https://ria.ru/20230629/rebenok-1881289158.html

В Тюмени мужчина избил мальчика в сквере

В Тюмени мужчина избил мальчика в сквере - РИА Новости, 29.06.2023

В Тюмени мужчина избил мальчика в сквере

Прокуратура и УМВД по Тюменской области проводят проверки по опубликованному в соцсетях сообщению о том, что мужчина в городском сквере побил чужого ему... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T18:54

2023-06-29T18:54

2023-06-29T18:54

происшествия

тюмень

тюменская область

россия

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ТЮМЕНЬ, 29 июн - РИА Новости. Прокуратура и УМВД по Тюменской области проводят проверки по опубликованному в соцсетях сообщению о том, что мужчина в городском сквере побил чужого ему мальчика, сообщила пресс-служба облпрокуратуры в телеграм-канале ведомства. Видео, на котором мужчина ударяет по спине лежащего подростка на глазах у очевидцев и отходит в сторону, с комментарием "в сквере Серебряные ключи в Тюмени мужчина избил чужого ребёнка, обстоятельства неизвестны", опубликовано в группе "Восточный административный округ города Тюмени" в соцсети "ВКонтакте". "В ряде средств массовой информации размещены сведения и видео о применении насилия к ребенку со стороны неизвестного мужчины. Предположительно, это произошло в сквере "Серебряные ключи" в Тюмени. По данному факту проводится доследственная проверка ОП № 1 УМВД России по городу Тюмени. Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль ход и результаты доследственной проверки", - следует из сообщения. Отмечается, что в связи с инцидентом прокуратура Ленинского округа Тюмени также проверит исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В пресс-службе полицейского главка информацию о проверке подтвердили. "Размещенная в соцсетях информация проверяется сотрудниками полиции. При ее подтверждении будут приняты меры", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20230409/travlya-1864044762.html

https://ria.ru/20230425/bita-1867556517.html

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тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, тюмень, тюменская область, россия