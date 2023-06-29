https://ria.ru/20230629/semya-1881080011.html

Сосед рассказал о приемной семье мальчика, погибшего в Екатеринбурге

Сосед рассказал о приемной семье мальчика, погибшего в Екатеринбурге - РИА Новости, 29.06.2023

Сосед рассказал о приемной семье мальчика, погибшего в Екатеринбурге

Екатеринбургская семья, в которой воспитывался погибший приемный сын, была дружной, а дети всегда были опрятные и отзывчивые, рассказал РИА Новости сосед семьи... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T11:52

2023-06-29T11:52

2023-06-29T12:02

происшествия

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Екатеринбургская семья, в которой воспитывался погибший приемный сын, была дружной, а дети всегда были опрятные и отзывчивые, рассказал РИА Новости сосед семьи Денис Грубов. "Семья дружная, многодетная. Отрицательного ничего не видел. Ни криков, ни оров, ничего такого не замечал. Скандалов не было. Дети все дружелюбные, отзывчивые, здоровались всегда", - сказал собеседник агентства. По его словам, всего в семье было шестеро детей - трое приемных и трое родных. Он уточнил, что дети всегда были одеты опрятно, выходили гулять все вместе. Утром в понедельник начались поиски пропавшего шестилетнего мальчика, который, по словам приемной матери, ушел в неизвестном направлении из квартиры дома на улице Симферопольской в Екатеринбурге. С того момента информации о его местонахождении не было, в поисках принимали участие порядка 1,5 тысячи человек. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего. В региональном управлении СК РФ в среду отмечали, что 34-летняя женщина, официальный опекун пропавшего мальчика, была признана потерпевшей и допрошена, однако в этот же день ее задержали из-за "причастности к исчезновению ребенка". В четверг утром тело ребенка было найдено на территории гаражного комплекса в сумке.

https://ria.ru/20230629/opekun-1881069736.html

екатеринбург

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, екатеринбург