https://ria.ru/20230629/turisty-1881330959.html
В горах Карачаево-Черкесии пропали туристы из Краснодарского края
В горах Карачаево-Черкесии пропали туристы из Краснодарского края - РИА Новости, 29.06.2023
В горах Карачаево-Черкесии пропали туристы из Краснодарского края
Спасатели в горах Карачаево-Черкесии ищут группу туристов из Краснодарского края, состоящую из восьми человек, которые не выходят на связь, сообщило... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T23:42
2023-06-29T23:42
2023-06-29T23:42
туризм
краснодарский край
россия
архыз
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
карачаево-черкесская республика (кчр)
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НАЛЬЧИК, 29 июн – РИА Новости. Спасатели в горах Карачаево-Черкесии ищут группу туристов из Краснодарского края, состоящую из восьми человек, которые не выходят на связь, сообщило региональное ГУ МЧС России в своем телеграм-канале."В 21.50 мск в четверг поступила информация, что группа туристов в составе 20 человек из Краснодарского края потерялась при спуске с Софийских озер в поселок Архыз Зеленчукского района", - говорится в сообщении. По данным ведомства, туристы разделились и пошли в разных направлениях, одну группу из 12 человек спасатели обнаружили на спуске, перевели через реку к дороге, и они спускаются в поселок в Архыз. "Группа из 8 человек не выходит на связь, их местонахождение спасателям неизвестно, на поиски привлечены четверо спасателей и две единицы техники", - отмечает ведомство. Уточняется, что тургруппа не регистрировалась в подразделении МЧС России.
https://ria.ru/20230618/karachaevo-cherkessiya-1879032712.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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краснодарский край, россия, архыз, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), карачаево-черкесская республика (кчр)
Туризм, Краснодарский край, Россия, Архыз, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
В горах Карачаево-Черкесии пропали туристы из Краснодарского края
В горах Карачаево-Черкесии у поселка Архыз пропали восемь туристов из Краснодарского края