В Тюмени мужчина избил мальчика в сквере
В Тюмени в сквере мужчина избил чужого ребенка, полиция и прокуратура проводят проверки
Сотрудник полиции. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 29 июн - РИА Новости. Прокуратура и УМВД по Тюменской области проводят проверки по опубликованному в соцсетях сообщению о том, что мужчина в городском сквере побил чужого ему мальчика, сообщила пресс-служба облпрокуратуры в телеграм-канале ведомства.
Видео, на котором мужчина ударяет по спине лежащего подростка на глазах у очевидцев и отходит в сторону, с комментарием "в сквере Серебряные ключи в Тюмени мужчина избил чужого ребёнка, обстоятельства неизвестны", опубликовано в группе "Восточный административный округ города Тюмени" в соцсети "ВКонтакте".
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"В ряде средств массовой информации размещены сведения и видео о применении насилия к ребенку со стороны неизвестного мужчины. Предположительно, это произошло в сквере "Серебряные ключи" в Тюмени. По данному факту проводится доследственная проверка ОП № 1 УМВД России по городу Тюмени. Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль ход и результаты доследственной проверки", - следует из сообщения.
Отмечается, что в связи с инцидентом прокуратура Ленинского округа Тюмени также проверит исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В пресс-службе полицейского главка информацию о проверке подтвердили. "Размещенная в соцсетях информация проверяется сотрудниками полиции. При ее подтверждении будут приняты меры", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.