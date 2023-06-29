Рейтинг@Mail.ru
Рогов рассказал о ситуации на Ореховском направлении - РИА Новости, 29.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:24 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/spetsoperatsiya-1881054557.html
Рогов рассказал о ситуации на Ореховском направлении
Рогов рассказал о ситуации на Ореховском направлении - РИА Новости, 29.06.2023
Рогов рассказал о ситуации на Ореховском направлении
Вооруженные силы РФ в четверг сдерживают новую атаку украинских войск на ореховском направлении запорожского фронта, сообщил глава запорожского общественного... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T10:24
2023-06-29T10:24
специальная военная операция на украине
россия
киев
владимир рогов
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876198789_0:210:3028:1913_1920x0_80_0_0_2bf1a4f8af4ccc9f2ad0f3963fdbf250.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Вооруженные силы РФ в четверг сдерживают новую атаку украинских войск на ореховском направлении запорожского фронта, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Боевики ВСУ пытаются продвигаться вперёд любой ценой, несмотря на потери, пытаясь вернуть ранее захваченные, но затем потерянные в результате наших контратак позиции. Русские воины держат активную оборону. Помимо артиллерии, работают миномёты, идёт стрелковый бой высокой интенсивности", - написал Рогов в своем телеграм-канале. По его словам, ВСУ при поддержке бронетехники пошли в новую атаку утром в четверг в районе села Работино, которое по-прежнему находится под контролем российской армии. Во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин "с начала так называемого контрнаступления", а на ореховском направлении только за последнюю неделю - 41 танк и 102 бронемашины. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс на Западе. Путин заявлял, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.
https://ria.ru/20230629/spetsoperatsiya-1881034736.html
https://ria.ru/20230629/perestrelka-1881032578.html
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876198789_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_9995ffe57c1cc6452f1deb555ee9b122.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев, владимир рогов, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Владимир Рогов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Безопасность
Рогов рассказал о ситуации на Ореховском направлении

Рогов: российские военные сдерживают новую атаку ВСУ на Ореховском направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОгневая работа из крупнокалиберного пулемета "Утес" в зоне проведения СВО
Огневая работа из крупнокалиберного пулемета Утес в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Огневая работа из крупнокалиберного пулемета "Утес" в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Вооруженные силы РФ в четверг сдерживают новую атаку украинских войск на ореховском направлении запорожского фронта, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Боевики ВСУ пытаются продвигаться вперёд любой ценой, несмотря на потери, пытаясь вернуть ранее захваченные, но затем потерянные в результате наших контратак позиции. Русские воины держат активную оборону. Помимо артиллерии, работают миномёты, идёт стрелковый бой высокой интенсивности", - написал Рогов в своем телеграм-канале.
Кадры уничтожения бронетехники и опорного пункта ВСУ российскими вертолетами - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
Российский офицер рассказал о работе авиации на Запорожском направлении
Вчера, 09:13
По его словам, ВСУ при поддержке бронетехники пошли в новую атаку утром в четверг в районе села Работино, которое по-прежнему находится под контролем российской армии.
Во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин "с начала так называемого контрнаступления", а на ореховском направлении только за последнюю неделю - 41 танк и 102 бронемашины.
Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс на Западе. Путин заявлял, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
Украинские военные обстреляли друг друга у Красного Лимана, заявил Марочко
Вчера, 08:46
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевВладимир РоговВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТОБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала