https://ria.ru/20230629/renovatsiya-1881224599.html

Травников объявил о начале реновации общественного транспорта Новосибирска

Травников объявил о начале реновации общественного транспорта Новосибирска - РИА Новости, 29.06.2023

Травников объявил о начале реновации общественного транспорта Новосибирска

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в четверг объявил о старте масштабной реновации парка общественного транспорта Новосибирска, сообщает... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T16:56

2023-06-29T16:56

2023-06-29T16:56

новосибирск

новосибирская область

россия

игорь левитин

андрей травников

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НОВОСИБИРСК, 29 июн – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в четверг объявил о старте масштабной реновации парка общественного транспорта Новосибирска, сообщает облправительство. Глава региона, помощник президента России Игорь Левитин и управляющий Новосибирским отделением Сбербанка Николай Шилов в рамках X международного Сибирского транспортного форума приняли участие в церемонии передачи ключей от новых троллейбусов марки "Горожанин" для пассажирских маршрутов Новосибирска. "Три года назад стартовала программа ускоренного обновления нерельсового общественного транспорта в Новосибирске. В эти годы мы старались использовать все возможные варианты финансирования, от проекта "Народный бюджет" до участия в различных федеральных программах. Сегодня мы присутствуем при передаче первой партии крупной закупки, осуществленной совместно областным и городским бюджетами и "Сбербанк лизинг", - сказал Травников. Он отметил, что выпуск на линию очередной партии новых троллейбусов фактически дает старт масштабной реновации парка городского транспорта. К концу 2023 года в Новосибирск поступят 120 современных троллейбусов белорусско-уфимского производства, закупленных по лизингу при участии Сбербанка. А в следующем году – еще 49, которые будут приобретены по федеральному проекту "Развитие общественного транспорта" нацпроекта "Безопасные качественные дороги". "Современные троллейбусы уже опробованы на улицах Новосибирска. Будет обновлено около двухсот машин. За этот и следующий год мы полностью обновим троллейбусный парк города и продолжим обновление автобусного и трамвайного парков", – подчеркнул губернатор. Новые машины с 20-километровой дальностью автономного хода позволят изменить маршрутную сеть города и продлить существующие маршруты электротранспорта к новым микрорайонам – Южно-Чемскому, Дивногорскому, в Новомарусино, Стрижи, Европейский берег, на улицу Выборную. Из технических особенностей новых троллейбусов – система валидаторов для оплаты проезда и цифровая видеокамера, передающая картинку в систему "Безопасный город". В облправительстве добавили, что с 2017 по 2023 годы на условиях софинансирования из областного бюджета для города закуплено 366 единиц техники – 190 автобусов, 47 трамваев, 129 троллейбусов. Эта работу планируется продолжить.

https://ria.ru/20230626/trolleybusy-1880428166.html

https://ria.ru/20230625/medvezhata-1880283723.html

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новосибирск, новосибирская область, россия, игорь левитин, андрей травников