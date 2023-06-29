https://ria.ru/20230629/spetsoperatsiya-1881054557.html

Рогов рассказал о ситуации на Ореховском направлении

Рогов рассказал о ситуации на Ореховском направлении - РИА Новости, 29.06.2023

Рогов рассказал о ситуации на Ореховском направлении

Вооруженные силы РФ в четверг сдерживают новую атаку украинских войск на ореховском направлении запорожского фронта, сообщил глава запорожского общественного... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T10:24

2023-06-29T10:24

2023-06-29T10:24

специальная военная операция на украине

россия

киев

владимир рогов

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876198789_0:210:3028:1913_1920x0_80_0_0_2bf1a4f8af4ccc9f2ad0f3963fdbf250.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Вооруженные силы РФ в четверг сдерживают новую атаку украинских войск на ореховском направлении запорожского фронта, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Боевики ВСУ пытаются продвигаться вперёд любой ценой, несмотря на потери, пытаясь вернуть ранее захваченные, но затем потерянные в результате наших контратак позиции. Русские воины держат активную оборону. Помимо артиллерии, работают миномёты, идёт стрелковый бой высокой интенсивности", - написал Рогов в своем телеграм-канале. По его словам, ВСУ при поддержке бронетехники пошли в новую атаку утром в четверг в районе села Работино, которое по-прежнему находится под контролем российской армии. Во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин "с начала так называемого контрнаступления", а на ореховском направлении только за последнюю неделю - 41 танк и 102 бронемашины. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс на Западе. Путин заявлял, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.

https://ria.ru/20230629/spetsoperatsiya-1881034736.html

https://ria.ru/20230629/perestrelka-1881032578.html

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, киев, владимир рогов, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, безопасность