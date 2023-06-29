https://ria.ru/20230629/severnyepotoki-1881314027.html

Портал: для подрыва "Севпотоков" могли не использоваться взрывчатку

Портал: для подрыва "Севпотоков" могли не использоваться взрывчатку - РИА Новости, 29.06.2023

Портал: для подрыва "Севпотоков" могли не использоваться взрывчатку

Интернет-портал Grayzone сообщает, что для подрыва "Северных потоков" могли не использоваться сотни килограммов взрывчатки, роль в диверсии сыграло высокое... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T20:37

2023-06-29T20:37

2023-06-29T20:37

в мире

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сеймур херш

северный поток

джо байден

северный поток — 2

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Интернет-портал Grayzone сообщает, что для подрыва "Северных потоков" могли не использоваться сотни килограммов взрывчатки, роль в диверсии сыграло высокое давление в трубопроводах. Ранее постоянные представительства Швеции и Дании при ООН заявляли, что мощность взрывов на "Северных потоках" оценивается в сотни килограммов в тротиловом эквиваленте. Издание в материале от 27 июня указывает, что, несмотря на то что несколько европейских стран проводят свои расследования этой диверсии, ни одна из них так и не опубликовала никаких результатов. По утверждению издания, в его распоряжении оказались снимки шведского инженера Эрика Андерссона, который руководил экспедицией к месту взрыва "Северных потоков". "Эти наглядные доказательства опровергают широко распространенную версию о том, что для уничтожения газопроводов "Северный поток" в сентябре прошлого года использовались "сотни килограммов" взрывчатых веществ. Эксперты, опрошенные Grayzone, говорят, что кадры указывают на то, что основная часть повреждений трубопроводов была вызвана не самими взрывами, а быстрым выбросом чрезвычайно высокого давления", - говорится в материале. По данным издания, Андерссон наряду с другим экспертом-инженером Майклом Кобсом, изучив видео, пришел к выводу, что настоящий ущерб трубопроводам был нанесен не взрывами. "Напротив, они убедились, что настоящие взрывы произошли примерно в середине около 250-метрового участка полностью разрушенного трубопровода. В результате чрезмерно избыточное давление разорвало трубопровод участок за участком, а огромная сила заставила многотонные фрагменты труб отлететь в воде на десятки метров", - пишет издание. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.

https://ria.ru/20230626/potok-1880566609.html

https://ria.ru/20230622/materialy-1879850312.html

https://ria.ru/20230622/rassledovanie-1879757372.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, сеймур херш, северный поток, джо байден, северный поток — 2