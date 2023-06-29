https://ria.ru/20230629/tovary-1881191460.html
Путин рассказал, почему западные товары вытесняли отечественные
Путин рассказал, почему западные товары вытесняли отечественные - РИА Новости, 29.06.2023
Путин рассказал, почему западные товары вытесняли отечественные
Западные товары вытесняли отечественные за счет агрессивной рекламы и умение уходить от норм Всемирной торговой организации, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T15:34
2023-06-29T15:34
2023-06-29T15:34
экономика
россия
владимир путин
всемирная торговая организация (вто)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877294241_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_41f9332fbe87d4e33ff59840194471cc.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Западные товары вытесняли отечественные за счет агрессивной рекламы и умение уходить от норм Всемирной торговой организации, заявил президент РФ Владимир Путин. "На протяжении долгого времени крупные зарубежные компании по-сути вытесняли нашу отечественную продукцию. И причём далеко не всегда за счёт качества и цены, а за счёт агрессивной рекламы. И за счёт, конечно, субсидирования тех товаров, которые они у себя дома производили. А там по некоторым направлениям субсидирование просто сумасшедшее. И ВТО этого, как правило, не замечает или замечает, но сделать ничего не может", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Сильные идеи для нового времени". Он подчеркнул, что это связано с тем, что "зарубежные коллеги очень хорошо научились обходить все требования ВТО".
https://ria.ru/20230629/putin-1881187754.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877294241_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_3a78804f2402299f9ce47ad0b39f710c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, всемирная торговая организация (вто), в мире
Экономика, Россия, Владимир Путин, Всемирная торговая организация (ВТО), В мире
Путин рассказал, почему западные товары вытесняли отечественные
Путин заявил, что западные товары вытесняли отечественные за счет агрессивной рекламы