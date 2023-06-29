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Новосибирский губернатор обозначил задачи развития транспортного комплекса - РИА Новости, 29.06.2023
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12:22 29.06.2023 (обновлено: 12:37 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/travnikov-1881093623.html
Новосибирский губернатор обозначил задачи развития транспортного комплекса
Новосибирский губернатор обозначил задачи развития транспортного комплекса - РИА Новости, 29.06.2023
Новосибирский губернатор обозначил задачи развития транспортного комплекса
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обозначил перспективы развития авиационной отрасли и логистического комплекса региона, отметив растущую... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T12:22
2023-06-29T12:37
андрей травников
новосибирская область
игорь левитин
новосибирск
толмачево (аэропорт)
экономика
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НОВОСИБИРСК, 29 июн – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обозначил перспективы развития авиационной отрасли и логистического комплекса региона, отметив растущую транзитную роль новосибирского транспортного узла, сообщает облправительство. Развитие логистических связей в новых экономических условиях в четверг обсудили помощник президента РФ Игорь Левитин и глава Новосибирской области Андрей Травников в рамках работы Логистической гостиной X международного Сибирского транспортного форума. "За год мы увидели растущую транзитную роль новосибирского транспортного узла. Для Новосибирской области, если говорить про конкретные локальные проекты, безусловно, актуально развитие автомобильной инфраструктуры в обход Новосибирска, продолжение строительства Восточного обхода, расширение трассы "Иртыш", - сказал губернатор. Говоря о железнодорожной инфраструктуре, Травников отметил как перспективный проект строительства второго пролета на центральном железнодорожном мосту в Новосибирске для того, чтобы увеличить пропускную способность именно для транзитных грузов, минуя станцию Инская. Также, по его словам, важная реконструкция для полноценного двухпутного пути "Новосибирск–Барнаул". "Но не только транзитная составляющая для нас важна, мы занимаемся перегрузкой, сортировкой и формированием собственных грузов. Поэтому все, что касается контейнеризации – это про нас. В прошлом году я анонсировал, что мы внутри региона стимулируем контейнеризацию грузов. По согласованию с Западно-Сибирской железной дорогой, Барабинск определен как станция формирования контейнерных поездов для отгрузки зерна. Из Барабинска прямым направлением контейнеры с продукцией нашего агропромышленного комплекса уходят в Китай. Следующий узел, у которого есть потенциал − это станция Карасук. Надеемся запустить проект уже в этом году", - сказал он. В то же время на заседании рабочей группы "Развитие авиационных перевозок и региональных аэропортов" комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Транспорт" Травников отметил, что для Новосибирской области авиационная отрасль – перспективное направление развития. "Для сибиряков, для Дальнего Востока тема сверхактуальная. Именно поэтому три года назад, в рамках ассоциации "Сибирское соглашение", при поддержке аппарата полпреда президента РФ в СФО, был запущен проект по разработке стратегии, концепции развития местной и межрегиональной авиационной сети. В стратегии аэропорта "Толмачёво" заложена задача обеспечения транспортной доступности для всех регионов Сибири и Дальнего Востока", - сказал губернатор.
https://ria.ru/20230622/novosibirsk-1879783291.html
https://ria.ru/20230616/karta-1878661145.html
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андрей травников, новосибирская область, игорь левитин, новосибирск, толмачево (аэропорт), экономика
Андрей Травников, Новосибирская область, Игорь Левитин, Новосибирск, Толмачево (аэропорт), Экономика

Новосибирский губернатор обозначил задачи развития транспортного комплекса

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГубернатор Новосибирской области Андрей Травников
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / POOL
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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников . Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 29 июн – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обозначил перспективы развития авиационной отрасли и логистического комплекса региона, отметив растущую транзитную роль новосибирского транспортного узла, сообщает облправительство.
Развитие логистических связей в новых экономических условиях в четверг обсудили помощник президента РФ Игорь Левитин и глава Новосибирской области Андрей Травников в рамках работы Логистической гостиной X международного Сибирского транспортного форума.
"За год мы увидели растущую транзитную роль новосибирского транспортного узла. Для Новосибирской области, если говорить про конкретные локальные проекты, безусловно, актуально развитие автомобильной инфраструктуры в обход Новосибирска, продолжение строительства Восточного обхода, расширение трассы "Иртыш", - сказал губернатор.
Говоря о железнодорожной инфраструктуре, Травников отметил как перспективный проект строительства второго пролета на центральном железнодорожном мосту в Новосибирске для того, чтобы увеличить пропускную способность именно для транзитных грузов, минуя станцию Инская. Также, по его словам, важная реконструкция для полноценного двухпутного пути "Новосибирск–Барнаул".
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"Но не только транзитная составляющая для нас важна, мы занимаемся перегрузкой, сортировкой и формированием собственных грузов. Поэтому все, что касается контейнеризации – это про нас. В прошлом году я анонсировал, что мы внутри региона стимулируем контейнеризацию грузов. По согласованию с Западно-Сибирской железной дорогой, Барабинск определен как станция формирования контейнерных поездов для отгрузки зерна. Из Барабинска прямым направлением контейнеры с продукцией нашего агропромышленного комплекса уходят в Китай. Следующий узел, у которого есть потенциал − это станция Карасук. Надеемся запустить проект уже в этом году", - сказал он.
В то же время на заседании рабочей группы "Развитие авиационных перевозок и региональных аэропортов" комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Транспорт" Травников отметил, что для Новосибирской области авиационная отрасль – перспективное направление развития.
"Для сибиряков, для Дальнего Востока тема сверхактуальная. Именно поэтому три года назад, в рамках ассоциации "Сибирское соглашение", при поддержке аппарата полпреда президента РФ в СФО, был запущен проект по разработке стратегии, концепции развития местной и межрегиональной авиационной сети. В стратегии аэропорта "Толмачёво" заложена задача обеспечения транспортной доступности для всех регионов Сибири и Дальнего Востока", - сказал губернатор.
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Андрей ТравниковНовосибирская областьИгорь ЛевитинНовосибирскТолмачево (аэропорт)Экономика
 
 
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