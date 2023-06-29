https://ria.ru/20230629/spetsoperatsiya-1881117444.html

Песков прокомментировал опрос Russian Field об отношении россиян к СВО

Песков прокомментировал опрос Russian Field об отношении россиян к СВО - РИА Новости, 29.06.2023

Песков прокомментировал опрос Russian Field об отношении россиян к СВО

Поддержка спецоперации, как и президента РФ Владимира Путина, абсолютно преобладает, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T13:13

2023-06-29T13:13

2023-06-29T13:13

специальная военная операция на украине

общество

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Поддержка спецоперации, как и президента РФ Владимира Путина, абсолютно преобладает, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Те данные, которыми располагаем мы - они другие. Они всё-таки показывают абсолютно преобладающую поддержку спецоперации, преобладающую поддержку, доминирующую абсолютно поддержку президента. Но там всё понятно. Там понятна вся методология - это, собственно, столпы нашей социологии", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле смотрят на результаты исследования компании Russian Field, где число сторонников прекратить СВО сравнялось с количество сторонников продолжения спецоперации. Он также уточнил, что не может комментировать результаты опроса компании Russian Field, так как ему неизвестно какая была выборка у исследования, каким методом делался опрос и где его проводили.

https://ria.ru/20230611/spetsoperatsiya-1877573142.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия, дмитрий песков, владимир путин