https://ria.ru/20230629/shpionazh-1881287144.html

ФСБ задержала жительницу Луганска по подозрению в шпионаже

ФСБ задержала жительницу Луганска по подозрению в шпионаже - РИА Новости, 29.06.2023

ФСБ задержала жительницу Луганска по подозрению в шпионаже

Сотрудники ФСБ России задержали жительницу Луганска по подозрению в шпионаже, сообщили РИА Новости в республиканском главке спецслужбы. РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T18:45

2023-06-29T18:45

2023-06-29T19:48

специальная военная операция на украине

происшествия

луганск

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

луганская народная республика

россия

фсб

министерство обороны украины

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ЛУГАНСК, 29 июн — РИА Новости. Сотрудники ФСБ России задержали жительницу Луганска по подозрению в шпионаже, сообщили РИА Новости в республиканском главке спецслужбы."УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность проживающей в городе Луганске гражданки Украины", — уточнили в ведомстве.С октября 2022 года подозреваемая собирала и передавала Киеву данные о местах дислокации и передвижении подразделений Народной милиции ЛНР и Вооруженных сил России. По информации ФСБ, она делала это по заданию человека, действовавшего в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины.Следователи спецслужбы возбудили в ее отношении уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса "Шпионаж".

https://ria.ru/20230620/shpion-1879282583.html

луганск

луганская народная республика

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание жительницы Луганска, подозреваемой в шпионаже Сотрудники ФСБ России задержали жительницу Луганска по подозрению в шпионаже, сообщили РИА Новости в республиканском главке спецслужбы. 2023-06-29T18:45 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, луганск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), луганская народная республика, россия, фсб, министерство обороны украины