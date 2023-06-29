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Gallery и Минэкономразвития России запустили программу поддержки для МСП - РИА Новости, 29.06.2023
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20:12 29.06.2023 (обновлено: 20:16 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/reklama-1881311519.html
Gallery и Минэкономразвития России запустили программу поддержки для МСП
Gallery и Минэкономразвития России запустили программу поддержки для МСП - РИА Новости, 29.06.2023
Gallery и Минэкономразвития России запустили программу поддержки для МСП
Крупнейший российский оператор цифровой наружной рекламы Gallery (входит в "Медиа1") совместно с Минэкономразвития РФ запустили совместную программу "Реклама от РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T20:12
2023-06-29T20:16
экономика
технологии
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
реклама
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Крупнейший российский оператор цифровой наружной рекламы Gallery (входит в "Медиа1") совместно с Минэкономразвития РФ запустили совместную программу "Реклама от рубля", в рамках которой предприниматели смогут разместить рекламу на цифровых экранах по цене от 1 рубля, сообщает компания.В рамках программы владельцам малого и среднего бизнеса будут доступны бонусные средства на рекламу, а также бесплатная разработка рекламного креатива. Кроме того, их обучат самостоятельному запуску кампаний наружной рекламы на вебинарах и персональных консультациях."Сегодня в России более 213 тысяч компаний непосредственно занимаются рекламной деятельностью и хорошо знакомы со всеми рекламными продуктами, но для большинства МСП – это незнакомый инструмент развития бизнеса. Поэтому мы уже реализуем программы с VK, Ozon, “Ярмаркой мастеров” и планируем запуск новых на интернет-платформах. Теперь мы запускаем программу по размещению наружной рекламы. Если раньше этот инструмент использовали крупные игроки, то теперь система размещения доступна даже микро и малому бизнесу и позволяет им заниматься продвижением своих товаров и услуг, таргетно выбирая как локацию, так и время показов", — пояснила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, слова которой приводятся на сайте ведомства.Разместить рекламу по программе поддержки можно в 32 городах России. Работа ведется через маркетплейс наружной рекламы VDOOH: рассказать о своем бизнесе можно на билбордах в родном городе или по всей стране. Для получения бонусных средств на наружную рекламу необходимо обратиться в центры "Мой бизнес", которые работают в 84 регионах России. Столичные предприниматели могут обратиться за получением поддержки по данной программе в ГБУ "Малый бизнес Москвы".Программа доступна до 30 сентября. Ожидается, что ей смогут воспользоваться до 1 миллиона предпринимателей.Как отметили в Gallery, цифровая наружная реклама третий год подряд демонстрирует самые высокие темпы роста. Согласно данным Admetrix, по итогам 2022 года этот сегмент вырос на 24%, а в I квартале 2023 года — более чем на 40%."Мы давно убеждены, что продукты и услуги российских предпринимателей ничуть не уступают зарубежным. Наша экономика продолжает развиваться в самых, казалось бы, экстремальных условиях — и это огромная заслуга малого и среднего бизнеса. Предприниматели из регионов достойны передовых каналов продвижения по выгодным условиям. Поэтому мы заключили партнерство с сервисом “Мой бизнес”. Надеемся и верим, наш совместный проект станет связующим звеном между бизнесменами и потребителями", — приводится в сообщении комментарий директора по диджитал-стратегии и маркетингу Gallery Марины Сурыгиной.
https://ria.ru/20230616/volgina-1878734304.html
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экономика, технологии, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), реклама
Экономика, Технологии, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Реклама

Gallery и Минэкономразвития России запустили программу поддержки для МСП

© Фото : пресс-служба GalleryОператор наружной рекламы Gallery
Оператор наружной рекламы Gallery - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© Фото : пресс-служба Gallery
Оператор наружной рекламы Gallery. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Крупнейший российский оператор цифровой наружной рекламы Gallery (входит в "Медиа1") совместно с Минэкономразвития РФ запустили совместную программу "Реклама от рубля", в рамках которой предприниматели смогут разместить рекламу на цифровых экранах по цене от 1 рубля, сообщает компания.
В рамках программы владельцам малого и среднего бизнеса будут доступны бонусные средства на рекламу, а также бесплатная разработка рекламного креатива. Кроме того, их обучат самостоятельному запуску кампаний наружной рекламы на вебинарах и персональных консультациях.
Евгения Волгина, директор юридического департамента Gallery
Волгина: цифровая наружная реклама неразрывно связана с экономикой будущего
16 июня, 17:22
«
"Сегодня в России более 213 тысяч компаний непосредственно занимаются рекламной деятельностью и хорошо знакомы со всеми рекламными продуктами, но для большинства МСП – это незнакомый инструмент развития бизнеса. Поэтому мы уже реализуем программы с VK, Ozon, “Ярмаркой мастеров” и планируем запуск новых на интернет-платформах. Теперь мы запускаем программу по размещению наружной рекламы. Если раньше этот инструмент использовали крупные игроки, то теперь система размещения доступна даже микро и малому бизнесу и позволяет им заниматься продвижением своих товаров и услуг, таргетно выбирая как локацию, так и время показов", — пояснила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, слова которой приводятся на сайте ведомства.
Разместить рекламу по программе поддержки можно в 32 городах России. Работа ведется через маркетплейс наружной рекламы VDOOH: рассказать о своем бизнесе можно на билбордах в родном городе или по всей стране. Для получения бонусных средств на наружную рекламу необходимо обратиться в центры "Мой бизнес", которые работают в 84 регионах России. Столичные предприниматели могут обратиться за получением поддержки по данной программе в ГБУ "Малый бизнес Москвы".
Программа доступна до 30 сентября. Ожидается, что ей смогут воспользоваться до 1 миллиона предпринимателей.
Как отметили в Gallery, цифровая наружная реклама третий год подряд демонстрирует самые высокие темпы роста. Согласно данным Admetrix, по итогам 2022 года этот сегмент вырос на 24%, а в I квартале 2023 года — более чем на 40%.
«
"Мы давно убеждены, что продукты и услуги российских предпринимателей ничуть не уступают зарубежным. Наша экономика продолжает развиваться в самых, казалось бы, экстремальных условиях — и это огромная заслуга малого и среднего бизнеса. Предприниматели из регионов достойны передовых каналов продвижения по выгодным условиям. Поэтому мы заключили партнерство с сервисом “Мой бизнес”. Надеемся и верим, наш совместный проект станет связующим звеном между бизнесменами и потребителями", — приводится в сообщении комментарий директора по диджитал-стратегии и маркетингу Gallery Марины Сурыгиной.
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ЭкономикаТехнологииРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Реклама
 
 
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