https://ria.ru/20230629/trava-1881316293.html

Президент Республики Сербской выкосил заросший травой участок трассы

Президент Республики Сербской выкосил заросший травой участок трассы - РИА Новости, 29.06.2023

Президент Республики Сербской выкосил заросший травой участок трассы

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик лично взял в руки косу и покосил траву в Баня-Луке, не дождавшись благоустройства от... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T20:55

2023-06-29T20:55

2023-06-29T21:28

в мире

республика сербская

милорад додик

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БЕЛГРАД, 29 июн – РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик лично взял в руки косу и покосил траву в Баня-Луке, не дождавшись благоустройства от местных властей. "Я уже обращал внимание ответственных (лиц) на то, что этот участок должен быть приведен в порядок, чист и выкошен. Так как думаю, что они с удобством отдыхают, решил сам все покосить! Это последний раз, когда делаю за них их работу", — написал он в Twitter.Додик в белой рубашке взял ручную косу и старательно выкосил заросший высокой травой участок объездной главного города этой части страны — Баня-Луки. Водители проезжающих мимо автомобилей притормаживали рядом с президентом, чтобы выразить ему поддержку, и сигналили. Но никто не вышел, чтобы помочь с покосом.

республика сербская

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, республика сербская, милорад додик