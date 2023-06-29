https://ria.ru/20230629/spetsoperatsiya-1881325604.html

Спецоперация, 29 июня: ВС России уничтожили генералов и офицеров ВСУ

Спецоперация, 29 июня: ВС России уничтожили генералов и офицеров ВСУ - РИА Новости, 29.06.2023

Спецоперация, 29 июня: ВС России уничтожили генералов и офицеров ВСУ

После удара Вооруженных сил России по дислокациям украинских войск было уничтожено два украинских генерала и до 50 офицеров, сообщили в четверг в Минобороны... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T22:51

2023-06-29T22:51

2023-06-29T22:59

специальная военная операция на украине

россия

украина

донецкая народная республика

джо байден

дмитрий песков

евгений пригожин

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872926527_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_7c3f0edeeb990d706d0e25283ac08988.jpg

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. После удара Вооруженных сил России по дислокациям украинских войск было уничтожено два украинских генерала и до 50 офицеров, сообщили в четверг в Минобороны России. По данным ведомства, в результате удара по украинским боевикам в Краматорске Донецкой Народной Республики также ликвидировано до 20 иностранных наемников и военных советников. Ход спецоперацииГруппировка вооруженных сил России "Юг" за сутки отразила четыре атаки украинских военных на донецком направлении в районе Белогоровки в Луганской Народной Республике и Тоненького в Донецкой Народной Республике, сообщили в четверг в Минобороны России. По данным пресс-службы МО РФ, на донецком направлении украинская армия потеряла до 530 военнослужащих убитыми и ранеными, десять единиц техники и склад с боеприпасами. В ведомстве также отметили, что военнослужащие уничтожили опорные пункты двух бригад вооруженных сил Украины и три 120-миллиметровых миномета и склад боеприпасов 10-й горно-штурмовой бригады украинской армии в Донецкой Народной Республике. За минувшие сутки Киев потерял на южнодонецком и запорожском направлениях до 135 бойцов, на краснолиманском - до 65, на херсонском - до 40, на купянском - более 25, также уничтожены склад боеприпасов и военная техника боевиков. Группировка ВС РФ "Центр" пресекла деятельность диверсионно-разведывательной группы в Луганской Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ. По данным российских спецслужб, сотрудники ФСБ России задержали в Луганске подозреваемую в шпионаже местную жительницу. Следственный комитет РФ предъявил обвинение экс-главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку за обстрелы Донбасса в 2014-2016 годах и гибель 190 жителей, сообщается в телеграм-канале ведомства. США не намерены отправлять свои войска на Украину, президент Джо Байден дал это понять совершенно четко, заявил в четверг официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. США в ближайшее время могут одобрить поставку оперативно-тактических ракет ATACMS для украинских войск, которую американский президент Джо Байден долго откладывал из-за опасений эскалации конфликта с Россией, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских и европейских чиновников. МнениеПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что угрозы провокаций со стороны украинского режима постоянны. Между тем, по его словам, МАГАТЭ зафиксировали усилия России по обеспечению безопасности Запорожской АЭС. Песков заявил о наличии определенных усилий для вывода достижения целей спецоперации в политико-дипломатическое русло. В то же время на данный момент предпосылок для такого решения нет, подчеркнул он. В Госдуме сообщили о вероятной подоплёке мятежа Евгения Пригожина: он не хотел выполнять решение Минобороны России о подписании ЧВК "Вагнер" контрактов, отметил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. По словам парламентария, ранее Пригожину сообщили, что в случае невыполнения решения МО РФ группа "Вагнер" не сможет продолжить участие в специальной военной операции и лишится финансирования. В миреВ Москву прибыл посланник папы Римского кардинал Маттео Дзуппи, он провел ряд переговоров по вопросам украинского урегулирования: встретился с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, патриархом Московским и всея Руси Кириллом и уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Между тем страны Евросоюза продолжают оказывать военную помощь киевскому режиму. Как пишет газета Financial Times, ЕС в рамках "будущих обязательств в сфере безопасности" не исключают отправку на Украину военных миссий при согласии членов и в подходящих условиях, со ссылкой на источник, знакомый с дискуссиями. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в этот четверг заявил, что НАТО следует упростить процедуру приема новых членов, чтобы ускорить присоединение Украины к альянсу. Генсек НАТО Йенс Столтенберг останется на своем посту еще как минимум на год, решение о продлении срока его полномочий будет официально оформлено на следующей неделе, пишет газета Politico со ссылкой на источник.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков об уничтожении двух генералов и до 50 офицеров ВСУ при ударе по Краматорску Российская армия высокоточным ударом позавчера уничтожила двух украинских генералов и до 50 офицеров ВСУ в Краматорске, сообщило Министерство обороны. 2023-06-29T22:51 true PT4M45S

Уничтожение склада ВСУ высокоточным боеприпасом "Краснополь" Уничтожение склада ВСУ высокоточным боеприпасом "Краснополь" 2023-06-29T22:51 true PT0M20S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, донецкая народная республика, джо байден, дмитрий песков, евгений пригожин, нато, фсб, магатэ