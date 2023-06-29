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Прошел первый Слет молодежи "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" - РИА Новости, 29.06.2023
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Прошел первый Слет молодежи "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье"
Прошел первый Слет молодежи "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" - РИА Новости, 29.06.2023
Прошел первый Слет молодежи "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье"
Первый Слет молодежи "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" прошел в Нижегородской области. Генеральный директор компаний Игорь Маковский открыл... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T16:39
2023-06-29T16:39
пресс-релизы
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МОСКВА, 29 июн - ПАО "Россети Центр". Первый Слет молодежи "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" прошел в Нижегородской области. Генеральный директор компаний Игорь Маковский открыл торжественную церемонию старта мероприятия.Он отметил, что молодым специалистам присущи такие качества, как постоянное саморазвитие, стремление к покорению новых вершин и нацеленность на результат. Поэтому создание всех необходимых условий для привлечения и закрепления молодежи в профессии - одна из стратегических целей руководства.На протяжении трех дней форума молодые энергетики из 20 филиалов Обществ пробовали свои силы в спортивных, интеллектуальных и творческих сессиях, а также соревновались в применении навыков нестандартного мышления и технической интуиции.Напомним, 2023 год объявлен в компании "Годом молодого специалиста". Это послужило толчком для масштабной перезагрузки работы Советов молодежи во всех подразделениях. Перед молодыми лидерами сегодня стоят амбициозные задачи, с которыми они успешно справляются при грамотном руководстве опытных наставников."Для привлечения и поддержки молодых специалистов у нас в обществах реализуется целый комплекс мер и программ. Мы предоставляем молодежи шанс создать энергетику будущего, воплотить свои идеи в жизнь. Наш первый Слет - наглядный пример того, что мы приняли правильное решение, наши инициативы работают - на площадке мы видим талантливую, яркую, по-настоящему деятельную молодежь, за которой будущее нашей компании, отрасли, страны. Так держать! Мечтайте, творите, дерзайте!" – сказал Игорь Маковский в своем приветственном слове.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
Пресс-релизы

Прошел первый Слет молодежи "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье"

© Фото : предоставлено ПАО "Россети Центр"Прошел первый Слет молодежи "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье"
Прошел первый Слет молодежи Россети Центр и Россети Центр и Приволжье - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© Фото : предоставлено ПАО "Россети Центр"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - ПАО "Россети Центр". Первый Слет молодежи "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" прошел в Нижегородской области. Генеральный директор компаний Игорь Маковский открыл торжественную церемонию старта мероприятия.
Он отметил, что молодым специалистам присущи такие качества, как постоянное саморазвитие, стремление к покорению новых вершин и нацеленность на результат. Поэтому создание всех необходимых условий для привлечения и закрепления молодежи в профессии - одна из стратегических целей руководства.
На протяжении трех дней форума молодые энергетики из 20 филиалов Обществ пробовали свои силы в спортивных, интеллектуальных и творческих сессиях, а также соревновались в применении навыков нестандартного мышления и технической интуиции.
© Фото : предоставлено ПАО "Россети Центр"Прошел первый Слет молодежи "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье"
Прошел первый Слет молодежи Россети Центр и Россети Центр и Приволжье - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© Фото : предоставлено ПАО "Россети Центр"
Прошел первый Слет молодежи "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье"
Напомним, 2023 год объявлен в компании "Годом молодого специалиста". Это послужило толчком для масштабной перезагрузки работы Советов молодежи во всех подразделениях. Перед молодыми лидерами сегодня стоят амбициозные задачи, с которыми они успешно справляются при грамотном руководстве опытных наставников.
"Для привлечения и поддержки молодых специалистов у нас в обществах реализуется целый комплекс мер и программ. Мы предоставляем молодежи шанс создать энергетику будущего, воплотить свои идеи в жизнь. Наш первый Слет - наглядный пример того, что мы приняли правильное решение, наши инициативы работают - на площадке мы видим талантливую, яркую, по-настоящему деятельную молодежь, за которой будущее нашей компании, отрасли, страны. Так держать! Мечтайте, творите, дерзайте!" – сказал Игорь Маковский в своем приветственном слове.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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