https://ria.ru/20230629/sovfed-1881199906.html
В Совфеде призвали парламенты мира осудить сожжение Корана в Швеции
В Совфеде призвали парламенты мира осудить сожжение Корана в Швеции - РИА Новости, 29.06.2023
В Совфеде призвали парламенты мира осудить сожжение Корана в Швеции
В Совфеде призвали парламенты стран мира осудить сожжение Корана в Швеции, защитить чувства верующих, говорится в заявлении Совета по межнациональным отношениям РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T16:03
2023-06-29T16:03
2023-06-29T16:15
религия
швеция
стокгольм (город)
в мире
нидерланды
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. В Совфеде призвали парламенты стран мира осудить сожжение Корана в Швеции, защитить чувства верующих, говорится в заявлении Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при СФ. Заявление размещено на сайте палаты.Участники совета призывают "парламенты иностранных государств и международные парламентские организации публично осудить действия радикалов и их покровителей, принять меры по защите чувств верующих и их права на свободу вероисповедания", - говорится в документе.В заявлении решительно осуждается акт вандализма в отношении священной книги мусульман – Корана в Стокгольме. "Тем более возмутительно, что он совершен с согласия государственных и городских властей. Это уже не первый подобный чудовищный инцидент в Королевстве Швеция, оскорбляющий чувства верующих, грубо попирающий права и достоинство человека, причем в этот раз он произошел в мусульманский праздник Курбан-байрам", - отмечают в совете.В документе подчеркивается, что российские сенаторы неоднократно заявляли о своей позиции в отношении подобных фактов, в частности, осудив антиисламские акции в Швеции и Нидерландах."Совет по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совфеде поддерживает отношение мусульманских государств и религиозных общин к кощунственному акту, совершенному в Стокгольме, и антимусульманской позиции властей Королевства Швеция и других стран коллективного Запада", - говорится в заявлении.В совете отмечают, что варварству "так называемых цивилизованных стран" нет места в условиях многополярного миропорядка, отвечающего интересам мирового большинства, ценностям и святыням которого сегодня противопоставляет себя коллективный Запад. Акты сожжения священных книг и религиозных святынь вызывают праведный гнев верующих. "Бог поругаем не бывает, но попытки оскорбить чувства верующих нарушают их право на свободу мысли, совести и религии, разжигают межрелигиозную вражду", - подчеркивается в документе."Очевидно, что антимусульманская позиция властей Королевства Швеция разделяется Европейским союзом и соответствует "европейским ценностям". Тем самым западная цивилизация бросает очередной вызов всему мусульманскому миру, который с возмущением реагирует на кощунство в отношении своей святыни", - отмечается в заявлении.
https://ria.ru/20230629/erdogan-1881200201.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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швеция, стокгольм (город), в мире, нидерланды
Религия, Швеция, Стокгольм (город), В мире, Нидерланды
В Совфеде призвали парламенты мира осудить сожжение Корана в Швеции
Совфед призвал все парламенты осудить сожжение Корана в Швеции и защитить чувства верующих
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости.
В Совфеде призвали парламенты стран мира осудить сожжение Корана в Швеции, защитить чувства верующих, говорится в заявлении Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при СФ. Заявление
размещено на сайте палаты.
Участники совета призывают "парламенты иностранных государств и международные парламентские организации публично осудить действия радикалов и их покровителей, принять меры по защите чувств верующих и их права на свободу вероисповедания", - говорится в документе.
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В заявлении решительно осуждается акт вандализма в отношении священной книги мусульман – Корана в Стокгольме
. "Тем более возмутительно, что он совершен с согласия государственных и городских властей. Это уже не первый подобный чудовищный инцидент в Королевстве Швеция, оскорбляющий чувства верующих, грубо попирающий права и достоинство человека, причем в этот раз он произошел в мусульманский праздник Курбан-байрам", - отмечают в совете.
В документе подчеркивается, что российские сенаторы неоднократно заявляли о своей позиции в отношении подобных фактов, в частности, осудив антиисламские акции в Швеции и Нидерландах
.
"Совет по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совфеде поддерживает отношение мусульманских государств и религиозных общин к кощунственному акту, совершенному в Стокгольме, и антимусульманской позиции властей Королевства Швеция и других стран коллективного Запада", - говорится в заявлении.
В совете отмечают, что варварству "так называемых цивилизованных стран" нет места в условиях многополярного миропорядка, отвечающего интересам мирового большинства, ценностям и святыням которого сегодня противопоставляет себя коллективный Запад. Акты сожжения священных книг и религиозных святынь вызывают праведный гнев верующих. "Бог поругаем не бывает, но попытки оскорбить чувства верующих нарушают их право на свободу мысли, совести и религии, разжигают межрелигиозную вражду", - подчеркивается в документе.
"Очевидно, что антимусульманская позиция властей Королевства Швеция разделяется Европейским союзом и соответствует "европейским ценностям". Тем самым западная цивилизация бросает очередной вызов всему мусульманскому миру, который с возмущением реагирует на кощунство в отношении своей святыни", - отмечается в заявлении.
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