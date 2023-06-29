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В Тюмени мужчина избил мальчика в сквере - РИА Новости, 29.06.2023
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18:54 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/rebenok-1881289158.html
В Тюмени мужчина избил мальчика в сквере
В Тюмени мужчина избил мальчика в сквере - РИА Новости, 29.06.2023
В Тюмени мужчина избил мальчика в сквере
Прокуратура и УМВД по Тюменской области проводят проверки по опубликованному в соцсетях сообщению о том, что мужчина в городском сквере побил чужого ему... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T18:54
2023-06-29T18:54
происшествия
тюмень
тюменская область
россия
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ТЮМЕНЬ, 29 июн - РИА Новости. Прокуратура и УМВД по Тюменской области проводят проверки по опубликованному в соцсетях сообщению о том, что мужчина в городском сквере побил чужого ему мальчика, сообщила пресс-служба облпрокуратуры в телеграм-канале ведомства. Видео, на котором мужчина ударяет по спине лежащего подростка на глазах у очевидцев и отходит в сторону, с комментарием "в сквере Серебряные ключи в Тюмени мужчина избил чужого ребёнка, обстоятельства неизвестны", опубликовано в группе "Восточный административный округ города Тюмени" в соцсети "ВКонтакте". "В ряде средств массовой информации размещены сведения и видео о применении насилия к ребенку со стороны неизвестного мужчины. Предположительно, это произошло в сквере "Серебряные ключи" в Тюмени. По данному факту проводится доследственная проверка ОП № 1 УМВД России по городу Тюмени. Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль ход и результаты доследственной проверки", - следует из сообщения. Отмечается, что в связи с инцидентом прокуратура Ленинского округа Тюмени также проверит исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В пресс-службе полицейского главка информацию о проверке подтвердили. "Размещенная в соцсетях информация проверяется сотрудниками полиции. При ее подтверждении будут приняты меры", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20230409/travlya-1864044762.html
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происшествия, тюмень, тюменская область, россия
Происшествия, Тюмень, Тюменская область, Россия
В Тюмени мужчина избил мальчика в сквере

В Тюмени в сквере мужчина избил чужого ребенка, полиция и прокуратура проводят проверки

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 29 июн - РИА Новости. Прокуратура и УМВД по Тюменской области проводят проверки по опубликованному в соцсетях сообщению о том, что мужчина в городском сквере побил чужого ему мальчика, сообщила пресс-служба облпрокуратуры в телеграм-канале ведомства.
Видео, на котором мужчина ударяет по спине лежащего подростка на глазах у очевидцев и отходит в сторону, с комментарием "в сквере Серебряные ключи в Тюмени мужчина избил чужого ребёнка, обстоятельства неизвестны", опубликовано в группе "Восточный административный округ города Тюмени" в соцсети "ВКонтакте".
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"В ряде средств массовой информации размещены сведения и видео о применении насилия к ребенку со стороны неизвестного мужчины. Предположительно, это произошло в сквере "Серебряные ключи" в Тюмени. По данному факту проводится доследственная проверка ОП № 1 УМВД России по городу Тюмени. Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль ход и результаты доследственной проверки", - следует из сообщения.
Отмечается, что в связи с инцидентом прокуратура Ленинского округа Тюмени также проверит исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В пресс-службе полицейского главка информацию о проверке подтвердили. "Размещенная в соцсетях информация проверяется сотрудниками полиции. При ее подтверждении будут приняты меры", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
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