https://ria.ru/20230629/sudostroenie-1881036835.html

Путин поздравил работников судостроения с профессиональным праздником

Путин поздравил работников судостроения с профессиональным праздником - РИА Новости, 29.06.2023

Путин поздравил работников судостроения с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов судостроительной отрасли с Днем кораблестроителя, отметив, что за прошедшие столетия развитие... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T09:40

2023-06-29T09:40

2023-06-29T09:41

владимир путин

объединенная судостроительная корпорация

россия

общество

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов судостроительной отрасли с Днем кораблестроителя, отметив, что за прошедшие столетия развитие судостроения оказало большое влияние на становление России как морской державы. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем кораблестроителя. За прошедшие столетия развитие судостроения оказало большое влияние на становление России как морской державы, наращивание ее экономического, индустриального потенциала, укрепление обороноспособности", - говорится в телеграмме. Президент подчеркнул, что благодаря компетентности и ответственности работников отрасли сегодня в России строятся самые разные суда - от атомных ледоколов до рыбопромысловых, транспортных, научно-исследовательских и пассажирских. Они обеспечивают речные и морские перевозки, в том числе по Северному морскому пути, служат базой для изучения океанских глубин и укрепления позиций России в Арктике. Путин отметил роль Объединенной судостроительной корпорации в развитии отечественного гражданского и военного флота, а также значимый вклад судостроителей в выполнение государственного оборонного заказа и создание морского щита страны. "Отрадно, что нынешнее поколение корабелов с глубоким уважением относится к традициям своих предшественников, активно, созидательно участвует в решении ключевых задач, стоящих перед государством", - сказал президент. Он пожелал работникам и ветеранам отрасли успехов и всего наилучшего.

https://ria.ru/20230629/flot-1881016834.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, объединенная судостроительная корпорация, россия, общество