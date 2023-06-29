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Путин поздравил работников судостроения с профессиональным праздником - РИА Новости, 29.06.2023
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09:40 29.06.2023 (обновлено: 09:41 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/sudostroenie-1881036835.html
Путин поздравил работников судостроения с профессиональным праздником
Путин поздравил работников судостроения с профессиональным праздником - РИА Новости, 29.06.2023
Путин поздравил работников судостроения с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов судостроительной отрасли с Днем кораблестроителя, отметив, что за прошедшие столетия развитие... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T09:40
2023-06-29T09:41
владимир путин
объединенная судостроительная корпорация
россия
общество
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов судостроительной отрасли с Днем кораблестроителя, отметив, что за прошедшие столетия развитие судостроения оказало большое влияние на становление России как морской державы. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем кораблестроителя. За прошедшие столетия развитие судостроения оказало большое влияние на становление России как морской державы, наращивание ее экономического, индустриального потенциала, укрепление обороноспособности", - говорится в телеграмме. Президент подчеркнул, что благодаря компетентности и ответственности работников отрасли сегодня в России строятся самые разные суда - от атомных ледоколов до рыбопромысловых, транспортных, научно-исследовательских и пассажирских. Они обеспечивают речные и морские перевозки, в том числе по Северному морскому пути, служат базой для изучения океанских глубин и укрепления позиций России в Арктике. Путин отметил роль Объединенной судостроительной корпорации в развитии отечественного гражданского и военного флота, а также значимый вклад судостроителей в выполнение государственного оборонного заказа и создание морского щита страны. "Отрадно, что нынешнее поколение корабелов с глубоким уважением относится к традициям своих предшественников, активно, созидательно участвует в решении ключевых задач, стоящих перед государством", - сказал президент. Он пожелал работникам и ветеранам отрасли успехов и всего наилучшего.
https://ria.ru/20230629/flot-1881016834.html
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владимир путин, объединенная судостроительная корпорация, россия, общество
Владимир Путин, Объединенная судостроительная корпорация, Россия, Общество
Путин поздравил работников судостроения с профессиональным праздником

Путин: развитие судостроения оказало влияние на становление России как морской державы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов судостроительной отрасли с Днем кораблестроителя, отметив, что за прошедшие столетия развитие судостроения оказало большое влияние на становление России как морской державы. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем кораблестроителя. За прошедшие столетия развитие судостроения оказало большое влияние на становление России как морской державы, наращивание ее экономического, индустриального потенциала, укрепление обороноспособности", - говорится в телеграмме.
Президент подчеркнул, что благодаря компетентности и ответственности работников отрасли сегодня в России строятся самые разные суда - от атомных ледоколов до рыбопромысловых, транспортных, научно-исследовательских и пассажирских. Они обеспечивают речные и морские перевозки, в том числе по Северному морскому пути, служат базой для изучения океанских глубин и укрепления позиций России в Арктике.
Путин отметил роль Объединенной судостроительной корпорации в развитии отечественного гражданского и военного флота, а также значимый вклад судостроителей в выполнение государственного оборонного заказа и создание морского щита страны.
"Отрадно, что нынешнее поколение корабелов с глубоким уважением относится к традициям своих предшественников, активно, созидательно участвует в решении ключевых задач, стоящих перед государством", - сказал президент.
Он пожелал работникам и ветеранам отрасли успехов и всего наилучшего.
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Владимир ПутинОбъединенная судостроительная корпорацияРоссияОбщество
 
 
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