ГУ МЧС России в своем телеграм-канале."В 21.50 мск в четверг поступила информация, что группа туристов в составе 20 человек из Краснодарского края потерялась при спуске с Софийских озер в поселок Архыз Зеленчукского района", - говорится в сообщении. По данным ведомства, туристы разделились и пошли в разных направлениях, одну группу из 12 человек спасатели обнаружили на спуске, перевели через реку к дороге, и они спускаются в поселок в Архыз. "Группа из 8 человек не выходит на связь, их местонахождение спасателям неизвестно, на поиски привлечены четверо спасателей и две единицы техники", - отмечает ведомство. Уточняется, что тургруппа не регистрировалась в подразделении МЧС России.

https://ria.ru/20230618/karachaevo-cherkessiya-1879032712.html

краснодарский край

россия

архыз

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

краснодарский край, россия, архыз, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), карачаево-черкесская республика (кчр)