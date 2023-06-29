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СМИ: в ЕС заявили о сохранении санкций против иранской ракетной программы - РИА Новости, 29.06.2023
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00:32 29.06.2023 (обновлено: 00:36 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/sanktsii-1881009281.html
СМИ: в ЕС заявили о сохранении санкций против иранской ракетной программы
СМИ: в ЕС заявили о сохранении санкций против иранской ракетной программы - РИА Новости, 29.06.2023
СМИ: в ЕС заявили о сохранении санкций против иранской ракетной программы
Европейские дипломаты заявили Ирану, что планируют сохранить санкции ЕС в отношении его программы баллистических ракет, срок действия которых истекает в... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T00:32
2023-06-29T00:36
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евросоюз
в мире
иран
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Европейские дипломаты заявили Ирану, что планируют сохранить санкции ЕС в отношении его программы баллистических ракет, срок действия которых истекает в октябре, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Идут обсуждения с иранцами, чтобы дать им понять, что мы не отменим эти санкции", - приводит агентство слова одного из дипломатов. В рамках санкций стороны призывают Иран не разрабатывать баллистические ракеты, которые могут нести ядерное оружие. Они также запрещают передачу некоторых дронов Ирану или их покупку у него без разрешения Совбеза ООН. Источники указывают на то, что санкции хотят сохранить по трем причинам: из-за якобы использования РФ иранских дронов, вероятности того, что Тегеран может передать Москве баллистические ракеты, а также желания лишить Иран преимуществ ядерной сделки. По словам дипломата, замглавы внешнеполитической службы Евросоюза Энрике Мора начал работу над правовой основой продления санкций. Однако этот вопрос, который требует одобрения всех членов ЕС, еще ими не обсуждался, отмечают источники. Страны Запада неоднократно утверждали, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине, делая акцент на том, что такая передача является нарушением резолюции ООН №2231. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Постпред Ирана при ООН называл такие обвинения беспочвенными, так как запрет, касающийся оружия в упомянутой резолюции, прекратил действовать 18 октября 2020 года, а значит, передача оружия Ирану или из Ирана больше не относится к этой резолюции. Согласно ядерной сделке, оружейное эмбарго было снято с Ирана 18 октября 2020 года. До этого поставки вооружений возможны были только с разрешения Совбеза ООН. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США под руководством президента Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений по ядерным исследованиям, центрифугам и уровню обогащения урана.
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тегеран (город), россия, дональд трамп, оон, евросоюз, в мире, иран
Тегеран (город), Россия, Дональд Трамп, ООН, Евросоюз, В мире, Иран
СМИ: в ЕС заявили о сохранении санкций против иранской ракетной программы

Reuters: в ЕС заявили о планах сохранить санкции против иранской ракетной программы

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащие Корпуса Стражей Исламской революции рядом с ракетами "Shahab-3" и "Khaibar-buster" в Тегеране
Военнослужащие Корпуса Стражей Исламской революции рядом с ракетами Shahab-3 и Khaibar-buster в Тегеране - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащие Корпуса Стражей Исламской революции рядом с ракетами "Shahab-3" и "Khaibar-buster" в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Европейские дипломаты заявили Ирану, что планируют сохранить санкции ЕС в отношении его программы баллистических ракет, срок действия которых истекает в октябре, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
«
"Идут обсуждения с иранцами, чтобы дать им понять, что мы не отменим эти санкции", - приводит агентство слова одного из дипломатов.
В рамках санкций стороны призывают Иран не разрабатывать баллистические ракеты, которые могут нести ядерное оружие. Они также запрещают передачу некоторых дронов Ирану или их покупку у него без разрешения Совбеза ООН.
Источники указывают на то, что санкции хотят сохранить по трем причинам: из-за якобы использования РФ иранских дронов, вероятности того, что Тегеран может передать Москве баллистические ракеты, а также желания лишить Иран преимуществ ядерной сделки.
По словам дипломата, замглавы внешнеполитической службы Евросоюза Энрике Мора начал работу над правовой основой продления санкций. Однако этот вопрос, который требует одобрения всех членов ЕС, еще ими не обсуждался, отмечают источники.
Страны Запада неоднократно утверждали, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине, делая акцент на том, что такая передача является нарушением резолюции ООН №2231. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Постпред Ирана при ООН называл такие обвинения беспочвенными, так как запрет, касающийся оружия в упомянутой резолюции, прекратил действовать 18 октября 2020 года, а значит, передача оружия Ирану или из Ирана больше не относится к этой резолюции.
Согласно ядерной сделке, оружейное эмбарго было снято с Ирана 18 октября 2020 года. До этого поставки вооружений возможны были только с разрешения Совбеза ООН.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США под руководством президента Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений по ядерным исследованиям, центрифугам и уровню обогащения урана.
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Тегеран (город)РоссияДональд ТрампООНЕвросоюзВ миреИран
 
 
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