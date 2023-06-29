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ВС России уничтожили до 65 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 29.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:02 29.06.2023 (обновлено: 14:11 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/rossiya-1881147553.html
ВС России уничтожили до 65 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС России уничтожили до 65 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 29.06.2023
ВС России уничтожили до 65 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении
Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении уничтожила за сутки до 65 украинских военных, 8 единиц техники, а также пресекла деятельность... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T14:02
2023-06-29T14:11
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
вооруженные силы украины
кременная
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении уничтожила за сутки до 65 украинских военных, 8 единиц техники, а также пресекла деятельность диверсионно-разведывательной группы в ЛНР, сообщило Минобороны России.На краснолиманском направлении авиацией, артиллерией, огнем тяжелых огнеметных систем и подразделений группировки войск "Центр" поражены подразделения 21-й, 42-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Невского, Кременной и Червоной Дибровы в ЛНР."В районе населенного пункта Кузьмино Луганской народной республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки уничтожено до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, две гаубицы Д-30, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, кременная
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Кременная
ВС России уничтожили до 65 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны: ВС России уничтожили до 65 украинских солдат на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении уничтожила за сутки до 65 украинских военных, 8 единиц техники, а также пресекла деятельность диверсионно-разведывательной группы в ЛНР, сообщило Минобороны России.
На краснолиманском направлении авиацией, артиллерией, огнем тяжелых огнеметных систем и подразделений группировки войск "Центр" поражены подразделения 21-й, 42-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Невского, Кременной и Червоной Дибровы в ЛНР.
"В районе населенного пункта Кузьмино Луганской народной республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки уничтожено до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, две гаубицы Д-30, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - сообщили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныКременная
 
 
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