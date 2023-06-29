https://ria.ru/20230629/sudan-1881226407.html
Замглавы переходного Суверенного совета Судана прибыл с визитом в Москву
Замглавы переходного Суверенного совета Судана прибыл с визитом в Москву - РИА Новости, 29.06.2023
Замглавы переходного Суверенного совета Судана прибыл с визитом в Москву
Замглавы переходного Суверенного совета Судана Малик Агар находится с визитом в Москве, планирует встретиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым,... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T16:59
2023-06-29T16:59
2023-06-29T16:59
москва
сергей лавров
судан
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Замглавы переходного Суверенного совета Судана Малик Агар находится с визитом в Москве, планирует встретиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, сообщили РИА Новости в посольстве. "Заместитель председателя переходного Суверенного совета Республики Судан Малик Агар находится с визитом в Москве, планирует встретиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым", - сказали в посольстве.
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москва, сергей лавров, судан
Москва, Сергей Лавров, Судан
Замглавы переходного Суверенного совета Судана прибыл с визитом в Москву
Лавров встретится с замглавы переходного Суверенного совета Судана Агаром в Москве