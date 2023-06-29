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Путин рассказал, почему западные товары вытесняли отечественные - РИА Новости, 29.06.2023
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15:34 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/tovary-1881191460.html
Путин рассказал, почему западные товары вытесняли отечественные
Путин рассказал, почему западные товары вытесняли отечественные - РИА Новости, 29.06.2023
Путин рассказал, почему западные товары вытесняли отечественные
Западные товары вытесняли отечественные за счет агрессивной рекламы и умение уходить от норм Всемирной торговой организации, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T15:34
2023-06-29T15:34
экономика
россия
владимир путин
всемирная торговая организация (вто)
в мире
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Западные товары вытесняли отечественные за счет агрессивной рекламы и умение уходить от норм Всемирной торговой организации, заявил президент РФ Владимир Путин. "На протяжении долгого времени крупные зарубежные компании по-сути вытесняли нашу отечественную продукцию. И причём далеко не всегда за счёт качества и цены, а за счёт агрессивной рекламы. И за счёт, конечно, субсидирования тех товаров, которые они у себя дома производили. А там по некоторым направлениям субсидирование просто сумасшедшее. И ВТО этого, как правило, не замечает или замечает, но сделать ничего не может", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Сильные идеи для нового времени". Он подчеркнул, что это связано с тем, что "зарубежные коллеги очень хорошо научились обходить все требования ВТО".
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экономика, россия, владимир путин, всемирная торговая организация (вто), в мире
Экономика, Россия, Владимир Путин, Всемирная торговая организация (ВТО), В мире
Путин рассказал, почему западные товары вытесняли отечественные

Путин заявил, что западные товары вытесняли отечественные за счет агрессивной рекламы

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Западные товары вытесняли отечественные за счет агрессивной рекламы и умение уходить от норм Всемирной торговой организации, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"На протяжении долгого времени крупные зарубежные компании по-сути вытесняли нашу отечественную продукцию. И причём далеко не всегда за счёт качества и цены, а за счёт агрессивной рекламы. И за счёт, конечно, субсидирования тех товаров, которые они у себя дома производили. А там по некоторым направлениям субсидирование просто сумасшедшее. И ВТО этого, как правило, не замечает или замечает, но сделать ничего не может", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Сильные идеи для нового времени".
Он подчеркнул, что это связано с тем, что "зарубежные коллеги очень хорошо научились обходить все требования ВТО".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
Путин заявил о необходимости раскрутки отечественных компаний
Вчера, 15:22
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинВсемирная торговая организация (ВТО)В мире
 
 
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