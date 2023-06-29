https://ria.ru/20230629/svalki-1881024111.html
Бурятия получит более 50 миллионов рублей на ликвидацию незаконных свалок
Бурятия получит более 50 миллионов рублей на ликвидацию незаконных свалок - РИА Новости, 29.06.2023
Бурятия получит более 50 миллионов рублей на ликвидацию незаконных свалок
Более 50 миллионов рублей будет выделено Бурятии из федерального бюджета по проекту "Сохранение озера Байкал", сообщил в четверг глава республики Алексей... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T05:55
2023-06-29T05:55
2023-06-29T05:55
алексей цыденов
байкал
общество
михаил мишустин
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УЛАН-УДЭ, 29 июн – РИА Новости. Более 50 миллионов рублей будет выделено Бурятии из федерального бюджета по проекту "Сохранение озера Байкал", сообщил в четверг глава республики Алексей Цыденов. "Постановление о выделении республике более 50 миллионов рублей подписал (премьер-министр) Михаил Мишустин. Будет ликвидировано порядка 219 тысяч квадратных метров. Средства предусмотрены федеральным проектом "Сохранение озера Байкал", - написал Цыденов в своем телеграм-канале. Отмечается, что на эти средства будет ликвидировано двенадцать несанкционированных свалок для улучшения экологического состояния Байкала, в том числе за счет сокращения объема загрязненных стоков в озеро и другие водоемы Байкальской природной территории, а также за счет очистки загрязненных объектов.
https://ria.ru/20230622/svalki-1879826276.html
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алексей цыденов, байкал, общество, михаил мишустин
Алексей Цыденов, Байкал, Общество, Михаил Мишустин
Бурятия получит более 50 миллионов рублей на ликвидацию незаконных свалок
Бурятия получит более 50 миллионов рублей на ликвидацию несанкционированных свалок