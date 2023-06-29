Рейтинг@Mail.ru
Мурманские строители восстановят Дом культуры в Запорожской области - РИА Новости, 29.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
18:02 29.06.2023 (обновлено: 18:05 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/stroiteli-1881269055.html
Мурманские строители восстановят Дом культуры в Запорожской области
Мурманские строители восстановят Дом культуры в Запорожской области - РИА Новости, 29.06.2023
Мурманские строители восстановят Дом культуры в Запорожской области
Строители из Мурманской области к началу учебного года капитально отремонтируют крышу и электросети в Доме культуры Приморска Запорожской области, с которым у... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T18:02
2023-06-29T18:05
надежные люди
общество
мурманская область
запорожская область
приморский район
андрей чибис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881265937_0:119:1708:1079_1920x0_80_0_0_f020dc496ec9ebceae344119aaa5d9da.jpg
МУРМАНСК, 29 июн – РИА Новости. Строители из Мурманской области к началу учебного года капитально отремонтируют крышу и электросети в Доме культуры Приморска Запорожской области, с которым у северного региона заключено соглашение о сотрудничестве, сообщил оперштаб региона. "До 1 сентября в учреждении планируется капитально отремонтировать кровлю и электрические сети. Необходимый строительный материал уже доставлен на место, работы на объекте начались", - говорится в сообщении. Восстановление инфраструктуры проводится в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Мурманской области и военно-гражданской администрацией Приморского района Запорожской области. Ранее в рамках ПМЭФ-2023 губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал РИА Новости о том, что Кольское Заполярье активно поддерживает Приморский район Запорожской области, в том числе налаживает водоснабжение, восстанавливает МФЦ, ведет подготовку к зиме. Кроме того, в Приморский район из Мурманской области отправлена коммунальная техника, специалисты занимаются ремонтом кровель школ и внутренним обустройством учебных заведений. Задача этого года - открыть молодежное пространство "Сопки. Спорт", подобное тем, что работают в северном регионе.
https://ria.ru/20221228/front-1841722359.html
мурманская область
запорожская область
приморский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881265937_0:0:1708:1280_1920x0_80_0_0_0b25b3bdc772c576d4aa2e85ceaae585.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, мурманская область, запорожская область, приморский район, андрей чибис
Надежные люди, Общество, Мурманская область, Запорожская область, Приморский район, Андрей Чибис
Мурманские строители восстановят Дом культуры в Запорожской области

Строители из Мурманской области восстановят Дом культуры в Приморске Запорожской области

© Фото предоставлено оперштабом Мурманской областиСтроители из Мурманской области восстановят Дом культуры в Приморске
Строители из Мурманской области восстановят Дом культуры в Приморске
© Фото предоставлено оперштабом Мурманской области
Строители из Мурманской области восстановят Дом культуры в Приморске
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 29 июн – РИА Новости. Строители из Мурманской области к началу учебного года капитально отремонтируют крышу и электросети в Доме культуры Приморска Запорожской области, с которым у северного региона заключено соглашение о сотрудничестве, сообщил оперштаб региона.
«
"До 1 сентября в учреждении планируется капитально отремонтировать кровлю и электрические сети. Необходимый строительный материал уже доставлен на место, работы на объекте начались", - говорится в сообщении.
Восстановление инфраструктуры проводится в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Мурманской области и военно-гражданской администрацией Приморского района Запорожской области.
Ранее в рамках ПМЭФ-2023 губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал РИА Новости о том, что Кольское Заполярье активно поддерживает Приморский район Запорожской области, в том числе налаживает водоснабжение, восстанавливает МФЦ, ведет подготовку к зиме. Кроме того, в Приморский район из Мурманской области отправлена коммунальная техника, специалисты занимаются ремонтом кровель школ и внутренним обустройством учебных заведений. Задача этого года - открыть молодежное пространство "Сопки. Спорт", подобное тем, что работают в северном регионе.
Военнослужащие России возле автомобиля Общероссийского народного фронта (ОНФ) с гуманитарной помощью на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
"Заявок очень много". Кто и как помогает фронту
28 декабря 2022, 08:00
 
Надежные людиОбществоМурманская областьЗапорожская областьПриморский районАндрей Чибис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала