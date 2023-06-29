https://ria.ru/20230629/rossiya-1881147553.html

ВС России уничтожили до 65 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении

ВС России уничтожили до 65 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 29.06.2023

ВС России уничтожили до 65 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении

Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении уничтожила за сутки до 65 украинских военных, 8 единиц техники, а также пресекла деятельность... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T14:02

2023-06-29T14:02

2023-06-29T14:11

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

вооруженные силы украины

кременная

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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении уничтожила за сутки до 65 украинских военных, 8 единиц техники, а также пресекла деятельность диверсионно-разведывательной группы в ЛНР, сообщило Минобороны России.На краснолиманском направлении авиацией, артиллерией, огнем тяжелых огнеметных систем и подразделений группировки войск "Центр" поражены подразделения 21-й, 42-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Невского, Кременной и Червоной Дибровы в ЛНР."В районе населенного пункта Кузьмино Луганской народной республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки уничтожено до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, две гаубицы Д-30, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

луганская народная республика

кременная

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россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, кременная