https://ria.ru/20230629/rossiya-1881219214.html
Россия преодолеет любые сложности благодаря думающим людям, заявил Путин
Россия преодолеет любые сложности благодаря думающим людям, заявил Путин - РИА Новости, 29.06.2023
Россия преодолеет любые сложности благодаря думающим людям, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сможет спокойно и ритмично преодолеть все сложности, которые могут перед ней возникнуть, потому что в стране... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T16:48
2023-06-29T16:48
2023-06-29T16:48
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сможет спокойно и ритмично преодолеть все сложности, которые могут перед ней возникнуть, потому что в стране много креативных и думающих людей. "Просто, честно говоря, сердце радуется, что у нас много людей в стране, как сейчас принято говорить, креативных, думающих, которые находятся в поиске решения проблем, перед которыми стоит страна, делают это инициативно и с таким необычным подходом, с таким - в хорошем смысле этого слова - задором и с умом", - сказал Путин на пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени" Агентства стратегических инициатив. Он пожелал успехов всем участникам форума. "Возникает чувство уверенности в том, что у нас какие бы сложности ни возникали, мы все их спокойно, ритмично, идя вперед, преодолеем", - добавил президент.
https://ria.ru/20230530/ekonomika-1875135958.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Россия преодолеет любые сложности благодаря думающим людям, заявил Путин
Путин заявил, что Россия преодолеет любые сложности благодаря креативным и думающим людям