Рейтинг@Mail.ru
В горах Карачаево-Черкесии пропали туристы из Краснодарского края - РИА Новости, 29.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
23:42 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/turisty-1881330959.html
В горах Карачаево-Черкесии пропали туристы из Краснодарского края
В горах Карачаево-Черкесии пропали туристы из Краснодарского края - РИА Новости, 29.06.2023
В горах Карачаево-Черкесии пропали туристы из Краснодарского края
Спасатели в горах Карачаево-Черкесии ищут группу туристов из Краснодарского края, состоящую из восьми человек, которые не выходят на связь, сообщило... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T23:42
2023-06-29T23:42
туризм
краснодарский край
россия
архыз
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
карачаево-черкесская республика (кчр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40458/41/404584192_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_20e3cb5d871374074b0b06d3f765db4a.jpg
НАЛЬЧИК, 29 июн – РИА Новости. Спасатели в горах Карачаево-Черкесии ищут группу туристов из Краснодарского края, состоящую из восьми человек, которые не выходят на связь, сообщило региональное ГУ МЧС России в своем телеграм-канале."В 21.50 мск в четверг поступила информация, что группа туристов в составе 20 человек из Краснодарского края потерялась при спуске с Софийских озер в поселок Архыз Зеленчукского района", - говорится в сообщении. По данным ведомства, туристы разделились и пошли в разных направлениях, одну группу из 12 человек спасатели обнаружили на спуске, перевели через реку к дороге, и они спускаются в поселок в Архыз. "Группа из 8 человек не выходит на связь, их местонахождение спасателям неизвестно, на поиски привлечены четверо спасателей и две единицы техники", - отмечает ведомство. Уточняется, что тургруппа не регистрировалась в подразделении МЧС России.
https://ria.ru/20230618/karachaevo-cherkessiya-1879032712.html
краснодарский край
россия
архыз
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40458/41/404584192_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_42b0dac23985f11073bf61ccd2eae78b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край, россия, архыз, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), карачаево-черкесская республика (кчр)
Туризм, Краснодарский край, Россия, Архыз, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
В горах Карачаево-Черкесии пропали туристы из Краснодарского края

В горах Карачаево-Черкесии у поселка Архыз пропали восемь туристов из Краснодарского края

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкГоры в Карачаево-Черкесии
Горы в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Горы в Карачаево-Черкесии. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 29 июн – РИА Новости. Спасатели в горах Карачаево-Черкесии ищут группу туристов из Краснодарского края, состоящую из восьми человек, которые не выходят на связь, сообщило региональное ГУ МЧС России в своем телеграм-канале.
«
"В 21.50 мск в четверг поступила информация, что группа туристов в составе 20 человек из Краснодарского края потерялась при спуске с Софийских озер в поселок Архыз Зеленчукского района", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, туристы разделились и пошли в разных направлениях, одну группу из 12 человек спасатели обнаружили на спуске, перевели через реку к дороге, и они спускаются в поселок в Архыз.
«
"Группа из 8 человек не выходит на связь, их местонахождение спасателям неизвестно, на поиски привлечены четверо спасателей и две единицы техники", - отмечает ведомство.
Уточняется, что тургруппа не регистрировалась в подразделении МЧС России.
Поиск туристов, пропавших в горах в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
В горах Карачаево-Черкесии пропали четыре туриста из Москвы
18 июня, 22:26
 
ТуризмКраснодарский крайРоссияАрхызМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала