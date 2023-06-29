https://ria.ru/20230629/sovet-1881118507.html

Песков ответил на вопрос о возможном создании военного совета с Белоруссией

Песков ответил на вопрос о возможном создании военного совета с Белоруссией - РИА Новости, 29.06.2023

Песков ответил на вопрос о возможном создании военного совета с Белоруссией

Россия и Белоруссия идут по пути интеграции, но какой-либо дискуссии о создании общего военного совета не ведется, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T13:15

2023-06-29T13:15

2023-06-29T13:15

россия

белоруссия

дмитрий песков

в мире

союзное государство

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Россия и Белоруссия идут по пути интеграции, но какой-либо дискуссии о создании общего военного совета не ведется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Что касается уровня интеграции в рамках союзного государства: есть определенные союзные проекты, есть путь, по которому мы идем в рамках этой интеграции. Что касается названного вами органа (Высший военный совет – ред.), то здесь я ничего конкретно сказать не могу. Каких-либо сейчас на этот счет дискуссий не ведется", - ответил Песков на вопрос журналиста, планируется ли создание единого органа между Россией и Белоруссией, например, Высшего военного совета. Песков подчеркнул, что сотрудничество "действительно соответствует уровню" союзного государства.

https://ria.ru/20230624/minsk-1880197687.html

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россия, белоруссия, дмитрий песков, в мире, союзное государство