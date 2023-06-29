https://ria.ru/20230629/temperatura-1881021596.html

СМИ: в Букингемском дворце вынуждены экономить на отоплении

СМИ: в Букингемском дворце вынуждены экономить на отоплении - РИА Новости, 29.06.2023

СМИ: в Букингемском дворце вынуждены экономить на отоплении

Британская королевская семья понизила температуру в Букингемском дворце на фоне роста цен на энергоносители, сообщает газета Telegraph со ссылкой на отчет о... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T05:03

2023-06-29T05:03

2023-06-29T05:26

карл iii

елизавета ii

в мире

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Британская королевская семья понизила температуру в Букингемском дворце на фоне роста цен на энергоносители, сообщает газета Telegraph со ссылкой на отчет о королевских финансах."Гости, персонал и королевская семья жили... при температуре 19 градусов во время зимы, в пустых комнатах температура была на несколько градусов меньше", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что отопление сокращается "до минимума" во время выходных, старинными газовыми лампами, которые хотят заменить на электрические, больше не пользуются. Подогрев в бассейне также был отключен по инициативе короля Карла III. По информации газеты, экономия связана с ростом цен на энергоносители, программой реконструкции дворца, а также расходами на похороны королевы Елизаветы II. В прошлом году король потратил больше, чем заработал, поэтому семье пришлось воспользоваться более 20 миллионами фунтов стерлингов из своих резервов.

https://ria.ru/20230615/tseny-1878335064.html

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карл iii, елизавета ii, в мире