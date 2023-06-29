Путин поздравил работников судостроения с профессиональным праздником
Путин: развитие судостроения оказало влияние на становление России как морской державы
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов судостроительной отрасли с Днем кораблестроителя, отметив, что за прошедшие столетия развитие судостроения оказало большое влияние на становление России как морской державы. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем кораблестроителя. За прошедшие столетия развитие судостроения оказало большое влияние на становление России как морской державы, наращивание ее экономического, индустриального потенциала, укрепление обороноспособности", - говорится в телеграмме.
Президент подчеркнул, что благодаря компетентности и ответственности работников отрасли сегодня в России строятся самые разные суда - от атомных ледоколов до рыбопромысловых, транспортных, научно-исследовательских и пассажирских. Они обеспечивают речные и морские перевозки, в том числе по Северному морскому пути, служат базой для изучения океанских глубин и укрепления позиций России в Арктике.
Путин отметил роль Объединенной судостроительной корпорации в развитии отечественного гражданского и военного флота, а также значимый вклад судостроителей в выполнение государственного оборонного заказа и создание морского щита страны.
"Отрадно, что нынешнее поколение корабелов с глубоким уважением относится к традициям своих предшественников, активно, созидательно участвует в решении ключевых задач, стоящих перед государством", - сказал президент.
Он пожелал работникам и ветеранам отрасли успехов и всего наилучшего.