https://ria.ru/20230629/spetsoperatsiya-1881160495.html

Системы ПВО сбили 11 украинских беспилотников в зоне спецоперации

Системы ПВО сбили 11 украинских беспилотников в зоне спецоперации - РИА Новости, 29.06.2023

Системы ПВО сбили 11 украинских беспилотников в зоне спецоперации

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили противорадарную ракету HARM, два снаряда РСЗО HIMARS и 11 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T14:16

2023-06-29T14:16

2023-06-29T14:33

безопасность

россия

харьковская область

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили противорадарную ракету HARM, два снаряда РСЗО HIMARS и 11 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение прошедших суток перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также противорадиолокационная ракета HARM. Кроме того, уничтожены одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области, Володино, Евгеновка Донецкой народной республики, Голиково Луганский народной республики и Новая Збурьевка Херсонской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 444 украинских военных самолета, 240 вертолетов, 4823 беспилотных летательных аппарата, 426 зенитных ракетных комплексов, 10402 танка и других боевых бронированных машин, 1133 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5269 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11276 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230628/pvo-1880903771.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, харьковская область, вооруженные силы украины