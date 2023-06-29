https://ria.ru/20230629/shveytsariya-1881229544.html

Российский посол исключил возможность посредничества Швейцарии по Украине

Российский посол исключил возможность посредничества Швейцарии по Украине - РИА Новости, 29.06.2023

Российский посол исключил возможность посредничества Швейцарии по Украине

Россия категорически исключает посредничество Швейцарии в украинском конфликте, поскольку Берн утратил нейтралитет, присоединившись к санкциям ЕС против Москвы, РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T17:04

2023-06-29T17:04

2023-06-29T17:06

специальная военная операция на украине

в мире

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сергей гармонин

россия

украина

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ЖЕНЕВА, 29 июн – РИА Новости. Россия категорически исключает посредничество Швейцарии в украинском конфликте, поскольку Берн утратил нейтралитет, присоединившись к санкциям ЕС против Москвы, заявил в интервью швейцарской газете Temps российский посол в Берне Сергей Гармонин. "Ни о каком представительстве и посредничестве Швейцарии не может быть и речи. Швейцария, как мы уже отмечали, к сожалению, утратила статус нейтрального государства и не может больше выступать ни посредником, ни представителем интересов, о чем уже не раз заявляли российские официальные лица", - сказал он журналистам. Гармонин напомнил, что Евросоюз признал Швейцарию страной-партнером в сфере антироссийских санкций. "Швейцария, очевидно, как и прежде планирует присоединиться к 11-му пакету санкционных мер. Как при такой позиции швейцарских властей можно предлагать посредничество, представительство или иные "добрые услуги" – совершенно непонятно", - подчеркнул дипломат. Он добавил, что РФ внимательно отслеживает ведущуюся в местных общественно-политических кругах дискуссию о возможности реэкспорта третьими странами закупленного ранее вооружения швейцарского производства на Украину, и знает, что руководство Конфедерации испытывает нарастающее давление со стороны западных стран. "С сожалением отмечаем произошедшую эрозию традиционного швейцарского нейтралитета, в результате которой он был полностью девальвирован. Долгое время он был залогом процветания Конфедерации. Конечно, Берн вправе принимать решения по изменению статуса и собственной интерпретации нейтралитета, однако трактовки носят субъективный характер. Рано или поздно они, тем не менее, вступят в противоречие с его международно-правовым определением, закрепленным в Гаагских конвенциях. Неслучайно поэтому в швейцарском обществе идут такие острые дискуссии относительно современного понимания и толкования нейтралитета страны", - уточнил Гармонин. Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). В отчете МИД Швейцарии о внешней политике за 2022 год говорилось, что Швейцария намерена укреплять сотрудничество с НАТО в области политики безопасности. Швейцарские военные примут участие в десяти учениях за пределами своей территории в 2023 году, все с участием стран НАТО. Также говорилось, что Швейцария пересмотрит свои отношения с Россией в 2023 году в следующей внешнеполитической стратегии. В мае постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль заявила, что реэкспорт швейцарского оружия Украине невозможен без изменения законодательства. Ранее Швейцария, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации. Как подчеркивали власти, Швейцария может отказать в реэкспорте военных материалов, если страна, для которой они предназначаются, вовлечена в международный вооруженный конфликт. Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО.

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https://ria.ru/20230614/sanktsii-1878149969.html

https://ria.ru/20230315/narusheniya-1857992374.html

https://ria.ru/20230510/aktivy-1870797156.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, швейцария, сергей гармонин, россия, украина, ситуация в днр и лнр