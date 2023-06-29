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Песков ответил на вопрос о возможном создании военного совета с Белоруссией - РИА Новости, 29.06.2023
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13:15 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/sovet-1881118507.html
Песков ответил на вопрос о возможном создании военного совета с Белоруссией
Песков ответил на вопрос о возможном создании военного совета с Белоруссией - РИА Новости, 29.06.2023
Песков ответил на вопрос о возможном создании военного совета с Белоруссией
Россия и Белоруссия идут по пути интеграции, но какой-либо дискуссии о создании общего военного совета не ведется, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T13:15
2023-06-29T13:15
россия
белоруссия
дмитрий песков
в мире
союзное государство
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Россия и Белоруссия идут по пути интеграции, но какой-либо дискуссии о создании общего военного совета не ведется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Что касается уровня интеграции в рамках союзного государства: есть определенные союзные проекты, есть путь, по которому мы идем в рамках этой интеграции. Что касается названного вами органа (Высший военный совет – ред.), то здесь я ничего конкретно сказать не могу. Каких-либо сейчас на этот счет дискуссий не ведется", - ответил Песков на вопрос журналиста, планируется ли создание единого органа между Россией и Белоруссией, например, Высшего военного совета. Песков подчеркнул, что сотрудничество "действительно соответствует уровню" союзного государства.
https://ria.ru/20230624/minsk-1880197687.html
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россия, белоруссия, дмитрий песков, в мире, союзное государство
Россия, Белоруссия, Дмитрий Песков, В мире, Союзное государство
Песков ответил на вопрос о возможном создании военного совета с Белоруссией

Песков заявил об отсутствии обсуждений с Белоруссией возможности создания военного совета

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Россия и Белоруссия идут по пути интеграции, но какой-либо дискуссии о создании общего военного совета не ведется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Что касается уровня интеграции в рамках союзного государства: есть определенные союзные проекты, есть путь, по которому мы идем в рамках этой интеграции. Что касается названного вами органа (Высший военный совет – ред.), то здесь я ничего конкретно сказать не могу. Каких-либо сейчас на этот счет дискуссий не ведется", - ответил Песков на вопрос журналиста, планируется ли создание единого органа между Россией и Белоруссией, например, Высшего военного совета.
Песков подчеркнул, что сотрудничество "действительно соответствует уровню" союзного государства.
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РоссияБелоруссияДмитрий ПесковВ миреСоюзное государство
 
 
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