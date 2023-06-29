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ФСБ задержала жительницу Луганска по подозрению в шпионаже - РИА Новости, 29.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:45 29.06.2023 (обновлено: 19:48 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/shpionazh-1881287144.html
ФСБ задержала жительницу Луганска по подозрению в шпионаже
ФСБ задержала жительницу Луганска по подозрению в шпионаже - РИА Новости, 29.06.2023
ФСБ задержала жительницу Луганска по подозрению в шпионаже
Сотрудники ФСБ России задержали жительницу Луганска по подозрению в шпионаже, сообщили РИА Новости в республиканском главке спецслужбы. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T18:45
2023-06-29T19:48
специальная военная операция на украине
происшествия
луганск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
луганская народная республика
россия
фсб
министерство обороны украины
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ЛУГАНСК, 29 июн — РИА Новости. Сотрудники ФСБ России задержали жительницу Луганска по подозрению в шпионаже, сообщили РИА Новости в республиканском главке спецслужбы."УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность проживающей в городе Луганске гражданки Украины", — уточнили в ведомстве.С октября 2022 года подозреваемая собирала и передавала Киеву данные о местах дислокации и передвижении подразделений Народной милиции ЛНР и Вооруженных сил России. По информации ФСБ, она делала это по заданию человека, действовавшего в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины.Следователи спецслужбы возбудили в ее отношении уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса "Шпионаж".
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луганск
луганская народная республика
россия
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Задержание жительницы Луганска, подозреваемой в шпионаже
Сотрудники ФСБ России задержали жительницу Луганска по подозрению в шпионаже, сообщили РИА Новости в республиканском главке спецслужбы.
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происшествия, луганск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), луганская народная республика, россия, фсб, министерство обороны украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Луганская Народная Республика, Россия, ФСБ, Министерство обороны Украины
ФСБ задержала жительницу Луганска по подозрению в шпионаже

ФСБ задержала жительницу Луганска по подозрению в сборе и передаче Киеву секретных данных

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 29 июн — РИА Новости. Сотрудники ФСБ России задержали жительницу Луганска по подозрению в шпионаже, сообщили РИА Новости в республиканском главке спецслужбы.
"УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность проживающей в городе Луганске гражданки Украины", — уточнили в ведомстве.
С октября 2022 года подозреваемая собирала и передавала Киеву данные о местах дислокации и передвижении подразделений Народной милиции ЛНР и Вооруженных сил России. По информации ФСБ, она делала это по заданию человека, действовавшего в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины.
Следователи спецслужбы возбудили в ее отношении уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса "Шпионаж".
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛуганскФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Луганская Народная РеспубликаРоссияФСБМинистерство обороны Украины
 
 
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