https://ria.ru/20230629/reklama-1881311519.html
Gallery и Минэкономразвития России запустили программу поддержки для МСП
Gallery и Минэкономразвития России запустили программу поддержки для МСП - РИА Новости, 29.06.2023
Gallery и Минэкономразвития России запустили программу поддержки для МСП
Крупнейший российский оператор цифровой наружной рекламы Gallery (входит в "Медиа1") совместно с Минэкономразвития РФ запустили совместную программу "Реклама от РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T20:12
2023-06-29T20:12
2023-06-29T20:16
экономика
технологии
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
реклама
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856188369_1:0:600:337_1920x0_80_0_0_d80dfddeb1340e37d2de6ce583fe37eb.jpg
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Крупнейший российский оператор цифровой наружной рекламы Gallery (входит в "Медиа1") совместно с Минэкономразвития РФ запустили совместную программу "Реклама от рубля", в рамках которой предприниматели смогут разместить рекламу на цифровых экранах по цене от 1 рубля, сообщает компания.В рамках программы владельцам малого и среднего бизнеса будут доступны бонусные средства на рекламу, а также бесплатная разработка рекламного креатива. Кроме того, их обучат самостоятельному запуску кампаний наружной рекламы на вебинарах и персональных консультациях."Сегодня в России более 213 тысяч компаний непосредственно занимаются рекламной деятельностью и хорошо знакомы со всеми рекламными продуктами, но для большинства МСП – это незнакомый инструмент развития бизнеса. Поэтому мы уже реализуем программы с VK, Ozon, “Ярмаркой мастеров” и планируем запуск новых на интернет-платформах. Теперь мы запускаем программу по размещению наружной рекламы. Если раньше этот инструмент использовали крупные игроки, то теперь система размещения доступна даже микро и малому бизнесу и позволяет им заниматься продвижением своих товаров и услуг, таргетно выбирая как локацию, так и время показов", — пояснила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, слова которой приводятся на сайте ведомства.Разместить рекламу по программе поддержки можно в 32 городах России. Работа ведется через маркетплейс наружной рекламы VDOOH: рассказать о своем бизнесе можно на билбордах в родном городе или по всей стране. Для получения бонусных средств на наружную рекламу необходимо обратиться в центры "Мой бизнес", которые работают в 84 регионах России. Столичные предприниматели могут обратиться за получением поддержки по данной программе в ГБУ "Малый бизнес Москвы".Программа доступна до 30 сентября. Ожидается, что ей смогут воспользоваться до 1 миллиона предпринимателей.Как отметили в Gallery, цифровая наружная реклама третий год подряд демонстрирует самые высокие темпы роста. Согласно данным Admetrix, по итогам 2022 года этот сегмент вырос на 24%, а в I квартале 2023 года — более чем на 40%."Мы давно убеждены, что продукты и услуги российских предпринимателей ничуть не уступают зарубежным. Наша экономика продолжает развиваться в самых, казалось бы, экстремальных условиях — и это огромная заслуга малого и среднего бизнеса. Предприниматели из регионов достойны передовых каналов продвижения по выгодным условиям. Поэтому мы заключили партнерство с сервисом “Мой бизнес”. Надеемся и верим, наш совместный проект станет связующим звеном между бизнесменами и потребителями", — приводится в сообщении комментарий директора по диджитал-стратегии и маркетингу Gallery Марины Сурыгиной.
https://ria.ru/20230616/volgina-1878734304.html
https://ria.ru/20230306/reklama-1856193121.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856188369_78:0:527:337_1920x0_80_0_0_2a43312afc555b7c614c1010edb33148.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), реклама
Экономика, Технологии, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Реклама
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Крупнейший российский оператор цифровой наружной рекламы Gallery (входит в "Медиа1") совместно с Минэкономразвития РФ запустили совместную программу "Реклама от рубля", в рамках которой предприниматели смогут разместить рекламу на цифровых экранах по цене от 1 рубля, сообщает компания.
В рамках программы владельцам малого и среднего бизнеса будут доступны бонусные средства на рекламу, а также бесплатная разработка рекламного креатива. Кроме того, их обучат самостоятельному запуску кампаний наружной рекламы на вебинарах и персональных консультациях.
Волгина: цифровая наружная реклама неразрывно связана с экономикой будущего
«
"Сегодня в России более 213 тысяч компаний непосредственно занимаются рекламной деятельностью и хорошо знакомы со всеми рекламными продуктами, но для большинства МСП – это незнакомый инструмент развития бизнеса. Поэтому мы уже реализуем программы с VK, Ozon
, “Ярмаркой мастеров” и планируем запуск новых на интернет-платформах. Теперь мы запускаем программу по размещению наружной рекламы. Если раньше этот инструмент использовали крупные игроки, то теперь система размещения доступна даже микро и малому бизнесу и позволяет им заниматься продвижением своих товаров и услуг, таргетно выбирая как локацию, так и время показов", — пояснила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, слова которой приводятся на сайте ведомства.
Разместить рекламу по программе поддержки можно в 32 городах России. Работа ведется через маркетплейс наружной рекламы VDOOH: рассказать о своем бизнесе можно на билбордах в родном городе или по всей стране. Для получения бонусных средств на наружную рекламу необходимо обратиться в центры "Мой бизнес", которые работают в 84 регионах России. Столичные предприниматели могут обратиться за получением поддержки по данной программе в ГБУ "Малый бизнес Москвы".
Программа доступна до 30 сентября. Ожидается, что ей смогут воспользоваться до 1 миллиона предпринимателей.
Как отметили в Gallery, цифровая наружная реклама третий год подряд демонстрирует самые высокие темпы роста. Согласно данным Admetrix, по итогам 2022 года этот сегмент вырос на 24%, а в I квартале 2023 года — более чем на 40%.
«
"Мы давно убеждены, что продукты и услуги российских предпринимателей ничуть не уступают зарубежным. Наша экономика продолжает развиваться в самых, казалось бы, экстремальных условиях — и это огромная заслуга малого и среднего бизнеса. Предприниматели из регионов достойны передовых каналов продвижения по выгодным условиям. Поэтому мы заключили партнерство с сервисом “Мой бизнес”. Надеемся и верим, наш совместный проект станет связующим звеном между бизнесменами и потребителями", — приводится в сообщении комментарий директора по диджитал-стратегии и маркетингу Gallery Марины Сурыгиной.
Gallery планирует заменить весь парк рекламных конструкций на цифровые