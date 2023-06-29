https://ria.ru/20230629/spetsoperatsiya-1881160495.html
Системы ПВО сбили 11 украинских беспилотников в зоне спецоперации
Системы ПВО сбили 11 украинских беспилотников в зоне спецоперации - РИА Новости, 29.06.2023
Системы ПВО сбили 11 украинских беспилотников в зоне спецоперации
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили противорадарную ракету HARM, два снаряда РСЗО HIMARS и 11 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T14:16
2023-06-29T14:16
2023-06-29T14:33
безопасность
россия
харьковская область
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили противорадарную ракету HARM, два снаряда РСЗО HIMARS и 11 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение прошедших суток перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также противорадиолокационная ракета HARM. Кроме того, уничтожены одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области, Володино, Евгеновка Донецкой народной республики, Голиково Луганский народной республики и Новая Збурьевка Херсонской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 444 украинских военных самолета, 240 вертолетов, 4823 беспилотных летательных аппарата, 426 зенитных ракетных комплексов, 10402 танка и других боевых бронированных машин, 1133 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5269 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11276 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230628/pvo-1880903771.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, харьковская область, вооруженные силы украины
Безопасность, Россия, Харьковская область, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Системы ПВО сбили 11 украинских беспилотников в зоне спецоперации
Минобороны: российская ПВО за сутки сбила ракету HARM, две ракеты HIMARS и 11 дронов