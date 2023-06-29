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Госдума приняла закон о программе долгосрочных сбережений граждан - РИА Новости, 29.06.2023
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13:10 29.06.2023 (обновлено: 13:59 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/sberezheniya-1881113865.html
Госдума приняла закон о программе долгосрочных сбережений граждан
Госдума приняла закон о программе долгосрочных сбережений граждан - РИА Новости, 29.06.2023
Госдума приняла закон о программе долгосрочных сбережений граждан
Госдума приняла закон о программе долгосрочных сбережений россиян, она заработает с 1 января 2024 года. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T13:10
2023-06-29T13:59
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
антон силуанов
госдума рф
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Госдума приняла закон о программе долгосрочных сбережений россиян, она заработает с 1 января 2024 года.Участие в ней будет добровольным. Для этого необходимо заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) минимум на 15 лет, можно с несколькими. Россияне будут формировать долгосрочные сбережения самостоятельно за счет взносов и уже имеющихся пенсионных накоплений. Вносить средства в рамках программы сможет и работодатель.Долгосрочные сбережения застрахуют по аналогии с банковскими вкладами, но на вдвое большую сумму — 2,8 миллиона рублей. Использовать их как дополнительный доход можно будет после 15 лет участия в программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.Деньги можно забрать в любой момент, но досрочно без потери дохода — только в особых жизненных ситуациях: для оплаты дорогостоящего лечения участнику программы и при потере кормильца. Сбережения по программе можно будет наследовать.Государство поможет копить — готово софинансировать взносы в течение трех лет после вступления человека в программу, добавляя по 36 тысяч рублей в год. Размер вложений, необходимых для получения максимальной поддержки, варьируется. При доходе до 80 тысяч рублей в месяц государство будет доплачивать рубль на каждый вложенный рубль, при доходе в 80-150 тысяч — рубль на два инвестированных, при доходе выше 150 тысяч — рубль на четыре вложенных.Правительство вправе продлить срок господдержки. Участникам программы планируют предоставлять вычет по НДФЛ до 52 тысяч рублей в год при уплате взносов на сумму до 400 тысяч рублей. Это льгота будут содержаться в другой законодательной инициативе, вносящей изменения в Налоговый кодекс.Документ разработало правительство по поручению президента Владимира Путина. Как отмечал премьер-министр Михаил Мишустин, программа долгосрочных сбережений позволит получить дополнительный доход в будущем и создать финансовую подушку безопасности. Это создаст дополнительный стимул для роста сбережений россиян и, соответственно, длинных денег в экономике, подчеркивал глава Минфина Антон Силуанов.
https://ria.ru/20230428/dokhody-1868564606.html
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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, антон силуанов, госдума рф
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Антон Силуанов, Госдума РФ
Госдума приняла закон о программе долгосрочных сбережений граждан

Госдума приняла закон о запуске в 2024 году программы долгосрочных сбережений граждан

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Госдумы
Здание Госдумы - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Здание Госдумы. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Госдума приняла закон о программе долгосрочных сбережений россиян, она заработает с 1 января 2024 года.
Участие в ней будет добровольным. Для этого необходимо заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) минимум на 15 лет, можно с несколькими. Россияне будут формировать долгосрочные сбережения самостоятельно за счет взносов и уже имеющихся пенсионных накоплений. Вносить средства в рамках программы сможет и работодатель.
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Долгосрочные сбережения застрахуют по аналогии с банковскими вкладами, но на вдвое большую сумму — 2,8 миллиона рублей. Использовать их как дополнительный доход можно будет после 15 лет участия в программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Деньги можно забрать в любой момент, но досрочно без потери дохода — только в особых жизненных ситуациях: для оплаты дорогостоящего лечения участнику программы и при потере кормильца. Сбережения по программе можно будет наследовать.
Государство поможет копить — готово софинансировать взносы в течение трех лет после вступления человека в программу, добавляя по 36 тысяч рублей в год. Размер вложений, необходимых для получения максимальной поддержки, варьируется. При доходе до 80 тысяч рублей в месяц государство будет доплачивать рубль на каждый вложенный рубль, при доходе в 80-150 тысяч — рубль на два инвестированных, при доходе выше 150 тысяч — рубль на четыре вложенных.
Правительство вправе продлить срок господдержки. Участникам программы планируют предоставлять вычет по НДФЛ до 52 тысяч рублей в год при уплате взносов на сумму до 400 тысяч рублей. Это льгота будут содержаться в другой законодательной инициативе, вносящей изменения в Налоговый кодекс.
Документ разработало правительство по поручению президента Владимира Путина. Как отмечал премьер-министр Михаил Мишустин, программа долгосрочных сбережений позволит получить дополнительный доход в будущем и создать финансовую подушку безопасности. Это создаст дополнительный стимул для роста сбережений россиян и, соответственно, длинных денег в экономике, подчеркивал глава Минфина Антон Силуанов.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинАнтон СилуановГосдума РФ
 
 
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