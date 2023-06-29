https://ria.ru/20230629/shpionazh-1881287144.html
ФСБ задержала жительницу Луганска по подозрению в шпионаже
ФСБ задержала жительницу Луганска по подозрению в шпионаже - РИА Новости, 29.06.2023
ФСБ задержала жительницу Луганска по подозрению в шпионаже
Сотрудники ФСБ России задержали жительницу Луганска по подозрению в шпионаже, сообщили РИА Новости в республиканском главке спецслужбы. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T18:45
2023-06-29T18:45
2023-06-29T19:48
специальная военная операция на украине
происшествия
луганск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
луганская народная республика
россия
фсб
министерство обороны украины
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ЛУГАНСК, 29 июн — РИА Новости. Сотрудники ФСБ России задержали жительницу Луганска по подозрению в шпионаже, сообщили РИА Новости в республиканском главке спецслужбы."УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность проживающей в городе Луганске гражданки Украины", — уточнили в ведомстве.С октября 2022 года подозреваемая собирала и передавала Киеву данные о местах дислокации и передвижении подразделений Народной милиции ЛНР и Вооруженных сил России. По информации ФСБ, она делала это по заданию человека, действовавшего в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины.Следователи спецслужбы возбудили в ее отношении уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса "Шпионаж".
https://ria.ru/20230620/shpion-1879282583.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Задержание жительницы Луганска, подозреваемой в шпионаже
Сотрудники ФСБ России задержали жительницу Луганска по подозрению в шпионаже, сообщили РИА Новости в республиканском главке спецслужбы.
2023-06-29T18:45
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PT1M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, луганск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), луганская народная республика, россия, фсб, министерство обороны украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Луганская Народная Республика, Россия, ФСБ, Министерство обороны Украины
ФСБ задержала жительницу Луганска по подозрению в шпионаже
ФСБ задержала жительницу Луганска по подозрению в сборе и передаче Киеву секретных данных