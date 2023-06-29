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Руденя: Тверскую область в 2022 году посетило 2,6 млн туристов - РИА Новости, 29.06.2023
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
17:40 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/turisty-1881258045.html
Руденя: Тверскую область в 2022 году посетило 2,6 млн туристов
Руденя: Тверскую область в 2022 году посетило 2,6 млн туристов - РИА Новости, 29.06.2023
Руденя: Тверскую область в 2022 году посетило 2,6 млн туристов
В 2022 году Тверскую область посетило 2,6 миллиона туристов, сообщил в четверг губернатор региона Игорь Руденя, выступая перед заксобранием области с отчетом по РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T17:40
2023-06-29T17:40
тверская область
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 29 июн — РИА Новости. В 2022 году Тверскую область посетило 2,6 миллиона туристов, сообщил в четверг губернатор региона Игорь Руденя, выступая перед заксобранием области с отчетом по итогам работы правительства региона.По его словам, за семь лет турпоток в Верхневолжье увеличился в два раза."Продолжена системная поддержка проектов в сфере туризма, разработанных бизнесом и администрациями муниципальных образований. В 2022 году такую помощь получил 21 проект. Кроме того, по национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства" были поддержаны три инициативы по развитию кемпингов и автокемпингов, что позволило создать порядка 500 мест размещения", – сказал Руденя.Он сообщил, что Тверская область развивает событийный туризм. В прошедшем году в регионе прошли 125 масштабных мероприятий, среди которых получившие всероссийскую известность фестивали "Новоторжский рубеж" и "Былинный берег", "Верещагин СырФест" и "Селигерский рыбник", "Сиреневое Домотканово" и Пушкинский праздник поэзии. Активно развивается сельский туризм, в этом направлении работает более 50 объектов.Также продолжается развитие круизного туризма. В 2022 году почти до 400 увеличилось число судозаходов на территорию региона, до 80,7 тысячи человек – количество туристов, прибывших водным путем.По словам Рудени, флагманский проект для развития индустрии гостеприимства – создание круглогодичного туристско-рекреационного кластера "Волжское море". В текущем году планируется завершение третьего этапа проекта, появится возможность принимать круизные суда в речном порту Завидово. Тестовый заход был успешно осуществлен в прошлом году.В Конаковском округе создается уникальный транспортно-пересадочный узел, который объединит автомобильный, железнодорожный и водный транспорт, включая современный речной порт. Планируется, что турпоток на курорт "Завидово" к 2025 году вырастет до 1 миллиона отдыхающих, а к 2028 году достигнет 2 миллионов человек, сказал глава региона.
https://ria.ru/20220616/turizm-1795851479.html
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тверская область, игорь руденя
Тверская область, Тверская область, Игорь Руденя

Руденя: Тверскую область в 2022 году посетило 2,6 млн туристов

© Фото : правительство Тверской областиРуденя: Тверскую область в 2022 году посетило 2,6 млн туристов
Руденя: Тверскую область в 2022 году посетило 2,6 млн туристов - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© Фото : правительство Тверской области
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ТВЕРЬ, 29 июн — РИА Новости. В 2022 году Тверскую область посетило 2,6 миллиона туристов, сообщил в четверг губернатор региона Игорь Руденя, выступая перед заксобранием области с отчетом по итогам работы правительства региона.
По его словам, за семь лет турпоток в Верхневолжье увеличился в два раза.
"Продолжена системная поддержка проектов в сфере туризма, разработанных бизнесом и администрациями муниципальных образований. В 2022 году такую помощь получил 21 проект. Кроме того, по национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства" были поддержаны три инициативы по развитию кемпингов и автокемпингов, что позволило создать порядка 500 мест размещения", – сказал Руденя.
Он сообщил, что Тверская область развивает событийный туризм. В прошедшем году в регионе прошли 125 масштабных мероприятий, среди которых получившие всероссийскую известность фестивали "Новоторжский рубеж" и "Былинный берег", "Верещагин СырФест" и "Селигерский рыбник", "Сиреневое Домотканово" и Пушкинский праздник поэзии. Активно развивается сельский туризм, в этом направлении работает более 50 объектов.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя и вице-премьер, председатель совета директоров АО Корпорация Туризм.РФ Дмитрий Чернышенко во время подписания соглашения о сотрудничестве в сфере туризма - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Руденя: корпорация Туризм.рф поможет развитию туризма в Верхневолжье
16 июня 2022, 18:05
Также продолжается развитие круизного туризма. В 2022 году почти до 400 увеличилось число судозаходов на территорию региона, до 80,7 тысячи человек – количество туристов, прибывших водным путем.
По словам Рудени, флагманский проект для развития индустрии гостеприимства – создание круглогодичного туристско-рекреационного кластера "Волжское море". В текущем году планируется завершение третьего этапа проекта, появится возможность принимать круизные суда в речном порту Завидово. Тестовый заход был успешно осуществлен в прошлом году.
В Конаковском округе создается уникальный транспортно-пересадочный узел, который объединит автомобильный, железнодорожный и водный транспорт, включая современный речной порт. Планируется, что турпоток на курорт "Завидово" к 2025 году вырастет до 1 миллиона отдыхающих, а к 2028 году достигнет 2 миллионов человек, сказал глава региона.
 
Тверская областьТверская областьИгорь Руденя
 
 
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