Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал опрос Russian Field об отношении россиян к СВО - РИА Новости, 29.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:13 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/spetsoperatsiya-1881117444.html
Песков прокомментировал опрос Russian Field об отношении россиян к СВО
Песков прокомментировал опрос Russian Field об отношении россиян к СВО - РИА Новости, 29.06.2023
Песков прокомментировал опрос Russian Field об отношении россиян к СВО
Поддержка спецоперации, как и президента РФ Владимира Путина, абсолютно преобладает, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T13:13
2023-06-29T13:13
специальная военная операция на украине
общество
россия
дмитрий песков
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616415_0:183:2899:1814_1920x0_80_0_0_bfbf1ef0219a81f00a808b95737eed48.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Поддержка спецоперации, как и президента РФ Владимира Путина, абсолютно преобладает, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Те данные, которыми располагаем мы - они другие. Они всё-таки показывают абсолютно преобладающую поддержку спецоперации, преобладающую поддержку, доминирующую абсолютно поддержку президента. Но там всё понятно. Там понятна вся методология - это, собственно, столпы нашей социологии", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле смотрят на результаты исследования компании Russian Field, где число сторонников прекратить СВО сравнялось с количество сторонников продолжения спецоперации. Он также уточнил, что не может комментировать результаты опроса компании Russian Field, так как ему неизвестно какая была выборка у исследования, каким методом делался опрос и где его проводили.
https://ria.ru/20230611/spetsoperatsiya-1877573142.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616415_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_85b822f87e680a40d54f56fae8acbb4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, дмитрий песков, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков прокомментировал опрос Russian Field об отношении россиян к СВО

Песков: поддержка спецоперации, как и президента, абсолютно преобладает среди россиян

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Поддержка спецоперации, как и президента РФ Владимира Путина, абсолютно преобладает, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Те данные, которыми располагаем мы - они другие. Они всё-таки показывают абсолютно преобладающую поддержку спецоперации, преобладающую поддержку, доминирующую абсолютно поддержку президента. Но там всё понятно. Там понятна вся методология - это, собственно, столпы нашей социологии", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле смотрят на результаты исследования компании Russian Field, где число сторонников прекратить СВО сравнялось с количество сторонников продолжения спецоперации.
Он также уточнил, что не может комментировать результаты опроса компании Russian Field, так как ему неизвестно какая была выборка у исследования, каким методом делался опрос и где его проводили.
Журналист Сеймур Херш - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
Большинство населения мира поддерживает спецоперацию России, заявил Херш
11 июня, 22:45
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала