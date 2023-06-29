Мурманские строители восстановят Дом культуры в Запорожской области
Строители из Мурманской области восстановят Дом культуры в Приморске Запорожской области
© Фото предоставлено оперштабом Мурманской областиСтроители из Мурманской области восстановят Дом культуры в Приморске
© Фото предоставлено оперштабом Мурманской области
Строители из Мурманской области восстановят Дом культуры в Приморске
МУРМАНСК, 29 июн – РИА Новости. Строители из Мурманской области к началу учебного года капитально отремонтируют крышу и электросети в Доме культуры Приморска Запорожской области, с которым у северного региона заключено соглашение о сотрудничестве, сообщил оперштаб региона.
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"До 1 сентября в учреждении планируется капитально отремонтировать кровлю и электрические сети. Необходимый строительный материал уже доставлен на место, работы на объекте начались", - говорится в сообщении.
Восстановление инфраструктуры проводится в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Мурманской области и военно-гражданской администрацией Приморского района Запорожской области.
Ранее в рамках ПМЭФ-2023 губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал РИА Новости о том, что Кольское Заполярье активно поддерживает Приморский район Запорожской области, в том числе налаживает водоснабжение, восстанавливает МФЦ, ведет подготовку к зиме. Кроме того, в Приморский район из Мурманской области отправлена коммунальная техника, специалисты занимаются ремонтом кровель школ и внутренним обустройством учебных заведений. Задача этого года - открыть молодежное пространство "Сопки. Спорт", подобное тем, что работают в северном регионе.