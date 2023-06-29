https://ria.ru/20230629/temperatura-1881021596.html
СМИ: в Букингемском дворце вынуждены экономить на отоплении
СМИ: в Букингемском дворце вынуждены экономить на отоплении - РИА Новости, 29.06.2023
СМИ: в Букингемском дворце вынуждены экономить на отоплении
Британская королевская семья понизила температуру в Букингемском дворце на фоне роста цен на энергоносители, сообщает газета Telegraph со ссылкой на отчет о... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T05:03
2023-06-29T05:03
2023-06-29T05:26
карл iii
елизавета ii
в мире
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Британская королевская семья понизила температуру в Букингемском дворце на фоне роста цен на энергоносители, сообщает газета Telegraph со ссылкой на отчет о королевских финансах."Гости, персонал и королевская семья жили... при температуре 19 градусов во время зимы, в пустых комнатах температура была на несколько градусов меньше", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что отопление сокращается "до минимума" во время выходных, старинными газовыми лампами, которые хотят заменить на электрические, больше не пользуются. Подогрев в бассейне также был отключен по инициативе короля Карла III. По информации газеты, экономия связана с ростом цен на энергоносители, программой реконструкции дворца, а также расходами на похороны королевы Елизаветы II. В прошлом году король потратил больше, чем заработал, поэтому семье пришлось воспользоваться более 20 миллионами фунтов стерлингов из своих резервов.
https://ria.ru/20230615/tseny-1878335064.html
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карл iii, елизавета ii, в мире
Карл III, Елизавета II, В мире
СМИ: в Букингемском дворце вынуждены экономить на отоплении
Telegraph: в Британии королевская семья снизила температуру во дворце из-за цен на энергию