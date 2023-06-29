https://ria.ru/20230629/spetsoperatsiya-1881117444.html
Песков прокомментировал опрос Russian Field об отношении россиян к СВО
Песков прокомментировал опрос Russian Field об отношении россиян к СВО - РИА Новости, 29.06.2023
Песков прокомментировал опрос Russian Field об отношении россиян к СВО
Поддержка спецоперации, как и президента РФ Владимира Путина, абсолютно преобладает, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T13:13
2023-06-29T13:13
2023-06-29T13:13
специальная военная операция на украине
общество
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Поддержка спецоперации, как и президента РФ Владимира Путина, абсолютно преобладает, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Те данные, которыми располагаем мы - они другие. Они всё-таки показывают абсолютно преобладающую поддержку спецоперации, преобладающую поддержку, доминирующую абсолютно поддержку президента. Но там всё понятно. Там понятна вся методология - это, собственно, столпы нашей социологии", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле смотрят на результаты исследования компании Russian Field, где число сторонников прекратить СВО сравнялось с количество сторонников продолжения спецоперации. Он также уточнил, что не может комментировать результаты опроса компании Russian Field, так как ему неизвестно какая была выборка у исследования, каким методом делался опрос и где его проводили.
https://ria.ru/20230611/spetsoperatsiya-1877573142.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, дмитрий песков, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков прокомментировал опрос Russian Field об отношении россиян к СВО
Песков: поддержка спецоперации, как и президента, абсолютно преобладает среди россиян
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Поддержка спецоперации, как и президента РФ Владимира Путина, абсолютно преобладает, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Те данные, которыми располагаем мы - они другие. Они всё-таки показывают абсолютно преобладающую поддержку спецоперации, преобладающую поддержку, доминирующую абсолютно поддержку президента. Но там всё понятно. Там понятна вся методология - это, собственно, столпы нашей социологии", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле смотрят на результаты исследования компании Russian Field, где число сторонников прекратить СВО сравнялось с количество сторонников продолжения спецоперации.
Он также уточнил, что не может комментировать результаты опроса компании Russian Field, так как ему неизвестно какая была выборка у исследования, каким методом делался опрос и где его проводили.
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