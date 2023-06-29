https://ria.ru/20230629/reklama-1881311519.html

Gallery и Минэкономразвития России запустили программу поддержки для МСП

Gallery и Минэкономразвития России запустили программу поддержки для МСП - РИА Новости, 29.06.2023

Gallery и Минэкономразвития России запустили программу поддержки для МСП

Крупнейший российский оператор цифровой наружной рекламы Gallery (входит в "Медиа1") совместно с Минэкономразвития РФ запустили совместную программу "Реклама от РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T20:12

2023-06-29T20:12

2023-06-29T20:16

экономика

технологии

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

реклама

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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Крупнейший российский оператор цифровой наружной рекламы Gallery (входит в "Медиа1") совместно с Минэкономразвития РФ запустили совместную программу "Реклама от рубля", в рамках которой предприниматели смогут разместить рекламу на цифровых экранах по цене от 1 рубля, сообщает компания.В рамках программы владельцам малого и среднего бизнеса будут доступны бонусные средства на рекламу, а также бесплатная разработка рекламного креатива. Кроме того, их обучат самостоятельному запуску кампаний наружной рекламы на вебинарах и персональных консультациях."Сегодня в России более 213 тысяч компаний непосредственно занимаются рекламной деятельностью и хорошо знакомы со всеми рекламными продуктами, но для большинства МСП – это незнакомый инструмент развития бизнеса. Поэтому мы уже реализуем программы с VK, Ozon, “Ярмаркой мастеров” и планируем запуск новых на интернет-платформах. Теперь мы запускаем программу по размещению наружной рекламы. Если раньше этот инструмент использовали крупные игроки, то теперь система размещения доступна даже микро и малому бизнесу и позволяет им заниматься продвижением своих товаров и услуг, таргетно выбирая как локацию, так и время показов", — пояснила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, слова которой приводятся на сайте ведомства.Разместить рекламу по программе поддержки можно в 32 городах России. Работа ведется через маркетплейс наружной рекламы VDOOH: рассказать о своем бизнесе можно на билбордах в родном городе или по всей стране. Для получения бонусных средств на наружную рекламу необходимо обратиться в центры "Мой бизнес", которые работают в 84 регионах России. Столичные предприниматели могут обратиться за получением поддержки по данной программе в ГБУ "Малый бизнес Москвы".Программа доступна до 30 сентября. Ожидается, что ей смогут воспользоваться до 1 миллиона предпринимателей.Как отметили в Gallery, цифровая наружная реклама третий год подряд демонстрирует самые высокие темпы роста. Согласно данным Admetrix, по итогам 2022 года этот сегмент вырос на 24%, а в I квартале 2023 года — более чем на 40%."Мы давно убеждены, что продукты и услуги российских предпринимателей ничуть не уступают зарубежным. Наша экономика продолжает развиваться в самых, казалось бы, экстремальных условиях — и это огромная заслуга малого и среднего бизнеса. Предприниматели из регионов достойны передовых каналов продвижения по выгодным условиям. Поэтому мы заключили партнерство с сервисом “Мой бизнес”. Надеемся и верим, наш совместный проект станет связующим звеном между бизнесменами и потребителями", — приводится в сообщении комментарий директора по диджитал-стратегии и маркетингу Gallery Марины Сурыгиной.

https://ria.ru/20230616/volgina-1878734304.html

https://ria.ru/20230306/reklama-1856193121.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), реклама