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Россия преодолеет любые сложности благодаря думающим людям, заявил Путин - РИА Новости, 29.06.2023
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16:48 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/rossiya-1881219214.html
Россия преодолеет любые сложности благодаря думающим людям, заявил Путин
Россия преодолеет любые сложности благодаря думающим людям, заявил Путин - РИА Новости, 29.06.2023
Россия преодолеет любые сложности благодаря думающим людям, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сможет спокойно и ритмично преодолеть все сложности, которые могут перед ней возникнуть, потому что в стране... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T16:48
2023-06-29T16:48
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сможет спокойно и ритмично преодолеть все сложности, которые могут перед ней возникнуть, потому что в стране много креативных и думающих людей. "Просто, честно говоря, сердце радуется, что у нас много людей в стране, как сейчас принято говорить, креативных, думающих, которые находятся в поиске решения проблем, перед которыми стоит страна, делают это инициативно и с таким необычным подходом, с таким - в хорошем смысле этого слова - задором и с умом", - сказал Путин на пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени" Агентства стратегических инициатив. Он пожелал успехов всем участникам форума. "Возникает чувство уверенности в том, что у нас какие бы сложности ни возникали, мы все их спокойно, ритмично, идя вперед, преодолеем", - добавил президент.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Россия преодолеет любые сложности благодаря думающим людям, заявил Путин

Путин заявил, что Россия преодолеет любые сложности благодаря креативным и думающим людям

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин выступает на пленарном заседании форума "Сильные идеи для нового времени – 2023"
Владимир Путин выступает на пленарном заседании форума Сильные идеи для нового времени – 2023 - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин выступает на пленарном заседании форума "Сильные идеи для нового времени – 2023"
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сможет спокойно и ритмично преодолеть все сложности, которые могут перед ней возникнуть, потому что в стране много креативных и думающих людей.
«
"Просто, честно говоря, сердце радуется, что у нас много людей в стране, как сейчас принято говорить, креативных, думающих, которые находятся в поиске решения проблем, перед которыми стоит страна, делают это инициативно и с таким необычным подходом, с таким - в хорошем смысле этого слова - задором и с умом", - сказал Путин на пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени" Агентства стратегических инициатив.
Он пожелал успехов всем участникам форума.
"Возникает чувство уверенности в том, что у нас какие бы сложности ни возникали, мы все их спокойно, ритмично, идя вперед, преодолеем", - добавил президент.
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