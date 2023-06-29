Белгородская Дума заключила соглашения с Минским и Гродненским парламентами
Белгородская облдума заключила соглашения с Минским и Гродненским облсоветами
Белгород . Архивное фото
БЕЛГОРОД, 29 июн - РИА Новости. Белгородская областная Дума в рамках форума в Башкирии заключила два соглашения о сотрудничестве с Минским и Гродненским областными Советами депутатов в части укрепления отношений, а также развития торгово-экономических связей, написал спикер Белгородской облдумы Юрий Клепиков в своем Telegram-канале.
В Уфе с 26 по 28 июня прошел юбилейный Х форум регионов России и Белоруссии. Белгородскую область на форуме представлял председатель регионального парламента Юрий Клепиков.
"Наши народы очень близки, и, безусловно, у Белгорода, Минска и Гродно много точек соприкосновения. Будем развивать отношения, делиться опытом законотворческой деятельности и расширять сотрудничество. В первую очередь, в части укрепления стабильности и безопасности, развития торгово-экономических связей, защиты интересов товаропроизводителей", - сообщил Юрий Клепиков.
Он добавил, что встретился с председателем Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константином Толкачевым. Клепиков поблагодарил его за помощь и поддержку белгородцев и от имени губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова передал слова искренней признательности главе республики Радию Хабирову. "Башкортостан, как и многие другие регионы России, протянул нам руку помощи в трудную минуту. Мы понимаем, что не одни в этой сложной ситуации", - подчеркнул Клепиков.
На встрече парламентариев союзных государств и регионов России присутствовали спикеры и делегации более чем 30 законодательных органов власти. Юрий Клепиков отметил, что в разговоре особое внимание было уделено вопросам поддержки участников специальной военной операции и их семей. Он сообщил, что в каждом регионе страны есть свой пакет мер для этой категории граждан.
"Подробно поговорили о мерах поддержки участников специальной военной операции, действующих в регионах. Каждый регион старается учесть все моменты, чтобы военнослужащие и их семьи ни в чем не нуждались. Обменялись опытом в этом направлении. Отдельно обсудили и вопросы укрепления межпарламентского взаимодействия", – поделился спикер Думы.