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Ефимов: по программе КРТ реорганизуют участок в Солнцево - РИА Новости, 29.06.2023
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09:10 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/solntsevo-1881034298.html
Ефимов: по программе КРТ реорганизуют участок в Солнцево
Ефимов: по программе КРТ реорганизуют участок в Солнцево - РИА Новости, 29.06.2023
Ефимов: по программе КРТ реорганизуют участок в Солнцево
Власти Москвы приняли решение о реорганизации в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) неэффективно используемого участка в Солнцево, сообщил... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T09:10
2023-06-29T09:10
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Власти Москвы приняли решение о реорганизации в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) неэффективно используемого участка в Солнцево, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Еще одну неэффективно используемую территорию площадью почти 1,4 гектара ждет комплексное развитие, в рамках которого будет возведено свыше 60 тысяч квадратных метров жилой недвижимости, из которых почти 12 тысяч — по программе реновации. Объем вложений в редевелопмент площадки оценивается почти в 7 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 99 миллионов рублей", - сказал вице-мэр, которого цитирует пресс-служба городского комплекса экономполитики.Ефимов добавил, что по итогам реализации проекта реорганизации территории в районе появится 260 новых рабочих мест.Как уточнили в департаменте городского имущества, в настоящее время на участке расположены заброшенные здания, на месте которых, помимо современных жилых домов, появятся детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: по программе КРТ реорганизуют участок в Солнцево

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Власти Москвы приняли решение о реорганизации в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) неэффективно используемого участка в Солнцево, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Еще одну неэффективно используемую территорию площадью почти 1,4 гектара ждет комплексное развитие, в рамках которого будет возведено свыше 60 тысяч квадратных метров жилой недвижимости, из которых почти 12 тысяч — по программе реновации. Объем вложений в редевелопмент площадки оценивается почти в 7 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 99 миллионов рублей", - сказал вице-мэр, которого цитирует пресс-служба городского комплекса экономполитики.

Ефимов добавил, что по итогам реализации проекта реорганизации территории в районе появится 260 новых рабочих мест.

Как уточнили в департаменте городского имущества, в настоящее время на участке расположены заброшенные здания, на месте которых, помимо современных жилых домов, появятся детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
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