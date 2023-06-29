https://ria.ru/20230629/svalki-1881024111.html

Бурятия получит более 50 миллионов рублей на ликвидацию незаконных свалок

Бурятия получит более 50 миллионов рублей на ликвидацию незаконных свалок - РИА Новости, 29.06.2023

Бурятия получит более 50 миллионов рублей на ликвидацию незаконных свалок

Более 50 миллионов рублей будет выделено Бурятии из федерального бюджета по проекту "Сохранение озера Байкал", сообщил в четверг глава республики Алексей... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T05:55

2023-06-29T05:55

2023-06-29T05:55

алексей цыденов

байкал

общество

михаил мишустин

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УЛАН-УДЭ, 29 июн – РИА Новости. Более 50 миллионов рублей будет выделено Бурятии из федерального бюджета по проекту "Сохранение озера Байкал", сообщил в четверг глава республики Алексей Цыденов. "Постановление о выделении республике более 50 миллионов рублей подписал (премьер-министр) Михаил Мишустин. Будет ликвидировано порядка 219 тысяч квадратных метров. Средства предусмотрены федеральным проектом "Сохранение озера Байкал", - написал Цыденов в своем телеграм-канале. Отмечается, что на эти средства будет ликвидировано двенадцать несанкционированных свалок для улучшения экологического состояния Байкала, в том числе за счет сокращения объема загрязненных стоков в озеро и другие водоемы Байкальской природной территории, а также за счет очистки загрязненных объектов.

https://ria.ru/20230622/svalki-1879826276.html

байкал

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алексей цыденов, байкал, общество, михаил мишустин