https://ria.ru/20230629/ssha-1881249155.html

В США выдали первый сертификат годности для летающего автомобиля

В США выдали первый сертификат годности для летающего автомобиля - РИА Новости, 29.06.2023

В США выдали первый сертификат годности для летающего автомобиля

Американская компания Alef Aeronautics, разрабатывающая летающий автомобиль, первой в мире получила сертификат летной годности для такого типа транспорта от... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T17:31

2023-06-29T17:31

2023-06-29T17:31

в мире

сша

пало-альто

калифорния

faa

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Американская компания Alef Aeronautics, разрабатывающая летающий автомобиль, первой в мире получила сертификат летной годности для такого типа транспорта от Федерального управления гражданской авиации США (FAA), сообщает компания в пресс-релизе. "Компания Alef Aeronautics, занимающаяся проектированием и разработкой летающего автомобиля, объявила о получении специального сертификата летной годности от Федерального управления гражданской авиации США, что является первым случаем, когда транспортное средство такого рода получило юридическое разрешение на полет от правительства США", - говорится в релизе. Спортивный автомобиль Model A был представлен в октябре прошлого года: полностью электрическая машина способна передвигаться как по земле, так и по воздуху благодаря возможности вертикального взлета и посадки, уточняет Alef. На данный момент FAA работает над политикой в отношении подобных средств перемещения и их взаимодействием с наземной инфраструктурой. По этой причине правительственный сертификат ограничивает места и цели полета на автомобиле от Alef, добавляет компания. Alef Aeronautics была основана в 2015 году в Пало-Альто, Калифорния. Главной целью компания называет создание сертифицированного пассажирского автомобиля, способного на вертикальный взлет и горизонтальный полет.

https://ria.ru/20220518/tsiklokar-1789207762.html

https://ria.ru/20210701/avtomobil-1739334284.html

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пало-альто

калифорния

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, пало-альто, калифорния, faa