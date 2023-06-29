https://ria.ru/20230629/shebekino-1881131317.html

Гладков рассказал, когда ожидает возвращения жителей в Шебекино

Гладков рассказал, когда ожидает возвращения жителей в Шебекино - РИА Новости, 29.06.2023

Гладков рассказал, когда ожидает возвращения жителей в Шебекино

Жители Шебекино начнут возвращаться домой с 3 июля, если оперативная обстановка останется прежней; на данный момент в город вернулись более 10% жителей, написал РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T13:39

2023-06-29T13:39

2023-06-29T13:39

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 29 июн – РИА Новости. Жители Шебекино начнут возвращаться домой с 3 июля, если оперативная обстановка останется прежней; на данный момент в город вернулись более 10% жителей, написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". "Продолжаем увеличивать темпы по восстановлению Шебекино. На сегодняшний день уже достаточно большое количество жителей вернулось в свои жилые дома и квартиры, мы насчитываем более 10% от общей численности жителей", - сообщил Гладков. Он отметил, что власти рассчитывают до 1 августа завершить ремонт крыш и окон, работы очень много. "Если ситуация продолжит оставаться такой же, как сейчас, я говорю об оперативной обстановке, об обстрелах, то начиная с понедельника будем предлагать жителям, у которых квартиры и дома не разрушены, потихонечку возвращаться в свои жилые помещения", - подчеркнул Гладков. Губернатор выразил надежду, что город, возвращаясь к жизни, станет еще лучше, краше, ярче, "что те страшные дни, которые пережили жители Шебекино, останутся позади". Согласно опубликованной губернатором в его телеграм-канале сводке об обстрелах региона за минувшие сутки, интенсивность обстрелов остается низкой. Регулярно обстреливаемый со стороны Украины приграничный Шебекинский округ Белгородской области подвергся сильнейшей атаке в ночь на 1 июня, в этот день украинскими военными по городу было выпущено 850 снарядов, 12 человек пострадали. Люди массово покидали дома, а те, кто не смог найти жилье, были размещены в пунктах временного размещения.

https://ria.ru/20230620/moskalkova-1879366429.html

шебекино

белгородская область

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шебекино, белгородская область, вячеслав гладков