Рейтинг@Mail.ru
Бурятия получит более 50 миллионов рублей на ликвидацию незаконных свалок - РИА Новости, 29.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:55 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/svalki-1881024111.html
Бурятия получит более 50 миллионов рублей на ликвидацию незаконных свалок
Бурятия получит более 50 миллионов рублей на ликвидацию незаконных свалок - РИА Новости, 29.06.2023
Бурятия получит более 50 миллионов рублей на ликвидацию незаконных свалок
Более 50 миллионов рублей будет выделено Бурятии из федерального бюджета по проекту "Сохранение озера Байкал", сообщил в четверг глава республики Алексей... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T05:55
2023-06-29T05:55
алексей цыденов
байкал
общество
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153103/02/1531030285_0:50:1500:894_1920x0_80_0_0_76d6d1f63a7341a7a8d32781440041b0.jpg
УЛАН-УДЭ, 29 июн – РИА Новости. Более 50 миллионов рублей будет выделено Бурятии из федерального бюджета по проекту "Сохранение озера Байкал", сообщил в четверг глава республики Алексей Цыденов. "Постановление о выделении республике более 50 миллионов рублей подписал (премьер-министр) Михаил Мишустин. Будет ликвидировано порядка 219 тысяч квадратных метров. Средства предусмотрены федеральным проектом "Сохранение озера Байкал", - написал Цыденов в своем телеграм-канале. Отмечается, что на эти средства будет ликвидировано двенадцать несанкционированных свалок для улучшения экологического состояния Байкала, в том числе за счет сокращения объема загрязненных стоков в озеро и другие водоемы Байкальской природной территории, а также за счет очистки загрязненных объектов.
https://ria.ru/20230622/svalki-1879826276.html
байкал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153103/02/1531030285_122:0:1379:943_1920x0_80_0_0_a604d09c02e85fe756bfe986c352c41f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алексей цыденов, байкал, общество, михаил мишустин
Алексей Цыденов, Байкал, Общество, Михаил Мишустин
Бурятия получит более 50 миллионов рублей на ликвидацию незаконных свалок

Бурятия получит более 50 миллионов рублей на ликвидацию несанкционированных свалок

© РИА Новости / Лаура КоробковаСвалка
Свалка - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Лаура Коробкова
Свалка. Архивное фото
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 29 июн – РИА Новости. Более 50 миллионов рублей будет выделено Бурятии из федерального бюджета по проекту "Сохранение озера Байкал", сообщил в четверг глава республики Алексей Цыденов.
"Постановление о выделении республике более 50 миллионов рублей подписал (премьер-министр) Михаил Мишустин. Будет ликвидировано порядка 219 тысяч квадратных метров. Средства предусмотрены федеральным проектом "Сохранение озера Байкал", - написал Цыденов в своем телеграм-канале.
Обсуждение федерального проекта Генеральная уборка национального проекта Экология в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
В Нижегородской области ликвидируют опасные свалки
22 июня, 16:15
Отмечается, что на эти средства будет ликвидировано двенадцать несанкционированных свалок для улучшения экологического состояния Байкала, в том числе за счет сокращения объема загрязненных стоков в озеро и другие водоемы Байкальской природной территории, а также за счет очистки загрязненных объектов.
 
Алексей ЦыденовБайкалОбществоМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала