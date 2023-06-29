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СМИ: в Букингемском дворце вынуждены экономить на отоплении - РИА Новости, 29.06.2023
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05:03 29.06.2023 (обновлено: 05:26 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/temperatura-1881021596.html
СМИ: в Букингемском дворце вынуждены экономить на отоплении
СМИ: в Букингемском дворце вынуждены экономить на отоплении - РИА Новости, 29.06.2023
СМИ: в Букингемском дворце вынуждены экономить на отоплении
Британская королевская семья понизила температуру в Букингемском дворце на фоне роста цен на энергоносители, сообщает газета Telegraph со ссылкой на отчет о... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T05:03
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Британская королевская семья понизила температуру в Букингемском дворце на фоне роста цен на энергоносители, сообщает газета Telegraph со ссылкой на отчет о королевских финансах."Гости, персонал и королевская семья жили... при температуре 19 градусов во время зимы, в пустых комнатах температура была на несколько градусов меньше", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что отопление сокращается "до минимума" во время выходных, старинными газовыми лампами, которые хотят заменить на электрические, больше не пользуются. Подогрев в бассейне также был отключен по инициативе короля Карла III. По информации газеты, экономия связана с ростом цен на энергоносители, программой реконструкции дворца, а также расходами на похороны королевы Елизаветы II. В прошлом году король потратил больше, чем заработал, поэтому семье пришлось воспользоваться более 20 миллионами фунтов стерлингов из своих резервов.
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карл iii, елизавета ii, в мире
Карл III, Елизавета II, В мире
СМИ: в Букингемском дворце вынуждены экономить на отоплении

Telegraph: в Британии королевская семья снизила температуру во дворце из-за цен на энергию

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкБукингемский дворец в Лондоне
Букингемский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Букингемский дворец в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Британская королевская семья понизила температуру в Букингемском дворце на фоне роста цен на энергоносители, сообщает газета Telegraph со ссылкой на отчет о королевских финансах.
«
"Гости, персонал и королевская семья жили... при температуре 19 градусов во время зимы, в пустых комнатах температура была на несколько градусов меньше", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что отопление сокращается "до минимума" во время выходных, старинными газовыми лампами, которые хотят заменить на электрические, больше не пользуются. Подогрев в бассейне также был отключен по инициативе короля Карла III.
По информации газеты, экономия связана с ростом цен на энергоносители, программой реконструкции дворца, а также расходами на похороны королевы Елизаветы II. В прошлом году король потратил больше, чем заработал, поэтому семье пришлось воспользоваться более 20 миллионами фунтов стерлингов из своих резервов.
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