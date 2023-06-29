Рогов рассказал о ситуации на Ореховском направлении
Рогов: российские военные сдерживают новую атаку ВСУ на Ореховском направлении
© РИА Новости | Перейти в медиабанкОгневая работа из крупнокалиберного пулемета "Утес" в зоне проведения СВО
Огневая работа из крупнокалиберного пулемета "Утес" в зоне проведения СВО. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Вооруженные силы РФ в четверг сдерживают новую атаку украинских войск на ореховском направлении запорожского фронта, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Боевики ВСУ пытаются продвигаться вперёд любой ценой, несмотря на потери, пытаясь вернуть ранее захваченные, но затем потерянные в результате наших контратак позиции. Русские воины держат активную оборону. Помимо артиллерии, работают миномёты, идёт стрелковый бой высокой интенсивности", - написал Рогов в своем телеграм-канале.
По его словам, ВСУ при поддержке бронетехники пошли в новую атаку утром в четверг в районе села Работино, которое по-прежнему находится под контролем российской армии.
Во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин "с начала так называемого контрнаступления", а на ореховском направлении только за последнюю неделю - 41 танк и 102 бронемашины.
Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс на Западе. Путин заявлял, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.