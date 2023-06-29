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Белгородская Дума заключила соглашения с Минским и Гродненским парламентами - РИА Новости, 29.06.2023
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Белгородская область
Белгородская область
 
15:07 29.06.2023 (обновлено: 15:30 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/sotrudnichestvo-1881180937.html
Белгородская Дума заключила соглашения с Минским и Гродненским парламентами
Белгородская Дума заключила соглашения с Минским и Гродненским парламентами - РИА Новости, 29.06.2023
Белгородская Дума заключила соглашения с Минским и Гродненским парламентами
Белгородская областная Дума в рамках форума в Башкирии заключила два соглашения о сотрудничестве с Минским и Гродненским областными Советами депутатов в части... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T15:07
2023-06-29T15:30
белгородская область
белгородская областная дума
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 29 июн - РИА Новости. Белгородская областная Дума в рамках форума в Башкирии заключила два соглашения о сотрудничестве с Минским и Гродненским областными Советами депутатов в части укрепления отношений, а также развития торгово-экономических связей, написал спикер Белгородской облдумы Юрий Клепиков в своем Telegram-канале. В Уфе с 26 по 28 июня прошел юбилейный Х форум регионов России и Белоруссии. Белгородскую область на форуме представлял председатель регионального парламента Юрий Клепиков. "Наши народы очень близки, и, безусловно, у Белгорода, Минска и Гродно много точек соприкосновения. Будем развивать отношения, делиться опытом законотворческой деятельности и расширять сотрудничество. В первую очередь, в части укрепления стабильности и безопасности, развития торгово-экономических связей, защиты интересов товаропроизводителей", - сообщил Юрий Клепиков. Он добавил, что встретился с председателем Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константином Толкачевым. Клепиков поблагодарил его за помощь и поддержку белгородцев и от имени губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова передал слова искренней признательности главе республики Радию Хабирову. "Башкортостан, как и многие другие регионы России, протянул нам руку помощи в трудную минуту. Мы понимаем, что не одни в этой сложной ситуации", - подчеркнул Клепиков. На встрече парламентариев союзных государств и регионов России присутствовали спикеры и делегации более чем 30 законодательных органов власти. Юрий Клепиков отметил, что в разговоре особое внимание было уделено вопросам поддержки участников специальной военной операции и их семей. Он сообщил, что в каждом регионе страны есть свой пакет мер для этой категории граждан. "Подробно поговорили о мерах поддержки участников специальной военной операции, действующих в регионах. Каждый регион старается учесть все моменты, чтобы военнослужащие и их семьи ни в чем не нуждались. Обменялись опытом в этом направлении. Отдельно обсудили и вопросы укрепления межпарламентского взаимодействия", – поделился спикер Думы.
https://ria.ru/20230622/belgorod-1879821913.html
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белгородская областная дума, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская областная Дума, Вячеслав Гладков
Белгородская Дума заключила соглашения с Минским и Гродненским парламентами

Белгородская облдума заключила соглашения с Минским и Гродненским облсоветами

CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5Белгород
Белгород - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5
Белгород . Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 29 июн - РИА Новости. Белгородская областная Дума в рамках форума в Башкирии заключила два соглашения о сотрудничестве с Минским и Гродненским областными Советами депутатов в части укрепления отношений, а также развития торгово-экономических связей, написал спикер Белгородской облдумы Юрий Клепиков в своем Telegram-канале.
В Уфе с 26 по 28 июня прошел юбилейный Х форум регионов России и Белоруссии. Белгородскую область на форуме представлял председатель регионального парламента Юрий Клепиков.
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"Наши народы очень близки, и, безусловно, у Белгорода, Минска и Гродно много точек соприкосновения. Будем развивать отношения, делиться опытом законотворческой деятельности и расширять сотрудничество. В первую очередь, в части укрепления стабильности и безопасности, развития торгово-экономических связей, защиты интересов товаропроизводителей", - сообщил Юрий Клепиков.
Он добавил, что встретился с председателем Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константином Толкачевым. Клепиков поблагодарил его за помощь и поддержку белгородцев и от имени губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова передал слова искренней признательности главе республики Радию Хабирову. "Башкортостан, как и многие другие регионы России, протянул нам руку помощи в трудную минуту. Мы понимаем, что не одни в этой сложной ситуации", - подчеркнул Клепиков.
На встрече парламентариев союзных государств и регионов России присутствовали спикеры и делегации более чем 30 законодательных органов власти. Юрий Клепиков отметил, что в разговоре особое внимание было уделено вопросам поддержки участников специальной военной операции и их семей. Он сообщил, что в каждом регионе страны есть свой пакет мер для этой категории граждан.
"Подробно поговорили о мерах поддержки участников специальной военной операции, действующих в регионах. Каждый регион старается учесть все моменты, чтобы военнослужащие и их семьи ни в чем не нуждались. Обменялись опытом в этом направлении. Отдельно обсудили и вопросы укрепления межпарламентского взаимодействия", – поделился спикер Думы.
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