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Мурманские строители восстановят Дом культуры в Запорожской области

Мурманские строители восстановят Дом культуры в Запорожской области - РИА Новости, 29.06.2023

Мурманские строители восстановят Дом культуры в Запорожской области

Строители из Мурманской области к началу учебного года капитально отремонтируют крышу и электросети в Доме культуры Приморска Запорожской области, с которым у... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T18:02

2023-06-29T18:02

2023-06-29T18:05

надежные люди

общество

мурманская область

запорожская область

приморский район

андрей чибис

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МУРМАНСК, 29 июн – РИА Новости. Строители из Мурманской области к началу учебного года капитально отремонтируют крышу и электросети в Доме культуры Приморска Запорожской области, с которым у северного региона заключено соглашение о сотрудничестве, сообщил оперштаб региона. "До 1 сентября в учреждении планируется капитально отремонтировать кровлю и электрические сети. Необходимый строительный материал уже доставлен на место, работы на объекте начались", - говорится в сообщении. Восстановление инфраструктуры проводится в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Мурманской области и военно-гражданской администрацией Приморского района Запорожской области. Ранее в рамках ПМЭФ-2023 губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал РИА Новости о том, что Кольское Заполярье активно поддерживает Приморский район Запорожской области, в том числе налаживает водоснабжение, восстанавливает МФЦ, ведет подготовку к зиме. Кроме того, в Приморский район из Мурманской области отправлена коммунальная техника, специалисты занимаются ремонтом кровель школ и внутренним обустройством учебных заведений. Задача этого года - открыть молодежное пространство "Сопки. Спорт", подобное тем, что работают в северном регионе.

https://ria.ru/20221228/front-1841722359.html

мурманская область

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приморский район

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, мурманская область, запорожская область, приморский район, андрей чибис