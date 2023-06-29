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В США выдали первый сертификат годности для летающего автомобиля - РИА Новости, 29.06.2023
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17:31 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/ssha-1881249155.html
В США выдали первый сертификат годности для летающего автомобиля
В США выдали первый сертификат годности для летающего автомобиля - РИА Новости, 29.06.2023
В США выдали первый сертификат годности для летающего автомобиля
Американская компания Alef Aeronautics, разрабатывающая летающий автомобиль, первой в мире получила сертификат летной годности для такого типа транспорта от... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T17:31
2023-06-29T17:31
в мире
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пало-альто
калифорния
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Американская компания Alef Aeronautics, разрабатывающая летающий автомобиль, первой в мире получила сертификат летной годности для такого типа транспорта от Федерального управления гражданской авиации США (FAA), сообщает компания в пресс-релизе. "Компания Alef Aeronautics, занимающаяся проектированием и разработкой летающего автомобиля, объявила о получении специального сертификата летной годности от Федерального управления гражданской авиации США, что является первым случаем, когда транспортное средство такого рода получило юридическое разрешение на полет от правительства США", - говорится в релизе. Спортивный автомобиль Model A был представлен в октябре прошлого года: полностью электрическая машина способна передвигаться как по земле, так и по воздуху благодаря возможности вертикального взлета и посадки, уточняет Alef. На данный момент FAA работает над политикой в отношении подобных средств перемещения и их взаимодействием с наземной инфраструктурой. По этой причине правительственный сертификат ограничивает места и цели полета на автомобиле от Alef, добавляет компания. Alef Aeronautics была основана в 2015 году в Пало-Альто, Калифорния. Главной целью компания называет создание сертифицированного пассажирского автомобиля, способного на вертикальный взлет и горизонтальный полет.
https://ria.ru/20220518/tsiklokar-1789207762.html
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в мире, сша, пало-альто, калифорния, faa
В мире, США, Пало-Альто, Калифорния, FAA
В США выдали первый сертификат годности для летающего автомобиля

В США летающий автомобиль от Alef первым в мире получил сертификат годности

© Depositphotos.com / chagpgЛетающий автомобиль
Летающий автомобиль - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© Depositphotos.com / chagpg
Летающий автомобиль. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Американская компания Alef Aeronautics, разрабатывающая летающий автомобиль, первой в мире получила сертификат летной годности для такого типа транспорта от Федерального управления гражданской авиации США (FAA), сообщает компания в пресс-релизе.
"Компания Alef Aeronautics, занимающаяся проектированием и разработкой летающего автомобиля, объявила о получении специального сертификата летной годности от Федерального управления гражданской авиации США, что является первым случаем, когда транспортное средство такого рода получило юридическое разрешение на полет от правительства США", - говорится в релизе.
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Спортивный автомобиль Model A был представлен в октябре прошлого года: полностью электрическая машина способна передвигаться как по земле, так и по воздуху благодаря возможности вертикального взлета и посадки, уточняет Alef.
На данный момент FAA работает над политикой в отношении подобных средств перемещения и их взаимодействием с наземной инфраструктурой. По этой причине правительственный сертификат ограничивает места и цели полета на автомобиле от Alef, добавляет компания.
Alef Aeronautics была основана в 2015 году в Пало-Альто, Калифорния. Главной целью компания называет создание сертифицированного пассажирского автомобиля, способного на вертикальный взлет и горизонтальный полет.
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В миреСШАПало-АльтоКалифорнияFAA
 
 
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