https://ria.ru/20230629/sovet-1881118507.html
Песков ответил на вопрос о возможном создании военного совета с Белоруссией
Песков ответил на вопрос о возможном создании военного совета с Белоруссией - РИА Новости, 29.06.2023
Песков ответил на вопрос о возможном создании военного совета с Белоруссией
Россия и Белоруссия идут по пути интеграции, но какой-либо дискуссии о создании общего военного совета не ведется, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T13:15
2023-06-29T13:15
2023-06-29T13:15
россия
белоруссия
дмитрий песков
в мире
союзное государство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795784581_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_37bea9021db3aa4d5f30d0e25e8e01ca.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Россия и Белоруссия идут по пути интеграции, но какой-либо дискуссии о создании общего военного совета не ведется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Что касается уровня интеграции в рамках союзного государства: есть определенные союзные проекты, есть путь, по которому мы идем в рамках этой интеграции. Что касается названного вами органа (Высший военный совет – ред.), то здесь я ничего конкретно сказать не могу. Каких-либо сейчас на этот счет дискуссий не ведется", - ответил Песков на вопрос журналиста, планируется ли создание единого органа между Россией и Белоруссией, например, Высшего военного совета. Песков подчеркнул, что сотрудничество "действительно соответствует уровню" союзного государства.
https://ria.ru/20230624/minsk-1880197687.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795784581_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_90bf967122b8fb1ba94d94228ec89b20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, дмитрий песков, в мире, союзное государство
Россия, Белоруссия, Дмитрий Песков, В мире, Союзное государство
Песков ответил на вопрос о возможном создании военного совета с Белоруссией
Песков заявил об отсутствии обсуждений с Белоруссией возможности создания военного совета
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Россия и Белоруссия идут по пути интеграции, но какой-либо дискуссии о создании общего военного совета не ведется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Что касается уровня интеграции в рамках союзного государства: есть определенные союзные проекты, есть путь, по которому мы идем в рамках этой интеграции. Что касается названного вами органа (Высший военный совет – ред.), то здесь я ничего конкретно сказать не могу. Каких-либо сейчас на этот счет дискуссий не ведется", - ответил Песков на вопрос журналиста, планируется ли создание единого органа между Россией и Белоруссией, например, Высшего военного совета.
Песков подчеркнул, что сотрудничество "действительно соответствует уровню" союзного государства.
В Белоруссии заявили, что Минск был и остается союзником Москвы