https://ria.ru/20230629/sberezheniya-1881113865.html

Госдума приняла закон о программе долгосрочных сбережений граждан

Госдума приняла закон о программе долгосрочных сбережений граждан - РИА Новости, 29.06.2023

Госдума приняла закон о программе долгосрочных сбережений граждан

Госдума приняла закон о программе долгосрочных сбережений россиян, она заработает с 1 января 2024 года. РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T13:10

2023-06-29T13:10

2023-06-29T13:59

экономика

россия

владимир путин

михаил мишустин

антон силуанов

госдума рф

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Госдума приняла закон о программе долгосрочных сбережений россиян, она заработает с 1 января 2024 года.Участие в ней будет добровольным. Для этого необходимо заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) минимум на 15 лет, можно с несколькими. Россияне будут формировать долгосрочные сбережения самостоятельно за счет взносов и уже имеющихся пенсионных накоплений. Вносить средства в рамках программы сможет и работодатель.Долгосрочные сбережения застрахуют по аналогии с банковскими вкладами, но на вдвое большую сумму — 2,8 миллиона рублей. Использовать их как дополнительный доход можно будет после 15 лет участия в программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.Деньги можно забрать в любой момент, но досрочно без потери дохода — только в особых жизненных ситуациях: для оплаты дорогостоящего лечения участнику программы и при потере кормильца. Сбережения по программе можно будет наследовать.Государство поможет копить — готово софинансировать взносы в течение трех лет после вступления человека в программу, добавляя по 36 тысяч рублей в год. Размер вложений, необходимых для получения максимальной поддержки, варьируется. При доходе до 80 тысяч рублей в месяц государство будет доплачивать рубль на каждый вложенный рубль, при доходе в 80-150 тысяч — рубль на два инвестированных, при доходе выше 150 тысяч — рубль на четыре вложенных.Правительство вправе продлить срок господдержки. Участникам программы планируют предоставлять вычет по НДФЛ до 52 тысяч рублей в год при уплате взносов на сумму до 400 тысяч рублей. Это льгота будут содержаться в другой законодательной инициативе, вносящей изменения в Налоговый кодекс.Документ разработало правительство по поручению президента Владимира Путина. Как отмечал премьер-министр Михаил Мишустин, программа долгосрочных сбережений позволит получить дополнительный доход в будущем и создать финансовую подушку безопасности. Это создаст дополнительный стимул для роста сбережений россиян и, соответственно, длинных денег в экономике, подчеркивал глава Минфина Антон Силуанов.

https://ria.ru/20230428/dokhody-1868564606.html

https://ria.ru/20230321/sberezheniya-1859344757.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, антон силуанов, госдума рф