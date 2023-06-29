https://ria.ru/20230629/solntsevo-1881034298.html

Ефимов: по программе КРТ реорганизуют участок в Солнцево

Ефимов: по программе КРТ реорганизуют участок в Солнцево - РИА Новости, 29.06.2023

Ефимов: по программе КРТ реорганизуют участок в Солнцево

Власти Москвы приняли решение о реорганизации в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) неэффективно используемого участка в Солнцево, сообщил... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T09:10

2023-06-29T09:10

2023-06-29T09:10

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Власти Москвы приняли решение о реорганизации в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) неэффективно используемого участка в Солнцево, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Еще одну неэффективно используемую территорию площадью почти 1,4 гектара ждет комплексное развитие, в рамках которого будет возведено свыше 60 тысяч квадратных метров жилой недвижимости, из которых почти 12 тысяч — по программе реновации. Объем вложений в редевелопмент площадки оценивается почти в 7 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 99 миллионов рублей", - сказал вице-мэр, которого цитирует пресс-служба городского комплекса экономполитики.Ефимов добавил, что по итогам реализации проекта реорганизации территории в районе появится 260 новых рабочих мест.Как уточнили в департаменте городского имущества, в настоящее время на участке расположены заброшенные здания, на месте которых, помимо современных жилых домов, появятся детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха.

https://ria.ru/20230627/efimov-1880587942.html

москва

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, владимир ефимов (правительство москвы)