Ефимов: по программе КРТ реорганизуют участок в Солнцево
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Власти Москвы приняли решение о реорганизации в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) неэффективно используемого участка в Солнцево, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Еще одну неэффективно используемую территорию площадью почти 1,4 гектара ждет комплексное развитие, в рамках которого будет возведено свыше 60 тысяч квадратных метров жилой недвижимости, из которых почти 12 тысяч — по программе реновации. Объем вложений в редевелопмент площадки оценивается почти в 7 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 99 миллионов рублей", - сказал вице-мэр, которого цитирует пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Ефимов добавил, что по итогам реализации проекта реорганизации территории в районе появится 260 новых рабочих мест.
Как уточнили в департаменте городского имущества, в настоящее время на участке расположены заброшенные здания, на месте которых, помимо современных жилых домов, появятся детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха.
"Еще одну неэффективно используемую территорию площадью почти 1,4 гектара ждет комплексное развитие, в рамках которого будет возведено свыше 60 тысяч квадратных метров жилой недвижимости, из которых почти 12 тысяч — по программе реновации. Объем вложений в редевелопмент площадки оценивается почти в 7 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 99 миллионов рублей", - сказал вице-мэр, которого цитирует пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Ефимов добавил, что по итогам реализации проекта реорганизации территории в районе появится 260 новых рабочих мест.
Как уточнили в департаменте городского имущества, в настоящее время на участке расположены заброшенные здания, на месте которых, помимо современных жилых домов, появятся детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха.