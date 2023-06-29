https://ria.ru/20230629/turisty-1881258045.html

Руденя: Тверскую область в 2022 году посетило 2,6 млн туристов

Руденя: Тверскую область в 2022 году посетило 2,6 млн туристов - РИА Новости, 29.06.2023

Руденя: Тверскую область в 2022 году посетило 2,6 млн туристов

В 2022 году Тверскую область посетило 2,6 миллиона туристов, сообщил в четверг губернатор региона Игорь Руденя, выступая перед заксобранием области с отчетом по РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T17:40

2023-06-29T17:40

2023-06-29T17:40

тверская область

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 29 июн — РИА Новости. В 2022 году Тверскую область посетило 2,6 миллиона туристов, сообщил в четверг губернатор региона Игорь Руденя, выступая перед заксобранием области с отчетом по итогам работы правительства региона.По его словам, за семь лет турпоток в Верхневолжье увеличился в два раза."Продолжена системная поддержка проектов в сфере туризма, разработанных бизнесом и администрациями муниципальных образований. В 2022 году такую помощь получил 21 проект. Кроме того, по национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства" были поддержаны три инициативы по развитию кемпингов и автокемпингов, что позволило создать порядка 500 мест размещения", – сказал Руденя.Он сообщил, что Тверская область развивает событийный туризм. В прошедшем году в регионе прошли 125 масштабных мероприятий, среди которых получившие всероссийскую известность фестивали "Новоторжский рубеж" и "Былинный берег", "Верещагин СырФест" и "Селигерский рыбник", "Сиреневое Домотканово" и Пушкинский праздник поэзии. Активно развивается сельский туризм, в этом направлении работает более 50 объектов.Также продолжается развитие круизного туризма. В 2022 году почти до 400 увеличилось число судозаходов на территорию региона, до 80,7 тысячи человек – количество туристов, прибывших водным путем.По словам Рудени, флагманский проект для развития индустрии гостеприимства – создание круглогодичного туристско-рекреационного кластера "Волжское море". В текущем году планируется завершение третьего этапа проекта, появится возможность принимать круизные суда в речном порту Завидово. Тестовый заход был успешно осуществлен в прошлом году.В Конаковском округе создается уникальный транспортно-пересадочный узел, который объединит автомобильный, железнодорожный и водный транспорт, включая современный речной порт. Планируется, что турпоток на курорт "Завидово" к 2025 году вырастет до 1 миллиона отдыхающих, а к 2028 году достигнет 2 миллионов человек, сказал глава региона.

https://ria.ru/20220616/turizm-1795851479.html

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тверская область, игорь руденя