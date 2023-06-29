https://ria.ru/20230629/shveytsariya-1881246570.html

Посол в Берне напомнил, что Россия никогда не угрожала Швейцарии

Посол в Берне напомнил, что Россия никогда не угрожала Швейцарии - РИА Новости, 29.06.2023

Посол в Берне напомнил, что Россия никогда не угрожала Швейцарии

Россия никогда не угрожала Швейцарии и, напротив, играла первостепенную роль в обеспечении ее нейтралитета, сближение с НАТО нанесло бы ущерб отношениям, заявил РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T17:26

2023-06-29T17:26

2023-06-29T17:26

в мире

швейцария

сергей гармонин

россия

оон

нато

украина

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ЖЕНЕВА, 29 июн – РИА Новости. Россия никогда не угрожала Швейцарии и, напротив, играла первостепенную роль в обеспечении ее нейтралитета, сближение с НАТО нанесло бы ущерб отношениям, заявил в интервью швейцарской газете Temps российский посол в Берне Сергей Гармонин. "Я бы напомнил, что Россия ни разу не угрожала Конфедерации. Напротив, наша страна сыграла решающую роль в становлении швейцарского государства и по итогам Венского конгресса 1815 года Россия наряду с другими великими державами стала гарантом ее вечного нейтралитета… И сегодня у швейцарцев не должно быть никаких опасений в отношении намерений нашей страны. А вот сближение Конфедерации с НАТО, к чему ее подталкивают некоторые внешние и внутренние силы, явно не пойдет на пользу нашим отношениям", - сказал он журналистам. Гармонин добавил, что выдающийся российский дипломат и первый русский посланник в Конфедерации Иоанн Каподистрия даже участвовал в разработке конституции страны. "Наш диалог (с МИД Швейцарии – ред.) не прерывался, хотя по вполне понятным причинам и не по нашей инициативе его уровень несколько снизился. Ценим профессионализм швейцарских коллег из DFAE (швейцарский МИД – ред.) и других министерств и ведомств и сохраняем с ними постоянный контакт по представляющим взаимный интерес вопросам как в Берне, так и в Москве", - подчеркнул дипломат. Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). В отчете МИД Швейцарии о внешней политике за 2022 год говорилось, что Швейцария намерена укреплять сотрудничество с НАТО в области политики безопасности. Швейцарские военные примут участие в десяти учениях за пределами своей территории в 2023 году, все с участием стран НАТО. Также говорилось, что Швейцария пересмотрит свои отношения с Россией в 2023 году в следующей внешнеполитической стратегии. В мае постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль заявила, что реэкспорт швейцарского оружия Украине невозможен без изменения законодательства. Ранее Швейцария, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации. Как подчеркивали власти, Швейцария может отказать в реэкспорте военных материалов, если страна, для которой они предназначаются, вовлечена в международный вооруженный конфликт. Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО.

https://ria.ru/20230626/shveytsariya-1880569681.html

https://ria.ru/20230530/bezopasnost-1875200378.html

https://ria.ru/20230510/aktivy-1870797156.html

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в мире, швейцария, сергей гармонин, россия, оон, нато, украина