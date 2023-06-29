https://ria.ru/20230629/tovary-1881191460.html

Путин рассказал, почему западные товары вытесняли отечественные

Путин рассказал, почему западные товары вытесняли отечественные - РИА Новости, 29.06.2023

Путин рассказал, почему западные товары вытесняли отечественные

Западные товары вытесняли отечественные за счет агрессивной рекламы и умение уходить от норм Всемирной торговой организации, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T15:34

2023-06-29T15:34

2023-06-29T15:34

экономика

россия

владимир путин

всемирная торговая организация (вто)

в мире

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Западные товары вытесняли отечественные за счет агрессивной рекламы и умение уходить от норм Всемирной торговой организации, заявил президент РФ Владимир Путин. "На протяжении долгого времени крупные зарубежные компании по-сути вытесняли нашу отечественную продукцию. И причём далеко не всегда за счёт качества и цены, а за счёт агрессивной рекламы. И за счёт, конечно, субсидирования тех товаров, которые они у себя дома производили. А там по некоторым направлениям субсидирование просто сумасшедшее. И ВТО этого, как правило, не замечает или замечает, но сделать ничего не может", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Сильные идеи для нового времени". Он подчеркнул, что это связано с тем, что "зарубежные коллеги очень хорошо научились обходить все требования ВТО".

https://ria.ru/20230629/putin-1881187754.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, владимир путин, всемирная торговая организация (вто), в мире