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Сосед рассказал о приемной семье мальчика, погибшего в Екатеринбурге - РИА Новости, 29.06.2023
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11:52 29.06.2023 (обновлено: 12:02 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/semya-1881080011.html
Сосед рассказал о приемной семье мальчика, погибшего в Екатеринбурге
Сосед рассказал о приемной семье мальчика, погибшего в Екатеринбурге - РИА Новости, 29.06.2023
Сосед рассказал о приемной семье мальчика, погибшего в Екатеринбурге
Екатеринбургская семья, в которой воспитывался погибший приемный сын, была дружной, а дети всегда были опрятные и отзывчивые, рассказал РИА Новости сосед семьи... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T11:52
2023-06-29T12:02
происшествия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Екатеринбургская семья, в которой воспитывался погибший приемный сын, была дружной, а дети всегда были опрятные и отзывчивые, рассказал РИА Новости сосед семьи Денис Грубов. "Семья дружная, многодетная. Отрицательного ничего не видел. Ни криков, ни оров, ничего такого не замечал. Скандалов не было. Дети все дружелюбные, отзывчивые, здоровались всегда", - сказал собеседник агентства. По его словам, всего в семье было шестеро детей - трое приемных и трое родных. Он уточнил, что дети всегда были одеты опрятно, выходили гулять все вместе. Утром в понедельник начались поиски пропавшего шестилетнего мальчика, который, по словам приемной матери, ушел в неизвестном направлении из квартиры дома на улице Симферопольской в Екатеринбурге. С того момента информации о его местонахождении не было, в поисках принимали участие порядка 1,5 тысячи человек. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего. В региональном управлении СК РФ в среду отмечали, что 34-летняя женщина, официальный опекун пропавшего мальчика, была признана потерпевшей и допрошена, однако в этот же день ее задержали из-за "причастности к исчезновению ребенка". В четверг утром тело ребенка было найдено на территории гаражного комплекса в сумке.
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происшествия, екатеринбург
Происшествия, Екатеринбург
Сосед рассказал о приемной семье мальчика, погибшего в Екатеринбурге

Сосед назвал екатеринбургскую семью, в которой воспитывался погибший мальчик, дружной

© Фото : 66.RU / Антон БуценкоЦветы и мягкие игрушки у дома в Екатеринбурге, где жил шестилетний мальчик, тело которого нашли в четверг
Цветы и мягкие игрушки у дома в Екатеринбурге, где жил шестилетний мальчик, тело которого нашли в четверг - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© Фото : 66.RU / Антон Буценко
Цветы и мягкие игрушки у дома в Екатеринбурге, где жил шестилетний мальчик, тело которого нашли в четверг
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Екатеринбургская семья, в которой воспитывался погибший приемный сын, была дружной, а дети всегда были опрятные и отзывчивые, рассказал РИА Новости сосед семьи Денис Грубов.
"Семья дружная, многодетная. Отрицательного ничего не видел. Ни криков, ни оров, ничего такого не замечал. Скандалов не было. Дети все дружелюбные, отзывчивые, здоровались всегда", - сказал собеседник агентства.
По его словам, всего в семье было шестеро детей - трое приемных и трое родных. Он уточнил, что дети всегда были одеты опрятно, выходили гулять все вместе.
Утром в понедельник начались поиски пропавшего шестилетнего мальчика, который, по словам приемной матери, ушел в неизвестном направлении из квартиры дома на улице Симферопольской в Екатеринбурге. С того момента информации о его местонахождении не было, в поисках принимали участие порядка 1,5 тысячи человек.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего. В региональном управлении СК РФ в среду отмечали, что 34-летняя женщина, официальный опекун пропавшего мальчика, была признана потерпевшей и допрошена, однако в этот же день ее задержали из-за "причастности к исчезновению ребенка". В четверг утром тело ребенка было найдено на территории гаражного комплекса в сумке.
Полиция - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
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