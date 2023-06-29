https://ria.ru/20230629/sudan-1881226407.html

Замглавы переходного Суверенного совета Судана прибыл с визитом в Москву

Замглавы переходного Суверенного совета Судана прибыл с визитом в Москву - РИА Новости, 29.06.2023

Замглавы переходного Суверенного совета Судана прибыл с визитом в Москву

Замглавы переходного Суверенного совета Судана Малик Агар находится с визитом в Москве, планирует встретиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым,... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T16:59

2023-06-29T16:59

2023-06-29T16:59

москва

сергей лавров

судан

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Замглавы переходного Суверенного совета Судана Малик Агар находится с визитом в Москве, планирует встретиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, сообщили РИА Новости в посольстве. "Заместитель председателя переходного Суверенного совета Республики Судан Малик Агар находится с визитом в Москве, планирует встретиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым", - сказали в посольстве.

https://ria.ru/20230502/sudan-1869110170.html

москва

судан

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москва, сергей лавров, судан