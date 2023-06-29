https://ria.ru/20230629/renovatsiya-1881224599.html
Травников объявил о начале реновации общественного транспорта Новосибирска
Травников объявил о начале реновации общественного транспорта Новосибирска - РИА Новости, 29.06.2023
Травников объявил о начале реновации общественного транспорта Новосибирска
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в четверг объявил о старте масштабной реновации парка общественного транспорта Новосибирска, сообщает... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T16:56
2023-06-29T16:56
2023-06-29T16:56
новосибирск
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россия
игорь левитин
андрей травников
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НОВОСИБИРСК, 29 июн – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в четверг объявил о старте масштабной реновации парка общественного транспорта Новосибирска, сообщает облправительство. Глава региона, помощник президента России Игорь Левитин и управляющий Новосибирским отделением Сбербанка Николай Шилов в рамках X международного Сибирского транспортного форума приняли участие в церемонии передачи ключей от новых троллейбусов марки "Горожанин" для пассажирских маршрутов Новосибирска. "Три года назад стартовала программа ускоренного обновления нерельсового общественного транспорта в Новосибирске. В эти годы мы старались использовать все возможные варианты финансирования, от проекта "Народный бюджет" до участия в различных федеральных программах. Сегодня мы присутствуем при передаче первой партии крупной закупки, осуществленной совместно областным и городским бюджетами и "Сбербанк лизинг", - сказал Травников. Он отметил, что выпуск на линию очередной партии новых троллейбусов фактически дает старт масштабной реновации парка городского транспорта. К концу 2023 года в Новосибирск поступят 120 современных троллейбусов белорусско-уфимского производства, закупленных по лизингу при участии Сбербанка. А в следующем году – еще 49, которые будут приобретены по федеральному проекту "Развитие общественного транспорта" нацпроекта "Безопасные качественные дороги". "Современные троллейбусы уже опробованы на улицах Новосибирска. Будет обновлено около двухсот машин. За этот и следующий год мы полностью обновим троллейбусный парк города и продолжим обновление автобусного и трамвайного парков", – подчеркнул губернатор. Новые машины с 20-километровой дальностью автономного хода позволят изменить маршрутную сеть города и продлить существующие маршруты электротранспорта к новым микрорайонам – Южно-Чемскому, Дивногорскому, в Новомарусино, Стрижи, Европейский берег, на улицу Выборную. Из технических особенностей новых троллейбусов – система валидаторов для оплаты проезда и цифровая видеокамера, передающая картинку в систему "Безопасный город". В облправительстве добавили, что с 2017 по 2023 годы на условиях софинансирования из областного бюджета для города закуплено 366 единиц техники – 190 автобусов, 47 трамваев, 129 троллейбусов. Эта работу планируется продолжить.
https://ria.ru/20230626/trolleybusy-1880428166.html
https://ria.ru/20230625/medvezhata-1880283723.html
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новосибирск, новосибирская область, россия, игорь левитин, андрей травников
Новосибирск, Новосибирская область, Россия, Игорь Левитин, Андрей Травников
Травников объявил о начале реновации общественного транспорта Новосибирска
Губернатор Травников объявил о начале реновации общественного транспорта Новосибирска
НОВОСИБИРСК, 29 июн – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в четверг объявил о старте масштабной реновации парка общественного транспорта Новосибирска, сообщает облправительство.
Глава региона, помощник президента России Игорь Левитин
и управляющий Новосибирским отделением Сбербанка
Николай Шилов в рамках X международного Сибирского транспортного форума приняли участие в церемонии передачи ключей от новых троллейбусов марки "Горожанин" для пассажирских маршрутов Новосибирска.
Новосибирск получит 120 новых троллейбусов до конца года, заявил Травников
"Три года назад стартовала программа ускоренного обновления нерельсового общественного транспорта в Новосибирске. В эти годы мы старались использовать все возможные варианты финансирования, от проекта "Народный бюджет" до участия в различных федеральных программах. Сегодня мы присутствуем при передаче первой партии крупной закупки, осуществленной совместно областным и городским бюджетами и "Сбербанк лизинг", - сказал Травников.
Он отметил, что выпуск на линию очередной партии новых троллейбусов фактически дает старт масштабной реновации парка городского транспорта. К концу 2023 года в Новосибирск поступят 120 современных троллейбусов белорусско-уфимского производства, закупленных по лизингу при участии Сбербанка. А в следующем году – еще 49, которые будут приобретены по федеральному проекту "Развитие общественного транспорта" нацпроекта "Безопасные качественные дороги".
"Современные троллейбусы уже опробованы на улицах Новосибирска. Будет обновлено около двухсот машин. За этот и следующий год мы полностью обновим троллейбусный парк города и продолжим обновление автобусного и трамвайного парков", – подчеркнул губернатор.
Новые машины с 20-километровой дальностью автономного хода позволят изменить маршрутную сеть города и продлить существующие маршруты электротранспорта к новым микрорайонам – Южно-Чемскому, Дивногорскому, в Новомарусино, Стрижи, Европейский берег, на улицу Выборную. Из технических особенностей новых троллейбусов – система валидаторов для оплаты проезда и цифровая видеокамера, передающая картинку в систему "Безопасный город".
В облправительстве добавили, что с 2017 по 2023 годы на условиях софинансирования из областного бюджета для города закуплено 366 единиц техники – 190 автобусов, 47 трамваев, 129 троллейбусов. Эта работу планируется продолжить.
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