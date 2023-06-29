https://ria.ru/20230629/trava-1881316293.html
Президент Республики Сербской выкосил заросший травой участок трассы
Президент Республики Сербской выкосил заросший травой участок трассы - РИА Новости, 29.06.2023
Президент Республики Сербской выкосил заросший травой участок трассы
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик лично взял в руки косу и покосил траву в Баня-Луке, не дождавшись благоустройства от... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T20:55
2023-06-29T20:55
2023-06-29T21:28
в мире
республика сербская
милорад додик
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БЕЛГРАД, 29 июн – РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик лично взял в руки косу и покосил траву в Баня-Луке, не дождавшись благоустройства от местных властей. "Я уже обращал внимание ответственных (лиц) на то, что этот участок должен быть приведен в порядок, чист и выкошен. Так как думаю, что они с удобством отдыхают, решил сам все покосить! Это последний раз, когда делаю за них их работу", — написал он в Twitter.Додик в белой рубашке взял ручную косу и старательно выкосил заросший высокой травой участок объездной главного города этой части страны — Баня-Луки. Водители проезжающих мимо автомобилей притормаживали рядом с президентом, чтобы выразить ему поддержку, и сигналили. Но никто не вышел, чтобы помочь с покосом.
республика сербская
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, республика сербская, милорад додик
В мире, Республика Сербская, Милорад Додик
Президент Республики Сербской выкосил заросший травой участок трассы
Президент Республики Сербской Додик лично покосил траву, не дождавшись действий от властей
БЕЛГРАД, 29 июн – РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик лично взял в руки косу и покосил траву в Баня-Луке, не дождавшись благоустройства от местных властей.
"Я уже обращал внимание ответственных (лиц) на то, что этот участок должен быть приведен в порядок, чист и выкошен. Так как думаю, что они с удобством отдыхают, решил сам все покосить! Это последний раз, когда делаю за них их работу", — написал он в Twitter.
Додик
в белой рубашке взял ручную косу и старательно выкосил заросший высокой травой участок объездной главного города этой части страны — Баня-Луки.
Водители проезжающих мимо автомобилей притормаживали рядом с президентом, чтобы выразить ему поддержку, и сигналили. Но никто не вышел, чтобы помочь с покосом.